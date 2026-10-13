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Breast Cancer और बॉडी हॉर्मोन्स के बीच कनेक्शन: एस्ट्रोजन लेवल, पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज कैसे बढ़ा सकता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?

ब्रेस्ट कैंसर और बॉडी हॉर्मोन्स के बीच कनेक्शन: एस्ट्रोजन लेवल, पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज कैसे बढ़ा सकता है खतरा ( Etv Bharat )

महिलाओं के शरीर में हार्मोन कई जरूरी भूमिकाएं निभाते हैं. जीवन के अलग-अलग चरणों में (जैसे पीरियड्स शुरू होने से लेकर प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज तक) हार्मोन का लेवल बदलता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बदलावों का संबंध ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम से भी हो सकता है? खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ पर असर डालते हैं और इन बदलावों में अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हार्मोन में होने वाले बदलावों का मतलब हमेशा कैंसर होना नहीं होता है...

एस्ट्रोजन और ब्रेस्ट कैंसर के बीच क्या संबंध है?

जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. रोहित स्वामी का कहना है कि एस्ट्रोजन अकेले कैंसर का कारण नहीं बनता है. हालांकि, अगर शरीर में पहले से ही कैंसर सेल्स मौजूद हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ईंधन का काम कर सकते हैं और उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं. एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर में बनने वाला एक जरूरी हार्मोन है जो ब्रेस्ट के विकास और मासिक धर्म चक्र (पीरियड्स) को रेग्युलेट करने में मदद करता है. कुछ खास तरह के ब्रेस्ट कैंसर (खासकर हार्मोन रिसेप्टर-पॉजिटिव कैंसर) एस्ट्रोजन की मदद से बढ़ सकते हैं. जीवन भर एस्ट्रोजन के संपर्क में रहने से ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम कुछ हद तक बढ़ सकता है.