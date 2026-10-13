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किडनी के मरीजों के लिए आम स्वास्थ्य सलाह क्यों नहीं आती है काम? जानिए एक्सपर्ट की राय

किडनी के मरीजों के लिए आम स्वास्थ्य सलाह क्यों नहीं आती है काम? जानिए एक्सपर्ट की राय ( GETTY IMAGES )

किडनी, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और रिबकेज के ठीक नीचे मौजूद, बीन के आकार और मुट्ठी के बराबर आकार के दो अंग हैं. ये खून को फिल्टर करते हैं, बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालते हैं और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखते हैं. हममें से ज्यादातर लोग बड़े होते हुए यही सलाह सुनते हैं. जैसे कि पर्याप्त पानी पिएं, खूब फल खाएं, नमक कम खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए यह तरीका अच्छा काम करता है. लेकिन, किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए यह उल्टा असर भी कर सकता है.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. शशि किरण ए का कहना है कि आम तौर पर सेहत के लिए अच्छी मानी जाने वाली चीजें भी क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) या किडनी की दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. किडनी शरीर के फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करती है. जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स और पानी का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. इस खबर में जानें कि कैसे ऐसी हेल्दी सलाह किडनी के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है...