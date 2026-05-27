ETV Bharat / health

लगातार बढ़ रही इबोला वायरस से मरने वालों की संख्या, रूस ने ली बनाई वैक्सीन, जानिए भारत में क्या है स्थिति?

बुंडिबुग्यो वायरस के कारण फैलने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो (DRC) और युगांडा को बुरी तरह प्रभावित किया है, जहां कन्फर्म और संदिग्ध मामलों की संख्या के साथ ही मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. 26 मई तक के डेटा के अनुसार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में इबोला (बुंडीबुग्यो स्ट्रेन) से जुड़े कुल 906 संदिग्ध मामले और 223 मौतें दर्ज की गई हैं.

इबोला क्या है?

इबोला एक वायरस है जो पूरे शरीर में गंभीर सूजन और टिशू को नुकसान पहुंचाता है. इसे हेमोरेजिक फीवर वायरस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर के क्लॉटिंग सिस्टम में दिक्कतें पैदा कर सकता है और अंदरूनी ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि खून छोटी ब्लड वेसल से लीक होता है. इस वायरस की छह अलग-अलग तरह की किस्में पाई गई हैं, लेकिन सिर्फ चार ही इंसानों में बीमारी पैदा करने के लिए जानी जाती हैं.

इबोला, इन्फेक्टेड लोगों के शरीर के फ्लूइड (खून, लार, पसीना, आंसू, बलगम, उल्टी, मल, मां का दूध, यूरिन और सीमेन ) के सीधे संपर्क में आने से फैलता है. यह उन चीजों को छूने से भी फैलता है जो इन फ्लूइड से दूषित हो गई हों.

इबोला कितना सीरियस डिजीज है?

इबोला एक बहुत सीरियस और जानलेवा वायरल बीमारी है, जिसमें एवरेज डेथ रेट लगभग 50 फीसदी होता है. यह इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के सीधे कॉन्टैक्ट में आने से तेजी से फैलता है. इससे पीड़ित मरीजों को गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और दूसरी जानलेवा कॉम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ता है.

दरअसल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने इस महीने की 17 तारीख को इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला के फैलने को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था. हाल ही में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद एयरलाइंस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया. DGCA ने कहा कि युगांडा और कांगो के साथ कनेक्टिविटी ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के उतरने से पहले सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरना और जमा करना जरूरी है. अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इस फैलने को कॉन्टिनेंटल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है.

WHO ने देशों को सलाह दी है कि वे प्रभावित इलाकों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग को मजबूत करें और उन जगहों पर जाने से बचें जहां बुंडीबुग्यो वायरस का पता चला है. साउथ सूडान समेत पड़ोसी देशों में इंफेक्शन फैलने का खतरा अधिक माना जाता है। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिससे मौत की दर ज्यादा होती है. अभी, बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई ऑफिशियली अप्रूव्ड वैक्सीन या इलाज नहीं है.