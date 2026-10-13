Breast Cancer और बॉडी हॉर्मोन्स के बीच कनेक्शन: एस्ट्रोजन लेवल, पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज कैसे बढ़ा सकता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?
Breast Cancer और शरीर के Hormones का कनेक्शन: Estrogen, Periods, Pregnancy और Menopause कैसे प्रभावित कर सकते हैं Risk?
Published : October 13, 2026 at 1:09 PM IST
महिलाओं के शरीर में हार्मोन कई जरूरी भूमिकाएं निभाते हैं. जीवन के अलग-अलग चरणों में (जैसे पीरियड्स शुरू होने से लेकर प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज तक) हार्मोन का लेवल बदलता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बदलावों का संबंध ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम से भी हो सकता है? खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ पर असर डालते हैं और इन बदलावों में अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हार्मोन में होने वाले बदलावों का मतलब हमेशा कैंसर होना नहीं होता है...
एस्ट्रोजन और ब्रेस्ट कैंसर के बीच क्या संबंध है?
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. रोहित स्वामी का कहना है कि एस्ट्रोजन अकेले कैंसर का कारण नहीं बनता है. हालांकि, अगर शरीर में पहले से ही कैंसर सेल्स मौजूद हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ईंधन का काम कर सकते हैं और उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं. एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर में बनने वाला एक जरूरी हार्मोन है जो ब्रेस्ट के विकास और मासिक धर्म चक्र (पीरियड्स) को रेग्युलेट करने में मदद करता है. कुछ खास तरह के ब्रेस्ट कैंसर (खासकर हार्मोन रिसेप्टर-पॉजिटिव कैंसर) एस्ट्रोजन की मदद से बढ़ सकते हैं. जीवन भर एस्ट्रोजन के संपर्क में रहने से ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम कुछ हद तक बढ़ सकता है.
पीरियड्स जल्दी शुरू होना या मेनोपॉज देर से आना
डॉ. रोहित स्वामी का कहना है कि जिन महिलाओं के पीरियड्स 12 साल की उम्र से पहले शुरू होते हैं या मेनोपॉज 55 साल के बाद होता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम थोड़ा अधिक हो सकता है. इसका एक कारण शरीर का लंबे समय तक एस्ट्रोजन और अन्य प्रजनन हार्मोन्स के संपर्क में रहना है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा. यह केवल एक रिस्क फैक्टर (जोखिम कारक) है.
प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग का प्रभाव
डॉ. रोहित स्वामी के अनुसार, कम उम्र में पहली बार पूरी अवधि की प्रेग्नेंसी (full-term pregnancy) और लंबे समय तक ब्रेस्टफीडिंग कराने का संबंध भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होने से जोड़ा गया है. इसके उलट, ज्यादा उम्र में पहली बार पूरी अवधि की प्रेग्नेंसी होना या कभी भी ऐसी प्रेग्नेंसी न होना, कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम के कारण हो सकते हैं. प्रेग्नेंसी के बाद कुछ समय के लिए ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अस्थायी रूप से बढ़ भी सकता है.
मेनोपॉज के बाद क्या बदलाव आते हैं?
डॉ. रोहित स्वामी कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद ओवरीज में एस्ट्रोजन का बनना काफी कम हो जाता है. हालांकि, शरीर के फैट टिश्यू एस्ट्रोजन बनाना जारी रखते हैं. यही वजह है कि मेनोपॉज के बाद ज्यादा वजन या मोटापे से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, मेनोपॉज के लक्षणों के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन हार्मोन थेरेपी का लंबे समय तक इस्तेमाल भी इस खतरे को बढ़ा सकता है. इसलिए, ऐसी दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए.
महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
डॉ. रोहित स्वामी का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के कई जोखिम कारकों में से हार्मोन सिर्फ एक हैं. परिवार का इतिहास, बढ़ती उम्र, जेनेटिक बदलाव और जीवनशैली भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित आहार और स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है, साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाना भी जरूरी है, जो हर व्यक्ति के जोखिम के आधार पर तय की जाती है. ब्रेस्ट में किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)