किडनी के मरीजों के लिए आम स्वास्थ्य सलाह क्यों नहीं आती है काम? जानिए एक्सपर्ट की राय
किडनी शरीर के फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करती है. जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स और पानी का...
Published : October 13, 2026 at 12:30 PM IST
किडनी, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और रिबकेज के ठीक नीचे मौजूद, बीन के आकार और मुट्ठी के बराबर आकार के दो अंग हैं. ये खून को फिल्टर करते हैं, बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालते हैं और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखते हैं. हममें से ज्यादातर लोग बड़े होते हुए यही सलाह सुनते हैं. जैसे कि पर्याप्त पानी पिएं, खूब फल खाएं, नमक कम खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए यह तरीका अच्छा काम करता है. लेकिन, किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए यह उल्टा असर भी कर सकता है.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. शशि किरण ए का कहना है कि आम तौर पर सेहत के लिए अच्छी मानी जाने वाली चीजें भी क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) या किडनी की दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. किडनी शरीर के फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करती है. जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स और पानी का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. इस खबर में जानें कि कैसे ऐसी हेल्दी सलाह किडनी के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है...
किडनी से जुड़ी गाइडलाइंस क्यों बदलती रहती हैं?
डॉ. शशि किरण ए के अनुसार, एक हेल्दी किडनी शरीर से बेकार पदार्थों को फिल्टर करती है और सोडियम, पोटैशियम, फॉस्फरस और फ्लूइड्स का संतुलन बनाए रखती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है. जो चीजें ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं, वे चुपचाप शरीर पर दबाव डाल सकती हैं. इसीलिए सेहत से जुड़ी एक ही सलाह हर किसी के लिए सही नहीं होती है.
वे हेल्दी ऑप्शन जो नुकसान पहुंचा सकते हैं
कम सोडियम वाला नमक- इसमें अक्सर सोडियम की जगह पोटैशियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है. अगर किडनी पोटैशियम को बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह खून में जमा होने लगता है. इसे हाइपरकैलिमिया कहते हैं. इससे दिल की धड़कन से जुड़ी खतरनाक समस्याएं हो सकती हैं. भारत की एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि सेंधा नमक और लाइट नमक में अक्सर पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है.
शुगर-फ्री और जीरो-कैलोरी ड्रिंक्स- शुगर-फ्री होने का मतलब यह नहीं है कि ये किडनी के लिए सुरक्षित हैं. कुछ में सोडियम वाले एडिटिव्स होते हैं. कई शुगर-फ्री और फिजी ड्रिंक्स में स्वाद या उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सोडियम कंपाउंड, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट एडिटिव्स मिलाए जाते हैं. इनके लगातार सेवन से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
प्रोसेस्ड डाइट फूड- इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट और पैक्ड स्नैक्स में अक्सर सोडियम और फॉस्फेट छिपा होता है. फॉस्फेट एडिटिव्स शरीर में लगभग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जबकि साबुत खाने की चीजों से मिलने वाला फॉस्फोरस बहुत कम एब्जॉर्ब होता है.
बहुत ज्यादा पानी- आम लोगों के लिए हाइड्रेशन अच्छी सलाह है. लेकिन किडनी की गंभीर बीमारी या दिल की बीमारी में, ज्यादा फ्यूइड से सूजन और ओवरलोड की समस्या हो सकती है. फ्यूइड की मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होनी चाहिए.
दूसरी तरफ: जरूरत से ज्यादा पाबंदी भी एक खतरा है
डॉ. शशि किरण ए कहते हैं कि यहां एक पेंच है यह है कि सिर्फ आम सलाह ही समस्या नहीं है. रीनल डाइट (किडनी की बीमारी में ली जाने वाली डाइट) के कड़े नियम भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई मरीजों को फल, सब्जियां, दालें और डेयरी उत्पाद न खाने के लिए कहा जाता है. ऐसे में, वे प्रोटीन और कैलोरी का सेवन बहुत कम कर देते हैं इससे उन्हें कुपोषण हो सकता है.
मरीज डर के मारे बीन्स, नट्स और फल खाने से बचते हैं. कुछ लोग परिवार के साथ खाना खाते समय परेशान, निराश या अकेला महसूस करते हैं. हालांकि, अब सोच बदल रही है. आधुनिक मेडिकल और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अब सबके लिए एक ही तरह का तरीका अपनाने के बजाय, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग डाइट प्लान बनाने की सलाह देते हैं. पोटैशियम और फॉस्फोरस पर पाबंदियां मुख्य रूप से तब लगाई जाती हैं जब ब्लड टेस्ट में इनका लेवल बढ़ा हुआ दिखता है.
असल जिंदगी की चुनौतियां
प्रैक्टिकल, असल जिंदगी की चुनौतियां, जैसे खर्च, समय की कमी, और सही जानकारी की कमी, किसी भी मेडिकल या डाइट प्लान को फेल कर सकती हैं, चाहे वह कागज पर कैसा भी लगे. किडनी की बीमारी या डायलिसिस करवा रहे मरीजों के लिए ये मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं.
असल में क्या करता है मदद
- किडनी के डायटीशियन से मिलें.
- अपनी स्टेज जानें. शुरुआती CKD, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए जरूरतें अलग-अलग होती हैं.
- अपनी लैब रिपोर्ट का इस्तेमाल करें. पोटैशियम, फॉस्फोरस और eGFR लेवल तय करते हैं कि क्या कम करना है और क्या बढ़ना है.
- सामग्री की सूची में फॉस्फोरस (Phos) और पोटैशियम की मात्रा के लिए लेबल देखें.
- नमक के बजाय हर्ब्स से फ्लेवर दें. लहसुन, अदरक, नींबू, काली मिर्च और इमली अच्छे काम करते हैं. जड़ी-बूटियों और मसालों का इस्तेमाल नमक का सेवन कम करने और खाने को स्वादिष्ट बनाने का एक शानदार तरीका है.
- जब भी हो सके, ताजा खाना बनाकर खाएं. इससे खाने में मौजूद छिपे हुए एडिटिव्स कम हो जाते हैं.
- सप्लीमेंट या सॉल्ट सब्स्टिट्यूट लेने से पहले जांच कर लें या अपनी केयर टीम से सलाह लें.
- जब तक आपके डॉक्टर मंजूरी न दें, आइबुप्रोफेन जैसी रेगुलर NSAID पेनकिलर न लें.
- एक फूड डायरी रखें. इससे आपके डायटीशियन को आपका प्लान ठीक से बनाने में मदद मिलती है.
ध्यान देने वाली बात
डॉ. शशि किरण ए का कहना है कि किडनी की बीमारी के लिए एक खास प्लान की ज़रूरत होती है, न कि किसी आम प्लान की. सेहत से जुड़े ट्रेंड्स जरूरी नहीं कि किडनी के सही कामकाज के लिए ही बने हों, आपकी किडनी की अपनी खास जरूरतें हो सकती हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाली या दोस्तों द्वारा अपनाई जाने वाली डाइट को आंख बंद करके न अपनाएं. डर के मारे अपनी डाइट से खाने की पूरी कैटेगरी को हटाने से बचें. अपनी बीमारी की स्टेज और लैब रिजल्ट के आधार पर सही चीजें तय करने के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या डायटीशियन से सलाह लें. सही सलाह के साथ किए गए छोटे-छोटे और सोच-समझकर किए गए बदलाव किसी भी ट्रेंड की तुलना में आपकी किडनी की बेहतर सुरक्षा करते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)