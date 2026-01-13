डायबिटीज की यह दवा कैंसर के इलाज में भी मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
हाल की रिसर्च से पता चला है कि मेटफॉर्मिन, जो टाइप 2 डायबिटीज की दवा है, कैंसर के इलाज में असरदार है, यह कुछ खास...
Published : January 13, 2026 at 3:02 PM IST
डायबिटीज एक आम और गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हैं, जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना जरूरी होता है. मेटफॉर्मिन, एक एंटीडायबिटिक दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को बड़े पैमाने पर दी जाती है, इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बेहतरीन क्षमता होती है. अब हाल ही में, कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि मेटफॉर्मिन का कैंसर पर भी असरदार हो सकता है.
हाल की रिसर्च में कैंसर के साथ इसके इंटरैक्शन पर फोकस किया गया है. यहां, रिसर्चर्स ने बताया है कि मेटफॉर्मिन का कोलन, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर पर असर हो सकता है. लेकिन साइंटिस्ट्स ने यह भी कहा कि इसे कैंसर की दवा मानना सही नहीं होगा. क्योंकि, यह साफ तौर पर समझने के लिए कि कैंसर में मेटफॉर्मिन कितना असरदार है, अभी और क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं.
डायबिटीज और कैंसर के बीच संबंध
पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, मेटफॉर्मिन शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है और लिवर द्वारा बनाए जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है. यही वजह है कि इसे टाइप 2 डायबिटीज के लिए पहली और सबसे सुरक्षित दवाओं में से एक माना जाता है. हाल के रिसर्च से पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में कुछ खास तरह के कैंसर, जैसे लिवर, पैंक्रियाटिक, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और शरीर में क्रोनिक सूजन के कारण होता है. जब शरीर में इंसुलिन ज्यादा होता है, तो यह असामान्य कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा दे सकता है. मेटफॉर्मिन इंसुलिन लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे यह खतरा कुछ हद तक कम हो सकता है.
डायबिटीज की दवा कैंसर कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करती है
हाल के रिसर्च से पता चलता है कि मेटफॉर्मिन कई तरह से कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है. यह उन रास्तों को धीमा कर सकता है जो कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने देते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकता है, और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. ये सभी फैक्टर्स संभावित रूप से कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं. 2025 में किए गए एक मल्टी-सेंटर स्टडी में देखा गया कि जिन डायबिटिक मरीजों ने लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लिया था, उनमें कोलन और लिवर कैंसर होने की संभावना थोड़ी कम थी. हालांकि, यह सिर्फ एक संबंध दिखाता है, पक्का सबूत नहीं. कैंसर के इलाज में मेटफॉर्मिन कितना प्रभावी है, इसे साफ तौर पर समझने के लिए अभी और क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं.
मेटफॉर्मिन कैंसर सेल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है?
रिसर्च से पता चलता है कि मेटफॉर्मिन कई तरीकों से कैंसर बायोलॉजी को प्रभावित कर सकता है, जिसमें बदले हुए सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सूजन में कमी, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार, और ट्यूमर ग्रोथ पाथवे को रोकना शामिल है.
- mTOR पाथवे को रोकना: यह कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है. यह उनके बढ़ने की गति को धीमा कर सकता है.
- AMPK को एक्टिवेट करना: यह सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ट्यूमर की ग्रोथ को दबा सकता है.
- सूजन को कम करना: पुरानी सूजन ट्यूमर बनने और बढ़ने में शामिल होती है.
- मेटाबॉलिक स्ट्रेस पैदा करना: यह कैंसर सेल्स को सेल डेथ के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाता है.
ये तंत्र संकेत देते हैं कि मेटफॉर्मिन में कैंसर के इलाज की क्षमता अप्रत्यक्ष रूप से ग्लाइसेमिक नियंत्रण या इंसुलिन प्रबंधन के माध्यम से, और प्रत्यक्ष रूप से सेलुलर चयापचय या वृद्धि विनियमन के माध्यम से है.
(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)