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लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है मानसून का मौसम, जानें इस खतरे से खुद को कैसे बचाएं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

लिवर शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने और पाचन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है. हालांकि, जहां बहुत से लोग अपने दिल और किडनी को स्वस्थ रखने का पूरा ध्यान रखते हैं, वहीं वे अक्सर लिवर की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस लापरवाही से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को खासकर मॉनसून के मौसम में, अपने लिवर की सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए.

मानसून गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही सेहत से जुड़े जोखिम भी लाता है. उमस भरा मौसम और दूषित खाना या पानी आपके लिवर और पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकते हैं. आइए जानें कि मॉनसून के दौरान आप अपने लिवर की सेहत की रक्षा कैसे कर सकते हैं और मौसम से जुड़ी आम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं...

मानसून लीवर स्वास्थ्य पर कैसे असर डालता है?

मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही पाचन से जुड़ी समस्याओं, खासकर लिवर की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. दूषित खाना और पानी इसके मुख्य कारण हैं, जिससे हेपेटाइटिस A और E के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती है. सड़क किनारे मिलने वाला खाना, पहले से कटे हुए फल, या खराब क्वालिटी की बर्फ या पानी से बने ड्रिंक्स लेने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. अगर इलाज न कराया जाए, तो हेपेटाइटिस A और E सेहत पर गंभीर असर डाल सकते हैं. इन संक्रमणों से अचानक लिवर फेल हो सकता है, जिससे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है. पीलिया (जिसमें त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं) इसका एक आम लक्षण है और यह लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचने का संकेत देता है.