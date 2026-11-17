युवा पीढ़ी के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी शिक्षा क्यों है जरूरी? जानिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय
प्रजनन संबंधी बदलाव केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं, पुरुषों में भी प्रजनन संबंधी समस्याएं बिना किसी स्पष्ट लक्षण के हो सकती हैं...
Published : November 17, 2026 at 4:03 PM IST
युवा अक्सर गर्भनिरोधक और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता जैसे व्यावहारिक पहलुओं से तो परिचित होते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर इस बात की बुनियादी वैज्ञानिक समझ नहीं होती कि प्रजनन प्रणाली कैसे काम करती है. उदाहरण के लिए, किसी महिला को अपने अगले मासिक धर्म का अनुमान लगाने के लिए ओव्यूलेशन प्रक्रिया की गहरी समझ होने की आवश्यकता नहीं है, वह अक्सर अपने मासिक चक्र की अवधि और शरीर में होने वाले बदलावों को देखकर तारीख का अंदाजा लगा सकती है.
इसके विपरीत, कई पुरुषों में यह गलतफहमी होती है कि बेहतर यौन प्रदर्शन या इरेक्शन पाने की क्षमता का सीधा संबंध अधिक प्रजनन क्षमता से है, जो कि पूरी तरह से गलत धारणा है. प्रजनन क्षमता का यौन प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं होता है. बल्कि, यह स्पर्म की सेहत पर निर्भर करती है, जिसमें स्पर्म काउंट, उनकी मोटिलिटी और उनकी बनावट जैसे कारक शामिल होते हैं. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी पुरुष का यौन प्रदर्शन तो सामान्य हो, लेकिन उसके स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो. जानकारी की ऐसी कमी सालों तक बनी रह सकती है, क्योंकि प्रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तब तक शायद ही कोई बात होती है, जब तक कि कोई चिंताजनक लक्षण न दिखें या कोई व्यक्ति परिवार शुरू करने की योजना न बनाए.
महिलाओं में मासिक धर्म के पैटर्न से क्या पता चल सकता है
रायपुर के बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. नमिता चंद्र वर्मा का कहना है कि मासिक चक्र हार्मोनल स्वास्थ्य और ओव्यूलेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है. एडल्ट महिलाओं में, एक सामान्य चक्र 21 से 35 दिनों का होता है. अगर पीरियड्स लगातार 45-50 दिनों के अंतराल पर आते हैं, तो यह अनियमित ओव्यूलेशन का संकेत हो सकता है. ऐसा PCOS, थायरॉयड से जुड़ी समस्याओं या प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ने जैसी स्थितियों के कारण हो सकता है. अगर मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द बहुत तेज हो, समय के साथ और बढ़ता जाए, या रोजमर्रा के कामों में रुकावट डाले, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है.
उदाहरण के लिए, एंडोमेट्रियोसिस (endometriosis) के कारण पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द हो सकता है और कुछ महिलाओं में यह प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. हालांकि, इन लक्षणों का मतलब हमेशा बांझपन ही नहीं होता, लेकिन इनके अंदरूनी कारणों की जांच करने से उन स्थितियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिनका पता नहीं चल पाता या जिनका इलाज नहीं हो पाता.
प्रजनन क्षमता में होने वाले बदलाव हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं
डॉ. नमिता चंद्र वर्मा का कहना है कि पीरियड्स से जुड़े लक्षण कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं जिनका पीरियड्स साइकिल पर कोई असर नहीं पड़ता है. महिलाओं में जन्म से ही अंडों की एक सीमित संख्या होती है, और उम्र बढ़ने के साथ इन अंडों की संख्या और गुणवत्ता, दोनों में कमी आने लगती है. 35 साल की उम्र के बाद यह गिरावट और अधिक स्पष्ट हो जाती है, हालांकि हर व्यक्ति में यह बदलाव अलग-अलग गति से हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि किसी महिला का ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा हो, फिर भी उसे नियमित रूप से मासिक धर्म आते रहें. यह फ़र्क उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो बाद में प्रेग्नेंसी के बारे में सोच रही हैं. अच्छी सामान्य सेहत और नियमित मासिक चक्र होने का मतलब यह नहीं है कि प्रजनन क्षमता भी वैसी ही बनी हुई है.
पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अक्सर नजरअंदाज क्यों किया जाता है?
डॉ. नमिता चंद्र वर्मा का कहना है कि प्रजनन संबंधी परिवर्तन केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं, पुरुषों में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी समस्याएं बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी मौजूद हो सकती हैं. सामान्य यौन क्रिया का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता या गुणवत्ता भी सामान्य है. उदाहरण के लिए, जिन पुरुषों को वैरिकोसेल, अंडकोष में संक्रमण या अंडकोष के नीचे न उतरने का इतिहास रहा हो, उनमें दैनिक जीवन में कोई कठिनाई न होने के बावजूद शुक्राणुओं की संख्या कम या गतिशीलता कम हो सकती है. इन स्थितियों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में पहचानना (गर्भधारण में कठिनाई आने तक प्रतीक्षा करने के बजाय) पुरुषों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
उनका कहना है कि इसके अलावा, फर्टिलिटी टेस्टिंग को समझना भी महत्वपूर्ण है. हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक अधिक पहुंच ने फर्टिलिटी टेस्ट को ज्यादा जाना-पहचाना बना दिया है, लेकिन इसके नतीजों को अक्सर गलत समझा जाता है. उदाहरण के लिए, एएमएच (एंटी-मुलरियन हार्मोन) परीक्षण अंडाशय की क्षमता और अंडाशय उत्तेजना के प्रति संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में मदद करता है. हालांकि, यह अकेले प्राकृतिक गर्भधारण की संभावना का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है या यह तय नहीं कर सकता है कि किसी महिला के कितने रिप्रोडक्टिव साल बचे हैं.
इसी तरह, सीमेन एनालिसिस स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के बारे में जानकारी देता है, लेकिन नतीजों को मेडिकल हिस्ट्री और दूसरे जरूरी फैक्टर्स के साथ समझना चाहिए. हर युवा वयस्क को फर्टिलिटी टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है. जांच की जरूरत लक्षणों, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री और क्लिनिकल इंडिकेशन्स पर निर्भर करती है.
सही समय पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन लेना है जरूरी
डॉ. नमिता चंद्र वर्मा का कहना है कि इसलिए, सही समय पर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा मिलने से व्यक्ति अपनी प्रजनन क्षमता से जुड़ी समस्याओं को जल्दी पहचान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं. इस तरह की शिक्षा लोगों को लक्षणों को पहचानने, उम्र के साथ होने वाले बदलावों को समझने और यह जानने में मदद करती है कि उन्हें कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. हालांकि, जल्दी पता चलने से हमेशा बांझपन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे उन स्थितियों की समय रहते पहचान और प्रबंधन संभव हो जाता है, जिन पर शायद तब तक ध्यान ही न जाए जब तक कि कोई व्यक्ति गर्भधारण करने की कोशिश न करे.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)