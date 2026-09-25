इस आसान टेस्ट से दिल की उन समस्याओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है जो ECG के दौरान छूट जाती हैं
होल्टर मॉनिटर का एक बड़ा फायदा यह है कि हम मरीज के लक्षणों को एक ही समय में उनके दिल की एक्टिविटी से जोड़ सकते...
Published : September 25, 2026 at 3:38 PM IST
रूटीन ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) दिल की सेहत की जांच करने का एक बेहतरीन और तेज तरीका है, लेकिन इसका समय बहुत कम होता है. यह कुछ ही मिनटों के लिए दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है. इसलिए, अगर दिल की धड़कन में कभी-कभी कोई गड़बड़ी होती है, तो हो सकता है कि सामान्य ECG उसे पकड़ न पाए. चूंकि रूटीन ECG कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करता है, इसलिए अगर टेस्ट के दौरान दिल की धड़कन सामान्य रहती है, तो रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य आ सकती है, भले ही दूसरे समय में कोई गड़बड़ी (जैसे अतालता या घबराहट) होती हो.
कोलकाता स्थित बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और प्रमुख इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अनिल मिश्रा का कहना है कि यहीं पर एम्बुलेटरी ECG मॉनिटरिंग (जिसे आम तौर पर होल्टर मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है) काम आती है. होल्टर मॉनिटर किसी व्यक्ति की रोजाना की एक्टिविटीज के दौरान दिल की रिदम को लगातार रिकॉर्ड करता है, आमतौर पर 24 से 48 घंटे तक, हालांकि कुछ मरीजों के लिए ज्यादा समय तक मॉनिटरिंग की सलाह दी जा सकती है. इससे रुक-रुक कर होने वाली असामान्यताओं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, बार-बार समय से पहले धड़कन, सुप्रावेंट्रिकुलर या वेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया के एपिसोड, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ब्लॉक, या दिल की एक्टिविटी में थोड़ी देर रुकना (जिसे एसिस्टोल कहते हैं) का पता लगाने का बेहतर मौका मिलता है.
होल्टर मॉनिटर क्या है?
डॉ. अनिल मिश्रा के मुताबिक, होल्टर मॉनिटर बैटरी से चलने वाला एक छोटा और पोर्टेबल डिवाइस है. यह 24 से 48 घंटे या उससे ज्यादा समय तक आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी (ECG) को लगातार रिकॉर्ड करता है. जहां एक सामान्य ECG सिर्फ कुछ मिनटों का होता है, वहीं होल्टर मॉनिटर आपके रोजमर्रा के कामों के दौरान और यहां तक कि सोते समय भी आपकी धड़कन को ट्रैक करता है.
होल्टर मॉनिटर कब काम आता है.
डॉ. अनिल मिश्रा का कहना है कि यह तब खास तौर पर काम आता है जब मरीज को घबराहट, बिना किसी साफ वजह के चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस होना, या दिल की धड़कन का बहुत तेजी से या अनियमित रूप से चलना जैसे लक्षण महसूस हों. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आराम की स्थिति में किया गया ECG अक्सर पूरी तरह सामान्य दिख सकता है, भले ही दिल की कोई अंदरूनी समस्या या ब्लॉकेज हो. इसका एक बड़ा फायदा यह है कि हम मरीज के लक्षणों को ठीक उसी समय उनकी दिल की गतिविधि से जोड़कर देख सकते हैं, जब वे लक्षण दिखाई देते हैं. कभी-कभी, रिकॉर्डिंग से यह पुष्टि होती है कि लक्षण अतालता (arrhythmia) के कारण थे. अन्य मामलों में, एपिसोड के दौरान हृदय की लय सामान्य रहती है, जिससे हमें अन्य संभावित कारणों की जांच करने में मदद मिलती है.
हमेशा एक स्टैंडर्ड छोटे ECG पर निर्भर नहीं रहना चाहिए
डॉ. अनिल मिश्रा बताते हैं कि मॉनिटरिंग का समय भी हर मरीज के हिसाब से तय किया जाना चाहिए. अगर लक्षण दिन में कई बार होते हैं, तो 24 घंटे का होल्टर मॉनिटर काफी हो सकता है. अगर वे कुछ हफ्तों में सिर्फ एक बार होते हैं, तो लंबे समय तक चलने वाला इवेंट मॉनिटर या पैच-बेस्ड सिस्टम ज्यादा सही हो सकता है. इसलिए, एक स्टैंडर्ड छोटा ECG हमेशा इस बात का सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि कोई रिदम में गड़बड़ी नहीं है.
अगर तेज धड़कन के साथ सीने में दर्द, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ, बेहोशी या बेहोशी जैसा महसूस होना जैसे लक्षण हों, या अगर पहले से दिल की कोई बीमारी हो या परिवार में अचानक कार्डियक डेथ (दिल की धड़कन रुकने से मौत) का इतिहास हो, तो लोगों को खास तौर पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. इसका मतलब यह नहीं है कि रूटीन ECG काफी नहीं है. यह बीमारी का पता लगाने का एक अहम तरीका बना हुआ है. हालांकि, जब लक्षण कभी-कभी ही दिखते हैं, तो धड़कन की असामान्य लय (रिदम) के असल में होने वाले खास पल को पकड़ने के लिए लंबे समय तक धड़कन की निगरानी करना जरूरी हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)