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'साइलेंट किलर' है किडनी की बीमारी, एक्सपर्ट से जानिए किस तरह पूरे शरीर पर असर डालती है CKD

'साइलेंट किलर' है किडनी की बीमारी, एक्सपर्ट से जानिए किस तरह पूरे शरीर पर असर डालती है CKD ( GETTY IMAGES )

ज्यादातर लोग किडनी को केवल 'फिल्टर' मानते हैं, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को मूत्र के जरिए बाहर निकालते हैं. लेकिन, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है. किडनी बहुत ही शक्तिशाली और कई तरह के काम करने वाले अंग हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं. ये शरीर में तरल पदार्थों और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करते हैं.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. तरुण कुमार साहा का कहना है कि किडनी हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर में एसिड-बेस का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. मुश्किल बात यह है कि क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती फेज में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. कई लोगों को इस बीमारी के बारे में तब पता चलता है, जब कॉम्प्लिकेशन्स शुरू हो चुकी होती हैं.