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तेजी से बढ़ रही है टिनिटस के मरीजों की संख्या, जानिए इस स्थिति के लक्षण और इलाज में कब देरी नहीं करनी चाहिए?

तेजी से बढ़ रही है टिनिटस के मरीजों की संख्या ( ETV Bharat )

टिनिटस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बाहर से कोई आवाज न होने पर भी घंटी बजने, भिनभिनाने या सीटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं. टिनिटस के साथ जीना मुश्किल हो सकता है और इससे राहत पाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सर्वे बताते हैं कि लगभग 10 से 25 फीसदी वयस्क टिनिटस से पीड़ित हैं और यह संख्या बढ़ रही है हालांकि, टिनिटस का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करने के कई तरीके हैं. पुणे के मणिपाल हॉस्पिटल, खराड़ी में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. भूषण जोशी का कहना है कि टिनिटस के इलाज में सबसे जरूरी बात यह है कि हर मरीज के लिए एक ही तरह का इलाज काम नहीं करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टिनिटस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग वजहों से होने वाला एक लक्षण है. इसलिए, डॉक्टर सबसे पहले आवाज की वजह का पता लगाने की कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि यह व्यक्ति की सुनने की क्षमता, नींद, ध्यान लगाने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना असर डाल रहा है. कई मामलों में, टिनिटस को पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं होता है. हालांकि, सही इलाज से इसकी तीव्रता, इससे होने वाली परेशानी और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. मौजूदा क्लिनिकल गाइडलाइंस में सुनने की क्षमता कम होने का इलाज, साउंड-बेस्ड तरीके और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को इलाज के अहम विकल्पों के तौर पर माना जाता है. तेजी से बढ़ रही है टिनिटस के मरीजों की संख्या (ETV Bharat) सबसे पहले असल वजह का इलाज करना

अगर टिनिटस किसी ऐसी समस्या से जुड़ा है जिसका इलाज हो सकता है, तो सबसे पहले उसी खास समस्या पर ध्यान दिया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कान में वैक्स जमना, कान का इन्फेक्शन, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट या सुनने की क्षमता कम होना जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, तो उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है. अगर टिनिटस किसी नस या ब्लड वेसल की समस्या की वजह से हो रहा है और आवाज दिल की धड़कन के साथ मेल खाती है, तो इलाज का तरीका सिर्फ टिनिटस की आवाज कम करने तक सीमित नहीं रहता. डॉक्टर सबसे पहले नस या ब्लड वेसल से जुड़ी असल वजह का पता लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं. असल में, टिनिटस का सही इलाज उसकी जड़ या असल वजह को ठीक करने से शुरू होता है. सुनने में दिक्कत के लिए हियरिंग एड्स

अगर जांच में सुनने में दिक्कत का पता चलता है, तो मरीज के लिए हियरिंग एड फायदेमंद हो सकता है. हियरिंग एड्स बाहरी आवाजों को बेहतर सुनने में मदद करता हैं. वे आस-पास की आवाजों को व्यक्ति के लिए ज्यादा साफ बनाता है और कई मामलों में, टिनिटस की तेज आवाज या उससे जुड़ी परेशानी को कम कर सकता है. 2024 की VA/DoD गाइडलाइन और इसके 2026 के क्लिनिकल सारांश के अनुसार, सुनने की क्षमता कम होने वाले उपयुक्त मरीजों में टिनिटस (कान में सीटी बजने या शोर सुनाई देने) की समस्या में बेहतर नतीजे पाने के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल बेहद प्रभावि और अच्छा विकल्प है. यह समझना जरूरी है कि हियरिंग एड्स हर टिनिटस मरीज के लिए सही नहीं होते हैं. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से तब किया जाता है जब सुनने की क्षमता कम हो और मरीज हियरिंग एड के इस्तेमाल की शर्तों को पूरा करता हो. तेजी से बढ़ रही है टिनिटस के मरीजों की संख्या (ETV Bharat) CBT: इलाज का एक अहम विकल्प है

कई मरीजों के लिए, टिनिटस की मुख्य समस्या आवाज नहीं, बल्कि उससे होने वाली बेचैनी, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद में गड़बड़ी होती है. ऐसे मामलों में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) इलाज का एक अच्छा ऑप्शन है. CBT का मकसद मरीज को यह यकीन दिलाना नहीं है कि आवाज असली नहीं है, बल्कि, यह व्यक्ति को टिनिटस पर अपने रिएक्शन को समझने और उसे ज्यादा असरदार तरीके से मैनेज करने में मदद करता है. इससे इस कंडीशन से जुड़ी परेशानी, चिंता और काम करने की दिक्कतें कम हो सकती हैं. क्लिनिकल गाइडलाइंस CBT को परेशान करने वाले टिनिटस के लिए सबूतों पर आधारित इलाज के तौर पर मानती हैं. इसलिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि शोर लगातार रहता है, और इसकी वजह से मैं सो नहीं पाता, चिड़चिड़ा रहता हूं, या काम पर ध्यान नहीं दे पाता, तो टिनिटस से जुड़ी परेशानी का इलाज करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि कान की जांच करना.