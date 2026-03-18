ETV Bharat / health

नाक में उंगली डालने की आदत बढ़ा सकती है कई गंभीर बीमारियों का खतरा, आज से छोड़ दें वरना...

चाहे लोग इस बात को माने या न माने, कुछ आदतें सचमुच बहुत बुरी होती हैं. कुछ लोग इन आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें ये 'सामान्य' लगने लगती हैं. जिनमें नाखून चबाना, नहाते समय पेशाब करना, और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ न धोना शामिल हैं. ये सभी आदते बेहद गंदी मानी जाती है. इनमें से एक और बुरी आदत बार-बार नाक में उंगली डालना है. विस्कॉन्सिन में 1995 में की गई एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 1,000 वयस्कों (adults) में से 91 फीसदी ने स्वीकार किया कि वे यह काम करते हैं. नाक में उंगली डालना आम तौर पर एक घिनौनी आदत मानी जाती है, लेकिन इस स्टडी यह भी पता चला है कि ऐसा करके हम असल में खुद को एक लाइलाज बीमारी की चपेट में आने के जोखिम में डाल रहे हैं.

नाक में उंगली डालने की आदत से सेहत को गंभीर खतरे हो सकते हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरिया और वायरस सीधे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, यह आदत नाक की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकती है और बैक्टीरिया को दिमाग तक पहुंचने में मदद कर सकती है, जिससे अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, नाक में उंगली डालने से क्लैमाइडिया न्यूमोनिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है.

क्लैमाइडिया न्यूमोनिया को एक प्रकार का बैक्टीरिया माना जाता है, जो श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा करने में सक्षम होता है. आमतौर पर, ये संक्रमण हल्के होते हैं, हालांकि, कुछ मामलों में ये गंभीर रूप भी ले सकते हैं, जिनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है.

विशेषज्ञ नाक में उंगली डालने से मना करते हैं, क्योंकि...

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, क्लैमाइडिया न्यूमोनिया आपके श्वसन तंत्र की अंदरूनी परत पर हमला करते हैं, जिसमें गला, श्वास नली और फेफड़े शामिल हैं. ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करने वाले मामलों में, क्लैमाइडिया न्यूमोनिया कान के इंफेक्शन, साइनस इंफेक्शन और गले में खराश जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, इसके विपरीत, निचले श्वसन मार्ग (Respiratory tract) से जुड़े मामलों में, यह ब्रोंकाइटिस, लैरींगाइटिस और गंभीर निमोनिया जैसी स्थितियों का कारण बन सकता है.