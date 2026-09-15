तेजी से बढ़ रही है टिनिटस के मरीजों की संख्या, जानिए इस स्थिति के लक्षण और इलाज में कब देरी नहीं करनी चाहिए?
कई मरीजों के लिए, टिनिटस की मुख्य समस्या आवाज नहीं, बल्कि उससे होने वाली बेचैनी, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद में गड़बड़ी होती है. ऐसे मामलों....
Published : September 15, 2026 at 1:54 PM IST
टिनिटस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बाहर से कोई आवाज न होने पर भी घंटी बजने, भिनभिनाने या सीटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं. टिनिटस के साथ जीना मुश्किल हो सकता है और इससे राहत पाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सर्वे बताते हैं कि लगभग 10 से 25 फीसदी वयस्क टिनिटस से पीड़ित हैं और यह संख्या बढ़ रही है
हालांकि, टिनिटस का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करने के कई तरीके हैं. पुणे के मणिपाल हॉस्पिटल, खराड़ी में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. भूषण जोशी का कहना है कि टिनिटस के इलाज में सबसे जरूरी बात यह है कि हर मरीज के लिए एक ही तरह का इलाज काम नहीं करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टिनिटस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग वजहों से होने वाला एक लक्षण है. इसलिए, डॉक्टर सबसे पहले आवाज की वजह का पता लगाने की कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि यह व्यक्ति की सुनने की क्षमता, नींद, ध्यान लगाने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना असर डाल रहा है.
कई मामलों में, टिनिटस को पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं होता है. हालांकि, सही इलाज से इसकी तीव्रता, इससे होने वाली परेशानी और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. मौजूदा क्लिनिकल गाइडलाइंस में सुनने की क्षमता कम होने का इलाज, साउंड-बेस्ड तरीके और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को इलाज के अहम विकल्पों के तौर पर माना जाता है.
सबसे पहले असल वजह का इलाज करना
अगर टिनिटस किसी ऐसी समस्या से जुड़ा है जिसका इलाज हो सकता है, तो सबसे पहले उसी खास समस्या पर ध्यान दिया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कान में वैक्स जमना, कान का इन्फेक्शन, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट या सुनने की क्षमता कम होना जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, तो उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है. अगर टिनिटस किसी नस या ब्लड वेसल की समस्या की वजह से हो रहा है और आवाज दिल की धड़कन के साथ मेल खाती है, तो इलाज का तरीका सिर्फ टिनिटस की आवाज कम करने तक सीमित नहीं रहता. डॉक्टर सबसे पहले नस या ब्लड वेसल से जुड़ी असल वजह का पता लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं. असल में, टिनिटस का सही इलाज उसकी जड़ या असल वजह को ठीक करने से शुरू होता है.
सुनने में दिक्कत के लिए हियरिंग एड्स
अगर जांच में सुनने में दिक्कत का पता चलता है, तो मरीज के लिए हियरिंग एड फायदेमंद हो सकता है. हियरिंग एड्स बाहरी आवाजों को बेहतर सुनने में मदद करता हैं. वे आस-पास की आवाजों को व्यक्ति के लिए ज्यादा साफ बनाता है और कई मामलों में, टिनिटस की तेज आवाज या उससे जुड़ी परेशानी को कम कर सकता है. 2024 की VA/DoD गाइडलाइन और इसके 2026 के क्लिनिकल सारांश के अनुसार, सुनने की क्षमता कम होने वाले उपयुक्त मरीजों में टिनिटस (कान में सीटी बजने या शोर सुनाई देने) की समस्या में बेहतर नतीजे पाने के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल बेहद प्रभावि और अच्छा विकल्प है. यह समझना जरूरी है कि हियरिंग एड्स हर टिनिटस मरीज के लिए सही नहीं होते हैं. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से तब किया जाता है जब सुनने की क्षमता कम हो और मरीज हियरिंग एड के इस्तेमाल की शर्तों को पूरा करता हो.
