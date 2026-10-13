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क्या फास्टिंग से थायरॉइड हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर? जानिए महिलाओं की हेल्थ और फर्टिलिटी पर Thyroid का प्रभाव

क्या फास्टिंग से थायरॉइड हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर? जानिए महिलाओं की हेल्थ और फर्टिलिटी पर Thyroid का प्रभाव ( GETTY IMAGES )

थायरॉइड से जुड़ी समस्याएं उन हार्मोनल समस्याओं में से हैं जो महिलाओं की फर्टिलिटी पर असर डाल सकती हैं. कभी-कभी, साफ़ लक्षण दिखने से पहले ही गर्भधारण में दिक्कतें आने लगती हैं. थायराइड हार्मोन में असंतुलन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, पीरियड्स के रेगुलर होने और ओव्यूलेशन पर असर डाल सकता है, जिससे गर्भधारण करना मुश्किल हो सकता है. कुछ महिलाओं को थकान, बिना किसी साफ वजह के वजन में बदलाव या अनियमित पीरियड्स का अनुभव हो सकता है, जबकि कुछ महिलाओं में बहुत कम या कोई लक्षण नहीं दिखते हैं.

अहमदाबाद में बिरला फर्टिलिटी एंड IVF की फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. निमिषा शांतिलाल पांड्या बताती हैं कि त्योहारों के मौसम में खान-पान की आदतों और व्रत रखने के रूटीन में बदलाव आते हैं. इसलिए, थायराइड हेल्थ और फर्टिलिटी के बीच के संबंध को समझना बहुत जरूरी हो जाता है.