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भारत में 7 साल में तीन गुना बढ़े हार्ट पेशेंट, महिलाओं में ज्यादा खतरा, 15-29 साल के लोग भी इसके शिकार: NSO

अप्रैल 2026 में जारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे के अनुसार, मेटाबोलिक और क्रॉनिक डिजीज देश में बीमारी की मुख्य वजह है...

The number of heart patients in India has tripled over the past seven years; according to the NSO, a higher risk has also been observed among women and individuals aged 15 to 29.
भारत में 7 साल में तीन गुना बढ़े हार्ट पेशेंट, महिलाओं में ज्यादा खतरा, 15-29 साल के लोग भी इसके शिकार: NSO (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 1, 2026 at 1:28 PM IST

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भारत में पिछले सात सालों में दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई है. इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गनाइजेशन (NSO) के हाल ही में (अप्रैल 2026) जारी किए गए सर्वे के नतीजों के मुताबिक, 15 से 29 साल की उम्र के युवा भी दिल की बीमारी की चपेट में हैं. National Statistical Organization (NSO) 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले दो हफ्ते में लगभग 13.1 प्रतिशत भारतीयों ने बीमार होने की जानकारी दी, जबकि हर 100,000 आबादी पर बीमारी के कुल 15,217 दर्ज किए गए. इससे पता चलता है कि कई लोगों को एक से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थीं. महिलाओं में यह संख्या 17,006 थी, जो पुरुषों (13,504) से ज्यादा थी.

मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां आज सेहत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गई हैं. ये आंकड़े इन बीमारियों के गंभीर असर को दिखाते हैं. सर्वे के मुताबिक, दिल से जुड़ी बीमारियां (3,891) (जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक) टॉप लिस्ट में हैं. डायबिटीज (3,681) मेटाबॉलिक डिसऑर्डर (जैसे टाइप 2 डायबिटीज) का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है, जो लाइफस्टाइल में बदलाव की सख्त जरूरत को दिखाता है. सांस की बीमारियां (1,536) (जैसे अस्थमा, सीओपीडी) भी एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं. हड्डियों-जोड़ों का दर्द (1,226) जैसे आर्थराइटिस और दूसरी मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं भी लोगों की लाइफ की क्वालिटी पर असर डाल रही हैं. प्रति एक लाख की आबादी पर हाइपरटेंशन की शिकायत करने वाले लोगों की संख्या 3,358 थी, जबकि दूसरी बीमारियों की संख्या 533 दर्ज की गई. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में हेल्थ सिस्टम पर मेटाबॉलिक और क्रॉनिक पेन का भारी बोझ है.

तेजी से बढ़ रही दिल की बीमारी
देश में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी हेल्थ चुनौती बनकर उभरी हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल बीमारियों में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 25.6 प्रतिशत है, जो बाकी सभी कैटेगरी से ज्यादा है. इसके बाद हार्मोनल गड़बड़ी, ब्लड शुगर और न्यूट्रिशन से जुड़ी बीमारियां आती हैं. दिल से जुड़ी बीमारियों का असर उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है. जहां 0-4 साल के लोगों में यह सिर्फ 0.3 प्रतिशत और 5-14 साल के लोगों में 0.2 प्रतिशत है, वहीं 15-29 साल के लोगों में यह बढ़कर 2.1 प्रतिशत और 30-44 साल के लोगों में 15.3 प्रतिशत हो जाती है. 45-59 साल के लोगों में यह 30.1 प्रतिशत और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 37.8 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि दिल की बीमारियां अब देश में सबसे बड़ी हेल्थ से जुड़ी समस्या बनती जा रही हैं.

