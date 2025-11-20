बच्चों में बढ़ रही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, जानें क्या हैं इसके लक्षण और किन बातों का ध्यान देना जरूरी
इस खबर में, हम बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर, इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में विस्तार से जानेंगे...
Published : November 20, 2025 at 2:51 PM IST
आजकल बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर पांच में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कम उम्र के लोग भी इस समस्या से परेशान हैं. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं. हाई ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से बड़ों की समस्या है, लेकिन यह बच्चों में भी आम होती जा रही है.
दरअसल, बच्चे बहुत कमजोर होते हैं. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर उनके दिमाग, दिल, किडनी और दूसरे अंगों पर असर डालता है. इसलिए, माता-पिता को इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बच्चों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो कुछ खास लक्षण दिख सकते हैं. इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर्स के मुताबिक, यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या लक्षण दिखते हैं. आइए बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में और जानें...
बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण
क्लीवलैंड क्लिनिक और WHO के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है: प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन.
प्राइमरी हाइपरटेंशन
प्राइमरी हाइपरटेंशन को इडियोपैथिक या एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के आम कारणों में हेरेडिटी, अधिक वजन या मोटापा, घंटों तक मोबाइल टीवी देखना, पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी, कम फल और सब्जियां खाना, बहुत ज्यादा मीठा खाना, स्पोर्ट्स से बचना और बहुत ज्यादा फास्ट फूड शामिल हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के सबसे आम प्रकारों में से एक है.
सेकेंडरी हाइपरटेंशन.
इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर जो किसी दूसरी अंदरूनी बीमारी की वजह से होता है. बच्चों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कुछ कारणों में किडनी की बीमारी, दिल की समस्याएं, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लीप एपनिया, या मरकरी, थैलेट्स, कैडमियम, या लेड जैसी चीजों के संपर्क में आना भी शामिल हो सकता है. इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, हाइपरथायरायडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम और कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया भी बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ाते हैं. स्टेरॉयड, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ड्रग्स, स्लीप एपनिया और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी दिल की बीमारियों से भी बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर होता है.
बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण
बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षण साफ नहीं दिखते हैं. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे इसे पहचानने में मदद मिल सकती है. जैसे कि...
- सांस लेने में दिक्कत
- थकान
- बिना किसी वजह के वज़न बढ़ना
- बहुत ज्यादा पसीना आना
- धुंधला दिखना
- लगातार सिरदर्द
- मतली और उल्टी
- दिल की धड़कन तेज होना
- सांस लेने में दिक्कत
- सीने में दर्द
- डॉक्टर इन लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं
साल 2000 तक, हाई ब्लड प्रेशर को बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था. लेकिन, पिछले दो दशकों में बच्चे और टीनएजर्स भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. अगर हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज किया जाए, तो यह कम उम्र में ही दिल और किडनी की बीमारी का कारण बन सकता है. इसके अलावा, लगभग हर पांच में से एक मोटे बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर होता है. इनमें से पचास प्रतिशत बच्चों को अपनी हालत के बारे में पता नहीं होता. शहरों में रहने वाले बीस प्रतिशत बच्चे मोटे हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स बच्चों को रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर और BMI (बॉडी मास इंडेक्स) चेक करवाने की सलाह देते हैं.
हाई ब्लड प्रेशर से बच्चों का ऐसे करें बचाव
हाई ब्लड प्रेशर वाले बच्चों को रेगुलर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. दवा के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी उनकी हेल्थ बेहतर की जा सकती है. डाइट में हेल्दी खाना शामिल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. एक्सपर्ट्स नमक खाते समय भी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 4 से 8 साल के बच्चों को हर दिन 1,200 mg से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए. बड़े बच्चे हर दिन 1,500 mg तक नमक खा सकते हैं. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, बच्चों को बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करवाएं. बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें. इसका मतलब है कि उनका फोन और टीवी देखने का टाइम कम करें. अपने बच्चों को खेलने, टहलने और दौड़ने जैसी एक्टिविटी में शामिल करें. उन्हें जंक फूड और मिठाइयों से दूर रखें. उन पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर न डालें. उनकी डाइट में नमक कम करें. पक्का करें कि बच्चे आठ घंटे की नींद लें.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)