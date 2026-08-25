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देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा H1N1 वायरस, बढ़ते मामलों के बीच लोगों की बढ़ गई है चिंता, सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी

देश में स्वाइन फ्लू (H1N1) के बढ़ते मामलों के बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने साफ किया है कि भारत में कोई नया या खतरनाक म्यूटेंट स्ट्रेन सामने नहीं आया है. अभी जो वायरस फैल रहा है, वह A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09 जैसा स्ट्रेन है. यह वायरस क्लेड 6B.1A.5a2a और सब-क्लेड D.3.1.1 से संबंधित है. ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्ट्रेन 2025 से लगातार फैल रहा है. H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है और घबराने की कोई बात नहीं है.

सीजनल इन्फ्लूएंजा H1N1 ज्यादातर अपने आप ठीक होने वाला संक्रमण है. इसके आम लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल हैं, और ज्यादातर लोग सही देखभाल और आराम से ठीक हो जाते हैं. हालांकि, छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में गंभीर जटिलताओं का खतरा ज्यादा हो सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR सलाह देते हैं कि अगर लक्षण बने रहें, बिगड़ें या गंभीर हो जाएं तो डॉक्टर से सलाह लें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह नियमित निगरानी के जरिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू कर रहा है.

भारत में तेजी से फैल रहा है H1N1 virus

इस मानसून सीजन के दौरान भारत के खासकर बड़े शहरों में, सीजनल इन्फ्लूएंजा A(H1N1) (जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है) के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1,777 कन्फर्म मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 20 अगस्त को सामने आए 114 नए मामले भी शामिल हैं. कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले बेंगलुरु से हैं. मुंबई, चेन्नई और केरल के कुछ हिस्सों में भी इन्फ्लूएंजा के मामलों में बढ़ोतरी की सूचना मिली है.

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के डेटा से पता चलता है कि महामारी के बाद 2021 में H1N1 का असर अपेक्षाकृत कम था (778 मामले, 12 मौतें), लेकिन 2022 में इसमें तेजी से उछाल आया (13,202 मामले, 410 मौतें) और 2023 में भी ये आंकड़े ऊंचे बने रहे (8,125 मामले, 129 मौतें). जून 2024 तक भारत में 7,215 मामले और 150 मौतें दर्ज की गई थीं, और साल के अंत तक ये आंकड़े और बढ़ गए. 2025 की NCDC रिपोर्ट कई राज्यों में H1N1 के लगातार फैलने की ओर इशारा करती है.