The number of heart patients in India has tripled over the past seven years; according to the NSO, a higher risk has also been observed among women and individuals aged 15 to 29.
भारत में 7 साल में तीन गुना बढ़े हार्ट पेशेंट, महिलाओं में ज्यादा खतरा, 15-29 साल के लोग भी इसके शिकार: NSO (GETTY IMAGES)

सर्वे में पाया गया कि इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 15 से 29 साल के एज ग्रुप के लोग थे, जो 27 परसेंट थे. इस एज ग्रुप में हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 3.4 परसेंट थी. 30-44 एज ग्रुप में, साल 2025 के दौरान 7.3 परसेंट लोग हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए. 45-59 साल के एज ग्रुप में, 13.9 परसेंट लोग हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, 18.2 परसेंट लोग हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए.

तीन गुना ज्यादा बढ़ोतरी
रिपोर्ट में 2017-18 और 2025 के बीच बीमारियों के बदलते ट्रेंड का भी जिक्र है, जो बहुत चिंता की बात है. सात सालों में इंफेक्शन से जुड़ी बीमारियों में कमी आई है, 2017-18 में हर एक लाख की आबादी पर 2,547 मामले थे, जो 2025-26 में घटकर 2,302 हो गए. लेकिन दिल की बीमारियां लगभग तीन गुना बढ़ गई हैं और पहले नंबर पर हैं. 2017-18 में हर 100,000 की आबादी पर 1,333 मामले इस तरह की बीमारियों से जुड़े थे. यह आंकड़ा 2025 में बढ़कर हर एक लाख की आबादी पर 3,891 हो गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल की बीमारियों से जुड़े हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों का हिस्सा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काफी ज्यादा है. ग्रामीण इलाकों में यह हिस्सा पुरुषों के लिए 11.5 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 9.0 प्रतिशत और कुल मिलाकर 10.3 प्रतिशत है. शहरी इलाकों में, पुरुषों के लिए यह 13.2 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 10.5 प्रतिशत और कुल मिलाकर 11.9 प्रतिशत है. इससे साफ पता चलता है कि शहरों में दिल की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक है, और पुरुषों का अनुपात महिलाओं की तुलना में ज्यादा है.

The number of heart patients in India has tripled over the past seven years; according to the NSO, a higher risk has also been observed among women and individuals aged 15 to 29.
महिलाओं में ज्यादा खतरा (GETTY IMAGES)

इलाज का खर्च
एक रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के मामले में दिल की बीमारियां सबसे महंगी बीमारियों में से एक हैं. हालांकि, कुछ अन्य गंभीर बीमारियां इससे भी ज्यादा महंगी हैं. शहरी इलाकों में, दिल की बीमारियों का इलाज कई अन्य मेडिकल स्थितियों की तुलना में काफी महंगा है. दिल की बीमारियों के इलाज का औसत खर्च ₹69,451 है, जो इन्फेक्शन (₹17,879), खून से जुड़ी बीमारियों (₹23,565), और सांस से जुड़ी बीमारियों (₹42,520) के खर्च से ज्यादा है. इसके अलावा, दिल की बीमारियों के इलाज का खर्च मेटाबॉलिक बीमारियों (₹37,166) और पेट से जुड़ी समस्याओं (₹40,409) के खर्च से भी ज्यादा है.

हालांकि, कैंसर (Rs 1,04,424), किडनी फेलियर (Rs 71,246) और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम (Rs 76,106) जैसी कुछ दूसरी बीमारियां और भी महंगी हैं। इसके बावजूद, खर्च के मामले में दिल की बीमारियां लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

ग्रामीण इलाकों में, दिल की बीमारी के इलाज का औसत खर्च Rs 47,135 है, जो इन्फेक्शन (Rs 14,397) और सांस की बीमारियों (Rs 22,881) से ज्यादा है. हालांकि, यह खर्च कैंसर (Rs 62,588) और किडनी फेलियर (Rs 76,004) से कम है, जो इलाज के लिए सबसे महंगी बीमारियां हैं. साथ ही, दिल की बीमारियों का इलाज मेटाबोलिक (Rs 29,179) और गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल (Rs 34,451) बीमारियों से कहीं ज्यादा महंगा है.

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