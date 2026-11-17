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युवा पीढ़ी के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी शिक्षा क्यों है जरूरी? जानिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय

युवा पीढ़ी के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी शिक्षा क्यों है जरूरी? जानिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय ( GETTY IMAGES )

युवा अक्सर गर्भनिरोधक और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता जैसे व्यावहारिक पहलुओं से तो परिचित होते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर इस बात की बुनियादी वैज्ञानिक समझ नहीं होती कि प्रजनन प्रणाली कैसे काम करती है. उदाहरण के लिए, किसी महिला को अपने अगले मासिक धर्म का अनुमान लगाने के लिए ओव्यूलेशन प्रक्रिया की गहरी समझ होने की आवश्यकता नहीं है, वह अक्सर अपने मासिक चक्र की अवधि और शरीर में होने वाले बदलावों को देखकर तारीख का अंदाजा लगा सकती है.

इसके विपरीत, कई पुरुषों में यह गलतफहमी होती है कि बेहतर यौन प्रदर्शन या इरेक्शन पाने की क्षमता का सीधा संबंध अधिक प्रजनन क्षमता से है, जो कि पूरी तरह से गलत धारणा है. प्रजनन क्षमता का यौन प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं होता है. बल्कि, यह स्पर्म की सेहत पर निर्भर करती है, जिसमें स्पर्म काउंट, उनकी मोटिलिटी और उनकी बनावट जैसे कारक शामिल होते हैं. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी पुरुष का यौन प्रदर्शन तो सामान्य हो, लेकिन उसके स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो. जानकारी की ऐसी कमी सालों तक बनी रह सकती है, क्योंकि प्रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तब तक शायद ही कोई बात होती है, जब तक कि कोई चिंताजनक लक्षण न दिखें या कोई व्यक्ति परिवार शुरू करने की योजना न बनाए.