CBT: इलाज का एक अहम विकल्प है
कई मरीजों के लिए, टिनिटस की मुख्य समस्या आवाज नहीं, बल्कि उससे होने वाली बेचैनी, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद में गड़बड़ी होती है. ऐसे मामलों में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) इलाज का एक अच्छा ऑप्शन है. CBT का मकसद मरीज को यह यकीन दिलाना नहीं है कि आवाज असली नहीं है, बल्कि, यह व्यक्ति को टिनिटस पर अपने रिएक्शन को समझने और उसे ज्यादा असरदार तरीके से मैनेज करने में मदद करता है. इससे इस कंडीशन से जुड़ी परेशानी, चिंता और काम करने की दिक्कतें कम हो सकती हैं. क्लिनिकल गाइडलाइंस CBT को परेशान करने वाले टिनिटस के लिए सबूतों पर आधारित इलाज के तौर पर मानती हैं. इसलिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि शोर लगातार रहता है, और इसकी वजह से मैं सो नहीं पाता, चिड़चिड़ा रहता हूं, या काम पर ध्यान नहीं दे पाता, तो टिनिटस से जुड़ी परेशानी का इलाज करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि कान की जांच करना.
साउंड थेरेपी: रात की शांति में खास तौर पर मददगार
टिनिटस अक्सर रात में ज्यादा तेज महसूस होता है क्योंकि आस-पास का माहौल बहुत शांत होता है. ऐसे मामलों में, कुछ लोगों के लिए साउंड थेरेपी या साउंड एनरिचमेंट फायदेमंद हो सकती है. इसमें हल्का संगीत, प्राकृतिक आवाजें, व्हाइट नॉइज या दूसरी सही बैकग्राउंड आवाजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मकसद जरूरी नहीं कि टिनिटस की आवाज को पूरी तरह से दबाना ही हो, कई लोगों के लिए, बाहर की हल्की आवाज टिनिटस और आस-पास की शांति के बीच संतुलन बनाती है, जिससे कान में बजने वाली आवाज पर कम ध्यान जाता है. मॉडर्न क्लिनिकल गाइडलाइंस के अनुसार, थेराप्यूटिक साउंड टिनिटस से जुड़ी परेशानी को कम कर सकता है. कुछ मरीजों में सिर्फ साउंड थेरेपी के इस्तेमाल की तुलना में साउंड थेरेपी को CBT के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं.
अगर नींद पर बुरा असर पड़ने पर क्या करें
रात में टिनिटस (कान में सीटी या भिनभिनाहट जैसी आवाज आना) से परेशान मरीजों के इलाज में नींद को बेहतर बनाना एक जरूरी हिस्सा है. बिल्कुल शांत कमरे में टिनिटस ज्यादा महसूस हो सकता है. इसलिए, सोते समय हल्की बैकग्राउंड आवाज, जैसे (धीमा संगीत, पंखे की हल्की आवाज, या कोई सही साउंड डिवाइस) का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा, सोने का एक रेगुलर शेड्यूल बनाए रखना, देर रात स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना और टिनिटस पर लगातार ध्यान न देना भी फायदेमंद हो सकता है. अगर टिनिटस की वजह से लगातार नींद न आने की समस्या हो रही है, तो इस समस्या की खास जांच और इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
अगर टिनिटस की आवाज धड़कन जैसी सुनाई देती है, तो इलाज का तरीका अलग हो सकता है.
अगर आवाज आपकी दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाती है, तो इसे पल्सेटाइल टिनिटस कहा जाता है. ऐसे में, इलाज सिर्फ टिनिटस को संभालने तक सीमित नहीं रहता, डॉक्टर खून की नसों (वैस्कुलर) से जुड़ी संभावित वजहों की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इमेजिंग टेस्ट करवा सकते हैं. अगर खून की नसों से जुड़ी कोई समस्या पता चलती है, तो उस खास समस्या का इलाज करना ही मुख्य कदम बन जाता है. इसलिए, पल्सेटाइल टिनिटस को लंबे समय तक सिर्फ कानों में बजने वाली आवाज समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.
