देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा H1N1 वायरस, बढ़ते मामलों के बीच लोगों की बढ़ गई है चिंता, सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी
दिल्ली और कर्नाटक समेत कई राज्यों में तेजी से h1n1 virus फैल रहा है, मरीजों की संख्या हजारों तक पहुंच गई है, सरकार ने एक...
Published : August 25, 2026 at 1:30 PM IST
देश में स्वाइन फ्लू (H1N1) के बढ़ते मामलों के बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने साफ किया है कि भारत में कोई नया या खतरनाक म्यूटेंट स्ट्रेन सामने नहीं आया है. अभी जो वायरस फैल रहा है, वह A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09 जैसा स्ट्रेन है. यह वायरस क्लेड 6B.1A.5a2a और सब-क्लेड D.3.1.1 से संबंधित है. ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्ट्रेन 2025 से लगातार फैल रहा है. H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है और घबराने की कोई बात नहीं है.
सीजनल इन्फ्लूएंजा H1N1 ज्यादातर अपने आप ठीक होने वाला संक्रमण है. इसके आम लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल हैं, और ज्यादातर लोग सही देखभाल और आराम से ठीक हो जाते हैं. हालांकि, छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में गंभीर जटिलताओं का खतरा ज्यादा हो सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR सलाह देते हैं कि अगर लक्षण बने रहें, बिगड़ें या गंभीर हो जाएं तो डॉक्टर से सलाह लें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह नियमित निगरानी के जरिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू कर रहा है.
भारत में तेजी से फैल रहा है H1N1 virus
इस मानसून सीजन के दौरान भारत के खासकर बड़े शहरों में, सीजनल इन्फ्लूएंजा A(H1N1) (जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है) के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1,777 कन्फर्म मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 20 अगस्त को सामने आए 114 नए मामले भी शामिल हैं. कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले बेंगलुरु से हैं. मुंबई, चेन्नई और केरल के कुछ हिस्सों में भी इन्फ्लूएंजा के मामलों में बढ़ोतरी की सूचना मिली है.
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के डेटा से पता चलता है कि महामारी के बाद 2021 में H1N1 का असर अपेक्षाकृत कम था (778 मामले, 12 मौतें), लेकिन 2022 में इसमें तेजी से उछाल आया (13,202 मामले, 410 मौतें) और 2023 में भी ये आंकड़े ऊंचे बने रहे (8,125 मामले, 129 मौतें). जून 2024 तक भारत में 7,215 मामले और 150 मौतें दर्ज की गई थीं, और साल के अंत तक ये आंकड़े और बढ़ गए. 2025 की NCDC रिपोर्ट कई राज्यों में H1N1 के लगातार फैलने की ओर इशारा करती है.
NCDC क्या है?
NCDC पूरे देश में इन्फ्लूएंजा की निगरानी का नेटवर्क चलाता है और H1N1 के इलाज और रोकथाम के लिए राज्य-वार डेटा और गाइडलाइंस जारी करता है. यह वायरल स्ट्रेन के बारे में WHO की गाइडलाइंस के आधार पर मौसमी इन्फ्लूएंजा वैक्सीन लगवाने की सलाह देता है. NCDC का देशव्यापी नेटवर्क वायरस के बदलते स्ट्रेन पर नजर रखता है. 2025–26 सीजन के दौरान, भारत में फैलने वाला H1N1 वायरस वैक्सीन के घटकों से पूरी तरह मेल खाता था, जिससे वैक्सीन बहुत असरदार रही. यह वैक्सीन तीन मुख्य स्ट्रेन (H1N1, H3N2, और B/Victoria) से सुरक्षा देती है, जो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं.
आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? यहाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई है:
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें- भीड़-भाड़ वाली, बंद जगहों पर मास्क पहनने से (खासकर जब सांस से जुड़ी बीमारियां फैल रही हों) सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों और एरोसोल के संपर्क में आने का खतरा कम हो सकता है.
- खांसने और छींकने के सही तरीके अपनाएं- खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकें. सीधे अपने हाथों पर खांसने या छींकने के बजाय टिश्यू या अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से का इस्तेमाल करें.
- अपने हाथ धोएं- साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोने से सांस से जुड़ी बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है, खासकर खांसने, छींकने या भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर जाने के बाद.
- अपने चेहरे को छूने से बचें- बिना धुले हाथों से अपनी आंखों, नाक या मुंह को न छूने की कोशिश करें, क्योंकि वायरस दूषित सतहों से आपके चेहरे तक पहुंच सकते हैं.
- आइसोलेट रखना- जिन लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखें.
- डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवा न लें- अगर बीमारी के लक्षण दिखें, तो डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवा न लें.
- अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें- बुखार या सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने पर दूसरों के करीबी संपर्क से बचने से संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है.
- शरीर में पानी की कमी न होने दें- बुखार या सांस की बीमारी के दौरान शरीर में तरल पदार्थों का सही स्तर बनाए रखना जरूरी है, खासकर तब जब आपको पसीना आ रहा हो या भूख कम लग रही हो.
- नैपकिन या टिश्यू का दोबारा न करें- इस्तेमाल किए गए नैपकिन या टिश्यू का दोबारा इस्तेमाल कभी न करें. इन नैपकिन या टिश्यू को इधर-उधर फेंकने से बचें और सही तरीके से इसे नष्ट करें.
- हाथ मिलाने से बचें- संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दूसरों से हाथ मिलाने से बचें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)