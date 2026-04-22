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30 सालों में दोगुनी हुई डायबिटीज की रफ्तार, DIABETES की चुनौती से कैसे निपटें? डॉ. वी. मोहन से जानिए

पिछले 30 साल में डायबिटीज के मामले में तेजी से वृद्धि हो रहे हैं. आज इस खबर में डॉ. वी. मोहन से जानिए इसके कारण...

The rate of diabetes doubled in 30 years, how to deal with the challenge of diabetes? Dr. V. Know from Mohan
30 सालों में दोगुनी हुई डायबिटीज की रफ्तार, DIABETES की चुनौती से कैसे निपटें? डॉ. वी. मोहन से जानिए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 22, 2026 at 4:20 PM IST

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आज के जमाने में हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज होना आम बात है. तीस साल पहले, सड़क पर डायबिटीज का मरीज दिखना हैरानी की बात मानी जाती थी. लेकिन आजकल यह आम हो गया है. आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं. इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे खान-पान में बदलाव, असल में, पहले लोग घर पर शुद्ध और पारंपरिक खाना खाते थे, जबकि आज प्रोसेस्ड फूड और शुगर का चलन बढ़ गया है. शारीरिक मेहनत कम हो गई है. मशीनों और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत 'सीडेंटरी' हो गई है और लोगों में स्ट्रेस बढ़ गया है. आज भारत को दुनिया की 'डायबिटीज कैपिटल' कहा जाता है, जो वाकई एक गंभीर चिंता की बात है.

इस मुश्किल हालात में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज रिसर्च के प्रेसिडेंट डॉ. वी. मोहन ने ETV भारत को विस्तार से बताया कि डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों फैल रही है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं. यह खबर ETV भारत मीडिया द्वारा शुरू किए गए 'डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन' का हिस्सा है, जिसका मकसद समाज में डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाना है...

डॉ. वी. मोहन का क्या है कहना?
डॉ. वी. मोहन ने अपने लंबे अनुभव को साझा करते हुए, डॉ. मोहन ने स्पष्ट किया कि आज के समय में भारत में डायबिटीज व्यापक रूप से फैल चुका है. 1972 में स्थिति बिल्कुल अलग थी, जब उन्होंने 18 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ शोध शुरू किया था. उस समय, बड़े शहरों में प्रति 100 लोगों में से केवल 2 लोग (2 फीसदी) डायबिटीज से पीड़ित थे. ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा और भी कम था, प्रति 100 लोगों में से केवल 1 (1 फीसदी), लेकिन पिछले 30 वर्षों में आया बदलाव चौंकाने वाला है. आज चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 20 वर्ष से अधिक आयु के 30 प्रतिशत लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं.

उन्होंने कहा कि खास तौर पर, 50 से 55 साल की उम्र के आधे (50 प्रतिशत) लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं. बाकी 25 प्रतिशत लोगों में 'प्री-डायबिटीज' नाम के शुरुआती लक्षण दिखते हैं. कुल मिलाकर, यह चिंता की बात है कि एक खास उम्र के 75 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं या उन्हें इसका खतरा है.

मोटापे की पहचान कैसे करें? BMI बनाम कमर की गोलाई
आमतौर पर, मोटापे को मापने के लिए हम 'बॉडी मास इंडेक्स' (BMI) तरीके का इस्तेमाल करते हैं. इसकी गणना किसी व्यक्ति की लंबाई और वजन के आधार पर की जाती है. डॉ. मोहन का कहना है कि हालांकि BMI कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन भारतीयों के लिए यह पर्याप्त नहीं है. भारतीयों के लिए, शरीर के कुल फैट (चर्बी) की तुलना में पेट का फैट ज्यादा खतरनाक होता है. इसे एक साधारण 'इंच टेप' की मदद से आसानी से मापा जा सकता है. डॉ. मोहन का कहना है कि पेट में जमा होने वाले इस फैट को 'एक्टोपिक फैट' कहते हैं. यह फैट स्किन के नीचे होने पर नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन जब यह पेट में जाकर लिवर और पैंक्रियास जैसे अंगों में जमा हो जाता है, तो यह हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है.

भारतीयों में मधुमेह की समस्या अधिक क्यों है?
डॉक्टर का कहना है कि भारत में डायबिटीज के मामलों में वृद्धि के पीछे तीन मुख्य कारण हैं

  • जेनेटिक्स: जेनेटिक कारणों से भारतीयों में डायबिटीज होने का खतरा ज़्यादा होता है.
  • डाइट: हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, खासकर सफेद चावल, जो फैट जमा होने का एक बड़ा कारण है.
  • फिजिकल एक्टिविटी की कमी: एक और बड़ा कारण बचपन से ही एक्सरसाइज की आदत में कमी आना है.

बैठे रहना और स्मोकिंग करना दोनों ही खतरनाक
पहले कहा जाता था कि 'धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है', उसी प्रकार आज डॉक्टर कहते हैं कि 'बैठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'. लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने से शरीर में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं रहता है. इस समस्या से बचने के लिए डॉ. मोहन ने कुछ आसान टिप्स दिए हैं.

  • आपको हर घंटे या हर 45 मिनट में उठकर थोड़ी दूर चलना चाहिए.
  • ऑफिस में कलीग्स से बात करते समय, आप फोन पर बात करने के बजाय सीधे चलते हुए बात कर सकते हैं.
  • आप खड़े होकर या चलते हुए मोबाइल फोन पर बात कर सकते हैं.
  • आपको हर दिन कम से कम 7,000 से 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना चाहिए.

