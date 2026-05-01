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भारत में 7 साल में तीन गुना बढ़े हार्ट पेशेंट, महिलाओं में ज्यादा खतरा, 15-29 साल के लोग भी इसके शिकार: NSO

भारत में पिछले सात सालों में दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई है. इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गनाइजेशन (NSO) के हाल ही में (अप्रैल 2026) जारी किए गए सर्वे के नतीजों के मुताबिक, 15 से 29 साल की उम्र के युवा भी दिल की बीमारी की चपेट में हैं. National Statistical Organization (NSO) 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले दो हफ्ते में लगभग 13.1 प्रतिशत भारतीयों ने बीमार होने की जानकारी दी, जबकि हर 100,000 आबादी पर बीमारी के कुल 15,217 दर्ज किए गए. इससे पता चलता है कि कई लोगों को एक से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थीं. महिलाओं में यह संख्या 17,006 थी, जो पुरुषों (13,504) से ज्यादा थी.

मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां आज सेहत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गई हैं. ये आंकड़े इन बीमारियों के गंभीर असर को दिखाते हैं. सर्वे के मुताबिक, दिल से जुड़ी बीमारियां (3,891) (जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक) टॉप लिस्ट में हैं. डायबिटीज (3,681) मेटाबॉलिक डिसऑर्डर (जैसे टाइप 2 डायबिटीज) का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है, जो लाइफस्टाइल में बदलाव की सख्त जरूरत को दिखाता है. सांस की बीमारियां (1,536) (जैसे अस्थमा, सीओपीडी) भी एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं. हड्डियों-जोड़ों का दर्द (1,226) जैसे आर्थराइटिस और दूसरी मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं भी लोगों की लाइफ की क्वालिटी पर असर डाल रही हैं. प्रति एक लाख की आबादी पर हाइपरटेंशन की शिकायत करने वाले लोगों की संख्या 3,358 थी, जबकि दूसरी बीमारियों की संख्या 533 दर्ज की गई. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में हेल्थ सिस्टम पर मेटाबॉलिक और क्रॉनिक पेन का भारी बोझ है.

तेजी से बढ़ रही दिल की बीमारी

देश में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी हेल्थ चुनौती बनकर उभरी हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल बीमारियों में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 25.6 प्रतिशत है, जो बाकी सभी कैटेगरी से ज्यादा है. इसके बाद हार्मोनल गड़बड़ी, ब्लड शुगर और न्यूट्रिशन से जुड़ी बीमारियां आती हैं. दिल से जुड़ी बीमारियों का असर उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है. जहां 0-4 साल के लोगों में यह सिर्फ 0.3 प्रतिशत और 5-14 साल के लोगों में 0.2 प्रतिशत है, वहीं 15-29 साल के लोगों में यह बढ़कर 2.1 प्रतिशत और 30-44 साल के लोगों में 15.3 प्रतिशत हो जाती है. 45-59 साल के लोगों में यह 30.1 प्रतिशत और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 37.8 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि दिल की बीमारियां अब देश में सबसे बड़ी हेल्थ से जुड़ी समस्या बनती जा रही हैं.

भारत में 7 साल में तीन गुना बढ़े हार्ट पेशेंट, महिलाओं में ज्यादा खतरा, 15-29 साल के लोग भी इसके शिकार: NSO (GETTY IMAGES)

सर्वे में पाया गया कि इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 15 से 29 साल के एज ग्रुप के लोग थे, जो 27 परसेंट थे. इस एज ग्रुप में हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 3.4 परसेंट थी. 30-44 एज ग्रुप में, साल 2025 के दौरान 7.3 परसेंट लोग हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए. 45-59 साल के एज ग्रुप में, 13.9 परसेंट लोग हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, 18.2 परसेंट लोग हार्ट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए.