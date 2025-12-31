पैर होते हैं शरीर का 'आईना', हार्ट अटैक और अन्य गंभीर बीमारियों से पहले देते हैं ये संकेत

ETV Bharat / health

Published : December 31, 2025 at 7:14 PM IST

आम तौर पर, टखनों में सूजन पैरों में फ्लूइड जमा होने के कारण होती है, जो लंबे समय तक पैर लटकाकर बैठने, लंबी यात्रा या उम्र बढ़ने जैसे कारणों से हो सकती है. हालांकि, मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि कुछ मामलों में, टखनों की यह दिखने में हानिरहित सूजन कई गंभीर अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हार्ट फेलियर, ब्लड क्लॉट, लिवर की बीमारियों और अन्य का शुरुआती संकेत हो सकती है.

सूजन तब होती है जब टिशूज में ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है. यह आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण या ब्लड फ्लो कम होने के कारण शरीर के निचले हिस्सों में होता है. टखने की सूजन का सिर्फ फ्लूइड जमा होने का कारण मानने के बजाय, इसके असली कारण को समझना बहुत जरूरी है. इसलिए, अगर सूजन सामान्य से ज्यादा है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी हैं, तो कारण का पता लगाना और सही इलाज करवाना जरूरी है. आइए जानें कि टखने की सूजन किन स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती है...

हार्ट फेलियर: हार्ट फेलियर में, दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता. इससे खून नसों में जमा होने लगता है, जिससे टखनों और पैरों में फ्लूइड जमा हो जाता है. यह स्थिति किडनी की शरीर से नमक और पानी निकालने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे सूजन और बढ़ जाती है.

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) की साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, जब दिल की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, तो पैरों, टखनों और पंजों में फ्लूइड जमा हो सकता है. पैरों में सूजन अक्सर हार्ट फेलियर का शुरुआती लक्षण होता है. अन्य लक्षणों में थकान, सांस फूलना और फ्लूइड जमा होने के कारण वजन बढ़ना शामिल हैं.

ब्लड क्लॉट्स: ब्लड क्लॉट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है, पैरों की नसों को ब्लॉक कर सकते हैं और खून को दिल तक वापस जाने से रोक सकते हैं. डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) एक गंभीर स्थिति है. अगर क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो यह जानलेवा हो सकता है. DVT से प्रभावित पैर में सूजन, गर्मी और दर्द हो सकता है. जब यह स्थिति बिगड़ जाती है, तो इससे पोस्ट-थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम नाम की स्थायी सूजन हो सकती है. कॉम्प्लीकेशंस से बचने के लिए शुरुआती जांच और ब्लड थिनर या दूसरी मेडिकल थेरेपी से इलाज बहुत जरूरी है.

प्रेग्नेंसी: प्रेग्नेंसी के दौरान, शरीर बढ़ते भ्रूण को सपोर्ट देने के लिए ज्यादा खून और फ्लूइड बनाता है. इससे टखनों, पैरों और कभी-कभी हाथों में हल्की सूजन हो सकती है, खासकर प्रेग्नेंसी के आखिरी तीन महीनों (तीसरी तिमाही) में. हार्मोनल बदलाव और पेल्विस में नसों पर बढ़ा हुआ दबाव भी सूजन का कारण बन सकता है. हालांकि ज्यादातर सूजन हानिरहित होती है, लेकिन चेहरे या हाथों में अचानक सूजन प्री-एक्लेम्पसिया नाम की एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है. पैरों को ऊपर उठाने और ज्यादा देर तक खड़े रहने से बचने जैसे आसान उपाय परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं. आरामदायक जूते पहनने, खूब पानी पीने और पैरों की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पैरों में फ्लूइड जमा होने से रोका जा सकता है.

क्रोनिक किडनी रोग: किडनी शरीर में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं. क्रोनिक किडनी रोग में, वे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने और ज्यादा फ्लूइड को निकालने की अपनी क्षमता खो देती हैं. ग्रेविटी के कारण, फ्लूइड निचले अंगों में जमा होने लगता है, और सूजन अक्सर सबसे पहले टखनों में दिखाई देती है. NCBI की एक स्टडी के अनुसार, एक्यूट किडनी रोग, या एंड-स्टेज रीनल डिजीज, एडिमा (सूजन) का कारण बन सकता है.

लिवर की बीमारी: लिवर एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है, जो खून की नसों में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है. सिरोसिस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के कारण लिवर को नुकसान पहुंचने से एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो सकता है, जिससे टिशूज में फ्लूइड लीक हो सकता है. इससे टखनों, पैरों और पेट में सूजन हो सकती है.

हाइपोथायरायडिज्म: अंडरएक्टिव थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे मांसपेशियों और जोड़ों पर असर पड़ सकता है, जिससे अकड़न और सूजन हो सकती है. हाइपोथायरायडिज्म से टिशूज में फ्लूइड रिटेंशन भी बढ़ सकता है, जिससे टखनों में सूजन आ सकती है. इसलिए, नमक का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है.

डायबिटीज: हाई ब्लड शुगर लेवल खून की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और ब्लड फ्लो को खराब कर सकता है, खासकर पैरों में. इससे शरीर में फ्लूइड जमा हो सकता है और टखनों में सूजन आ सकती है. डायबिटीज वाले लोगों में, अनकंट्रोल्ड सूजन से नसों को नुकसान, इन्फेक्शन या अल्सर का खतरा बढ़ सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है। यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

