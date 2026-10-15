'साइलेंट किलर' है किडनी की बीमारी, एक्सपर्ट से जानिए किस तरह पूरे शरीर पर असर डालती है CKD
CKD सिर्फ खून को फिल्टर करने की कम क्षमता तक ही सीमित नहीं है. बल्कि यह एक गंभीर स्थिति है जो पूरे शरीर के कई...
Published : October 15, 2026 at 2:02 PM IST
ज्यादातर लोग किडनी को केवल 'फिल्टर' मानते हैं, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को मूत्र के जरिए बाहर निकालते हैं. लेकिन, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है. किडनी बहुत ही शक्तिशाली और कई तरह के काम करने वाले अंग हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं. ये शरीर में तरल पदार्थों और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करते हैं.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. तरुण कुमार साहा का कहना है कि किडनी हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर में एसिड-बेस का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. मुश्किल बात यह है कि क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती फेज में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. कई लोगों को इस बीमारी के बारे में तब पता चलता है, जब कॉम्प्लिकेशन्स शुरू हो चुकी होती हैं.
डॉ. तरुण कुमार साहा से जानें कि क्रॉनिक किडनी डिजीज पूरे शरीर को कैसे प्रभावित करती है? यहां जानें...
दिल पर असर: क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) वाले लोगों में मौत का सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारी है. इसका खतरा बीमारी के शुरुआती या बीच के स्टेज में ही शुरू हो जाता है. क्रोनिक किडनी बीमारी (CKD) में दिल पर अधिक दबाव कई गंभीर शारीरिक बदलावों के कारण पड़ता है, जिसमे हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में ज्यादा पानी, एनीमिया, सूजन और खून की नसों को नुकसान शामिल है. CKD वाले मरीजों को हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, दिल की धड़कन का अनियमित होना (एरिथमिया) और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है. यह संबंध दोनों तरफ से काम करता है. यानी दिल की समस्याएं आगे चलकर किडनी के काम करने की क्षमता को और भी खराब कर सकती हैं.
ब्लड प्रेशर और फ्लूइड रिटेंशन: खराब किडनी नमक और पानी के लेवल को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे किडनी को और नुकसान होता है, इस तरह एक खतरनाक चक्र बन जाता है. शरीर में ज्यादा फ्लूइड जमा होने से पैरों, टखनों या हाथों में सूजन आ सकती है. इसके अलावा, इससे आंखों के नीचे सूजन, अचानक वजन बढ़ना, या अगर फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.
एनीमिया और लगातार थकान: हेल्दी किडनी 'एरिथ्रोपोइटिन' (erythropoietin) नामक हार्मोन बनाती है. यह शरीर को रेड ब्लड सेल्स बनाने का संकेत देता है. CKD के मरीजों में आयरन की कमी (आयरन डेफिशिएंसी) हो सकती है, जो एनीमिया का कारण बनती है. जब शरीर में इन तत्वों का स्तर गिरता है, तो एनीमिया हो जाता है। इससे कमजोरी, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना और किसी काम में ध्यान लगाने में कठिनाई हो सकती है. लंबे समय तक शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचने से दिल और दिमाग पर भी दबाव पड़ सकता है. एनीमिया का इलाज संभव है, इसलिए थकान को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
कमजोर हड्डियां और मिनरल का असंतुलन: किडनी शरीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन D को रेगुलेट करने में मदद करती है. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में, शरीर में फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाता है, जबकि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है. इसके जवाब में, शरीर ज्यादा पैराथाइरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, जो हड्डियों से कैल्शियम खींचता है. इससे हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, खुजली, फ्रैक्चर और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है. मिनरल खून की नसों में भी जमा हो सकते हैं, जिससे वे सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.
पोटैशियम का हाई लेवल और एसिड का जमा होना: जब किडनी पोटैशियम को बाहर नहीं निकाल पातीं, तो खून में इसका लेवल बढ़ जाता है. इसे हाइपरकेलेमिया कहा जाता है. इससे मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और दिल की धड़कन खतरनाक रूप से अनियमित हो सकती है. अक्सर इसके कोई शुरुआती लक्षण नहीं दिखते, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है. किडनी शरीर से एसिड को भी बाहर निकालती हैं. अगर एसिड जमा हो जाए, तो इससे हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान तेजी से हो सकता है और किडनी को होने वाला नुकसान और बढ़ सकता है.
दिमाग, मूड और इम्यूनिटी: CKD का असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता है. कुछ लोगों को नींद में दिक्कत, याददाश्त की दिक्कत या ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है. एंग्जायटी और डिप्रेशन भी आम हैं. लंबे समय तक बीमारी के साथ जीना स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है. इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, वैक्सीन लगवाना और अच्छी साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)