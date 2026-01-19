ETV Bharat / health

भारत में बढ़ रहा कोरोना से ज्यादा खतरनाक निपाह वायरस, जानिए इसके लक्षण और बचाव के उपाय ( ETV Bharat )

निपाह वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है? निपाह वायरस एक खतरनाक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है. यह मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है. यह सूअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्लियों से भी फैल सकता है. अभी तक यह पूरी तरह से समझ में नहीं आया है कि चमगादड़ इस वायरस को इंसानों तक कैसे पहुंचाते हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह चमगादड़ के मल और लार के संपर्क में आने से जानवरों और इंसानों के बीच सीधे फैल सकता है. इसके अलावा, यह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है.

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस का प्रकोप जारी है, पिछले एक हफ्ते में पांच मामले सामने आए हैं. सोमवार को पहला कन्फर्म मामला सामने आने के बाद से, सरकारी अधिकारियों ने लगभग 100 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा है. पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद, देश भर के कई राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. तमिलनाडु में, स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी और तैयारी के उपायों को तेज करने का निर्देश दिया गया है. झारखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और दोनों राज्यों के बीच लोगों की लगातार आवाजाही होती रहती है. ऐसे में चलिए इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि कितना खतरनाक है यह निपाह वायरस और इससे बचने के क्या हैं उपाय...

निपाह वायरस से बचाव के उपाय

यह इतना खतरनाक क्यों है: निपाह वायरस शरीर में घुसने के पांच दिन से दो हफ़्ते के अंदर इन्फेक्शियस हो सकता है. यह दिमाग में गंभीर सूजन पैदा कर सकता है, जो एक बड़ी समस्या बन सकती है. असल में, इसके शुरुआती लक्षण आम सर्दी-जुकाम जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार, तेज सिरदर्द और उल्टी. यह एक या दो दिन में कोमा या मौत का कारण भी बन सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, निपाह वायरस के मामलों में मृत्यु दर 40 फीसदी से 76 फीसदी तक है.

कोई खास इलाज उपलब्ध नहीं है: फिलहाल, इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. ऐसा कोई खास इलाज भी नहीं है जो इन्फेक्शन को पूरी तरह ठीक कर सके. डॉक्टर लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए सही इलाज बताते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को दूसरों से अलग रखा जाता है और उसे इमरजेंसी रूम में तुरंत इलाज मिलता है.

क्लिनिकल ट्रायल: हमारे देश में निपाह वायरस इन्फेक्शन के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं. ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) ने पहले ही ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना ली हैं जो संक्रमित मरीजों के शरीर में निपाह वायरस को बेअसर कर देती हैं. उन्होंने जानवरों पर इन एंटीबॉडी के क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. अब, ICMR देश में इनके प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल पार्टनर ढूंढ रहा है. ICMR ऐसी कंपनियों के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रहा है जो वायरस फैलने के दौरान इमरजेंसी बेसिस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना और सप्लाई कर सकें.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)