आर्थिक विकास और खान-पान के कल्चर में बदलाव
आर्थिक विकास ने, खासकर दक्षिणी जिलों में, हमारे खाने की आदतों को भी बदल दिया है. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों और विदेशी निवेश के आने से लोगों की इनकम बढ़ी है. अब कार और मोटरसाइकिल खरीदना आसान हो गया है. कार, बस या मोटरसाइकिल से सफर करने की नेचुरल एक्सरसाइज आज गायब हो गई है. इसके अलावा, ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी के जरिए फास्ट फूड ऑर्डर करने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है. रेस्टोरेंट जाना पहले सब कुछ हुआ करता था. लेकिन आज यह रोज की आदत बन गई है. इन जंक फूड में कैलोरी, नमक, चीनी और तेल ज्यादा होता है, जो सीधे तौर पर मोटापे और डायबिटीज का कारण बनता है.

पॉलिश्ड चावल का बढ़ गया है खतरा
50 साल पहले, चावल खाने का तरीका नेचुरल और हेल्दी था, जिसमें 'हाथ से कुटे' या 'हाथ से तोड़े' (हाथ से कुटे हुए) चावल का ट्रेंड था, जो पौष्टिक होने के साथ-साथ आसानी से पचने वाला भी था. इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता था. 1975 तक भारत में सिर्फ 29 राइस मिलें थीं. लेकिन अब 2 लाख राइस मिलें हैं. नतीजा यह है कि आज जो चावल हमें मिलता है, वह पूरी तरह से पॉलिश्ड होता है. पॉलिश करने पर, चावल की सतह पर मौजूद न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचता है. यह डायबिटीज बढ़ने का एक बड़ा कारण है. सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया में गेहूं खाने वाले लोग भी डायबिटीज से अछूते नहीं हैं. दिल्ली और मुंबई जैसे शहर भी डायबिटीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. इसलिए, आप क्या खा रहे हैं' (भोजन की शुद्धता और पोषण) जानना 'किस क्वालिटी का चावल खा रहे हैं' (सिर्फ पॉलिशिंग या दाने के आकार) जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

डॉ. मोहन का दिलचस्प अनुभव
डॉ. मोहन खान-पान कल्चर में बदलाव का एक उदाहरण देते हैं. वे कहते हैं कि जब मैं 1979 में पहली बार अमेरिका गया था, तब भारत में पिज्जा नहीं मिलता था. एक बार एक प्रोफेसर मुझे अपने साथ ले गए और पूछा, 'क्या आप पिज्जा खा सकते हैं?' मैंने उनसे पूछा, 'पिज्जा क्या होता है?' मैंने उनसे फिर पूछा पिज्जा क्या होता है? उस समय भारत में जंक फूड का ट्रेंड नहीं था. 50 साल पहले, हम होटलों में बहुत कम खाना खाते थे. लेकिन आज, कैलोरी, नमक, तेल और चीनी से भरपूर खाना हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है. ये खाना मोटापे और डायबिटीज की जड़ है.

समस्याओं से बचने के लिए 'ABC' मंत्र
डॉ. मोहन कहते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को आंख, किडनी और दिल जैसे अंगों को नुकसान से बचाने के लिए 'ABC' तरीका अपनाना चाहिए.

  • A (A1c): हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट (HbA1c) 7 परसेंट के अंदर होना चाहिए.
  • B (ब्लड प्रेशर): ब्लड प्रेशर 130/80 पर बनाए रखना चाहिए. इससे हार्ट अटैक से बचाव होगा.
  • C (कोलेस्ट्रॉल): शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए.

अगर कोई लक्षण न भी हों, तो भी रेगुलर इंटरवल पर फुल बॉडी चेकअप करवाना अच्छा होता है. जल्दी पता चलने पर किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सकता है.

स्कूल लेवल पर जागरूकता: स्कोरिंग के लिए सुझाव

  • डॉ. मोहन कहते हैं कि अगर हम भारत को डायबिटीज-फ्री बनाना चाहते हैं, तो जागरूकता स्कूलों से शुरू होनी चाहिए।
  • स्टूडेंट्स को खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में सिखाया जाना चाहिए.
  • करिकुलम में एक्सरसाइज और गेम्स को अहमियत दी जानी चाहिए.
  • स्कूल स्टूडेंट्स को हेल्दी खाने की आदतें और एक्सरसाइज के तरीके सिखाए जाने चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से 'पॉइंट्स' दिए जाने चाहिए.
  • स्ट्रेस कम करने वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कम उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए.

डॉ. मोहन ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों में छोटे अनाज और दालें अवेलेबल करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्नाटक जैसे राज्यों में यह पहले से ही किया जा रहा है. न्यूट्रिशियस लंच और ब्रेकफास्ट प्रोग्राम में प्रोटीन से भरपूर खाना देना एक अच्छी शुरुआत है. डायबिटीज कोई भयानक बीमारी नहीं है जिससे डरना चाहिए. अगर हम कम उम्र में ही स्ट्रेस कम करें, हेल्दी डाइट अपनाएं और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, तो हम निश्चित रूप से भारत को डायबिटीज-फ्री बना सकते हैं. बचाव ही हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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