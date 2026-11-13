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डायबिटीज और दिल के बीच का लिंक: हाई ब्लड शुगर वाले लोगों को क्यों होता है हृदय रोग का अधिक खतरा?

डायबिटीज और दिल के बीच का लिंक: हाई ब्लड शुगर वाले लोगों को क्यों होता है हृदय रोग का अधिक खतरा? ( GETTY IMAGES )

डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की समस्या नहीं है. यह पूरे शरीर पर असर डालती है, जिसमें इसके अंग, नसें और ब्लड वेसल शामिल हैं. डायबिटीज वाले लोगों को आम लोगों की तुलना में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों (जैसे दिल की बीमारियां और स्ट्रोक) का खतरा दो से चार गुना ज्यादा होता है. लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल का ज्यादा रहना धीरे-धीरे ब्लड वेसल और दिल को कंट्रोल करने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी दूसरी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है.

डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के बीच क्या है लिंक

बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी का कहना है कि डायबिटीज में लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहने से ब्लड वेसल की अंदरूनी परत को गंभीर नुकसान पहुंचता है. इससे सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आर्टरीज में फैट जमा होने लगता है, इस प्रोसेस को 'एथेरोस्क्लेरोसिस' कहते हैं. जैसे-जैसे ये आर्टरीज ड्यादा पतली या ब्लॉक होती जाती हैं, दिल में खून का फ्लो कम हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.