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इस आसान टेस्ट से दिल की उन समस्याओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है जो ECG के दौरान छूट जाती हैं

रूटीन ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) दिल की सेहत की जांच करने का एक बेहतरीन और तेज तरीका है, लेकिन इसका समय बहुत कम होता है. यह कुछ ही मिनटों के लिए दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है. इसलिए, अगर दिल की धड़कन में कभी-कभी कोई गड़बड़ी होती है, तो हो सकता है कि सामान्य ECG उसे पकड़ न पाए. चूंकि रूटीन ECG कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करता है, इसलिए अगर टेस्ट के दौरान दिल की धड़कन सामान्य रहती है, तो रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य आ सकती है, भले ही दूसरे समय में कोई गड़बड़ी (जैसे अतालता या घबराहट) होती हो.

कोलकाता स्थित बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और प्रमुख इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अनिल मिश्रा का कहना है कि यहीं पर एम्बुलेटरी ECG मॉनिटरिंग (जिसे आम तौर पर होल्टर मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है) काम आती है. होल्टर मॉनिटर किसी व्यक्ति की रोजाना की एक्टिविटीज के दौरान दिल की रिदम को लगातार रिकॉर्ड करता है, आमतौर पर 24 से 48 घंटे तक, हालांकि कुछ मरीजों के लिए ज्यादा समय तक मॉनिटरिंग की सलाह दी जा सकती है. इससे रुक-रुक कर होने वाली असामान्यताओं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, बार-बार समय से पहले धड़कन, सुप्रावेंट्रिकुलर या वेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया के एपिसोड, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ब्लॉक, या दिल की एक्टिविटी में थोड़ी देर रुकना (जिसे एसिस्टोल कहते हैं) का पता लगाने का बेहतर मौका मिलता है.

होल्टर मॉनिटर क्या है?

डॉ. अनिल मिश्रा के मुताबिक, होल्टर मॉनिटर बैटरी से चलने वाला एक छोटा और पोर्टेबल डिवाइस है. यह 24 से 48 घंटे या उससे ज्यादा समय तक आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी (ECG) को लगातार रिकॉर्ड करता है. जहां एक सामान्य ECG सिर्फ कुछ मिनटों का होता है, वहीं होल्टर मॉनिटर आपके रोजमर्रा के कामों के दौरान और यहां तक कि सोते समय भी आपकी धड़कन को ट्रैक करता है.

होल्टर मॉनिटर कब काम आता है.

डॉ. अनिल मिश्रा का कहना है कि यह तब खास तौर पर काम आता है जब मरीज को घबराहट, बिना किसी साफ वजह के चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस होना, या दिल की धड़कन का बहुत तेजी से या अनियमित रूप से चलना जैसे लक्षण महसूस हों. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आराम की स्थिति में किया गया ECG अक्सर पूरी तरह सामान्य दिख सकता है, भले ही दिल की कोई अंदरूनी समस्या या ब्लॉकेज हो. इसका एक बड़ा फायदा यह है कि हम मरीज के लक्षणों को ठीक उसी समय उनकी दिल की गतिविधि से जोड़कर देख सकते हैं, जब वे लक्षण दिखाई देते हैं. कभी-कभी, रिकॉर्डिंग से यह पुष्टि होती है कि लक्षण अतालता (arrhythmia) के कारण थे. अन्य मामलों में, एपिसोड के दौरान हृदय की लय सामान्य रहती है, जिससे हमें अन्य संभावित कारणों की जांच करने में मदद मिलती है.