अगर सिर्फ एक कान में लगातार आवाज आती है
एक कान में लगातार टिनिटस होने पर (खासकर अगर इसके साथ सुनने में कमी या संतुलन की समस्या भी हो) तो ENT स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से जांच करवाने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में, सुनने की नस (ऑडिटरी नर्व) या आस-पास के हिस्सों पर असर डालने वाली स्थितियों की जांच के लिए MRI स्कैन की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे मामलों में इलाज का तरीका MRI के नतीजों और मूल वजह के आधार पर तय किया जाता है.
क्या टिनिटस के लिए कोई सीधी दवा है?
ऐसी कोई एक दवा या गोली नहीं है जो हर तरह के टिनिटस को पूरी तरह ठीक कर सके. इसलिए, डॉक्टर से सलाह लिए बिना टिनिटस का 100 फीसदी इलाज करने का दावा करने वाली दवाएं, सप्लीमेंट या उत्पाद लेना सही नहीं है. अगर मरीज को एंग्जायटी (बेचैनी), डिप्रेशन या नींद की समस्या है, तो डॉक्टर इन समस्याओं के लिए खास इलाज बता सकते हैं. हालांकि, इन्हें टिनिटस का सीधा या पक्का इलाज नहीं माना जाना चाहिए.
क्या रात में घर पर टिनिटस को मैनेज किया जा सकता है?
अगर टिनिटस की जांच हो चुकी है और कोई गंभीर कारण नहीं मिला है, तो कुछ उपाय रात में राहत दे सकते हैं...
- कमरे में हल्की बैकग्राउंड आवाज बनाए रखें
- सोने का एक नियमित समय तय करें
- तेज आवाज में संगीत सुनने या ईयरफोन का इस्तेमाल करने से बचें
- लगातार टिनिटस की आवाज सुनने या उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाने की कोशिश न करें
- अगर तनाव से टिनिटस बढ़ जाता है, तो रिलैक्सेशन तकनीक आजमाएं
- अगर नींद लगातार खराब हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लें
- हालांकि, ये उपाय मेडिकल जांच का विकल्प नहीं हैं.
अगर टिनिटस अचानक शुरू हुआ हो, सिर्फ एक कान में हो, दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाता हो, या इसके साथ अचानक सुनने की क्षमता कम होना, चक्कर आना, कमजोरी, संतुलन की समस्या या अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण हों, तो सबसे पहले इसके कारण की जांच करना जरूरी है.
इलाज में कब देरी नहीं करनी चाहिए?
खासकर इन स्थितियों में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें...
- टिनिटस के साथ अचानक सुनने की क्षमता कम होना
- एक कान में लगातार टिनिटस होना
- दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाती आवाज
- टिनिटस के साथ चक्कर आना या संतुलन की समस्या
- चेहरे या शरीर में कमजोरी या सुन्नपन
- बोलने या देखने में कठिनाई
- सिर या गर्दन की चोट के बाद टिनिटस होना
- इन स्थितियों में, डॉक्टर यह तय कर सकते हैं कि सुनने की जांच के अलावा और कौन से टेस्ट, जैसे MRI, CT स्कैन या वैस्कुलर इमेजिंग, जरूरी हैं.
सबसे जरूरी बात
टिनिटस का इलाज सिर्फ 'कान में आवाज बंद करने' तक सीमित नहीं है. कुछ मरीजों के लिए हियरिंग एड सबसे फायदेमंद हो सकता है, दूसरों के लिए CBT (कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी) या साउंड थेरेपी और कुछ मामलों में कान, न्यूरोलॉजिकल या वैस्कुलर स्थिति का इलाज करना जरूरी हो सकता है.