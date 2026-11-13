डायबिटीज और दिल के बीच का लिंक: हाई ब्लड शुगर वाले लोगों को क्यों होता है हृदय रोग का अधिक खतरा?
लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल का ज्यादा रहना धीरे-धीरे ब्लड वेसल और दिल को कंट्रोल करने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट...
Published : November 13, 2026 at 3:46 PM IST
डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की समस्या नहीं है. यह पूरे शरीर पर असर डालती है, जिसमें इसके अंग, नसें और ब्लड वेसल शामिल हैं. डायबिटीज वाले लोगों को आम लोगों की तुलना में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों (जैसे दिल की बीमारियां और स्ट्रोक) का खतरा दो से चार गुना ज्यादा होता है. लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल का ज्यादा रहना धीरे-धीरे ब्लड वेसल और दिल को कंट्रोल करने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी दूसरी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है.
डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के बीच क्या है लिंक
बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी का कहना है कि डायबिटीज में लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहने से ब्लड वेसल की अंदरूनी परत को गंभीर नुकसान पहुंचता है. इससे सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आर्टरीज में फैट जमा होने लगता है, इस प्रोसेस को 'एथेरोस्क्लेरोसिस' कहते हैं. जैसे-जैसे ये आर्टरीज ड्यादा पतली या ब्लॉक होती जाती हैं, दिल में खून का फ्लो कम हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.
डायबिटीज उन नसों को भी प्रभावित कर सकती है जो हृदय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती हैं. कुछ लोगों में, इससे 'ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी' (autonomic neuropathy) हो सकती है, जो हृदय गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है.
डायबिटीज मरीजों को क्यों आता है साइलेंट हार्ट अटैक
डॉ. अशोक बी. मलपानी कहते हैं कि एक और चिंता की बात यह है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में, हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण (जैसे छाती में तेज दर्द या बेचैन)अक्सर दिखाई नहीं देते. इसलिए इसे साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है. जब डायबिटीज के रोगियों को हार्ट अटैक आता है, तो छाती में दर्द के बजाय निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं...
- अचानक बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस होना
- सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना
- अचानक ठंडे पसीने आना
- जी मिचलाना, उल्टी आना, या गैस या एसिडिटी जैसी बेचैनी होना
- जबड़े, गर्दन, पीठ, कंधों, या एक या दोनों बांहों में हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होना
- चक्कर आना या सिर हल्का महसूस होना
डॉ. अशोक बी. मलपानी का कहना है कि जब डायबिटीज के साथ हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बिगड़ना, मोटापा और स्मोकिंग जैसी दूसरी दिक्कतें भी होती हैं, तो दिल की बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है. ये सभी वजहें मिलकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर और ज्यादा दबाव डालती हैं.
डायबिटीज मरीज कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से बचने के लिए क्या करें?
इस खतरे को मैनेज करने के लिए लगातार और लंबे समय तक चलने वाला तरीका अपनाना जरूरी है. ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है. सब्जियों, साबुत अनाज, दालों और फाइबर से भरपूर बैलेंस्ड डाइट अपनाने के साथ-साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने, हेल्दी वजन बनाए रखने और तंबाकू से बचने से दिल की सेहत में काफी सुधार हो सकता है. समय पर डॉक्टर की लिखी दवाएं लेना और रेगुलर डॉक्टर से सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है.
डॉ. अशोक बी. मलपानी के मुताबिक, डायबिटीज वाले लोगों को अपने दिल की सेहत पर ध्यान देने के लिए लक्षणों के दिखने का इंतजार नहीं करना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय-समय पर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट (हृदय संबंधी जोखिम की जांच) कराने से संभावित समस्याओं का जल्दी पता लगाने में मदद मिल सकती है. हालांकि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन दिल की सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें इससे जुड़े सभी रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)