ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

आजकल मौसम में अचानक बदलाव और लोगों की लापरवाही उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है. खासकर, पिछले एक हफ्ते में ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल सर्दियों के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाती है. इस साल, अन्य वर्षों की तुलना में मामलों की संख्या में लगभग 20 से 30 फीसदी की वृद्धि हुई है. ऐसे में विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पहले से हृदय की स्थिति वाले लोगों को अधिक खतरा होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी आपात स्थितियों (cardiac emergencies) का खतरा भी बढ़ जाता है.

ठंड के मौसम में स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर के मरीज क्यों बढ़ जाते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों के दौरान स्ट्रोक के मामले 20-30 फीसदी तक बढ़ जाते हैं, और हेमोरेजिक स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो सकता है, खासकर बुजुर्गों या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में. डॉक्टरों का कहना है कि स्ट्रोक के सबसे ज्यादा मामले जनवरी और फरवरी में दर्ज किए जाते हैं. इस मौसमी उछाल के पीछे पांच मुख्य कारण हैं, जिनमें ब्लड वेसेल्स का संकुचन, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, डिहाईड्रेशन, जिसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है, हार्मोनल बदलाव, जो दिल पर दबाव डालते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, तथा सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच तापमान में गिरावट, शामिल है. इन सभी कारणों के चलते ठंड के मौसम ब्रेन स्ट्रोक और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है.

अध्ययन में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है

इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड में दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी 50 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. लेकिन, सीने में दर्द और छाती कुछ बीमारियां जैसे- अनियमित धड़कन एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट अटैक, हार्ट इंफेक्शन, अस्थमा, यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक तक को दावत दे सकती हैं. यही कारण है कि विशेषज्ञ दिल और अस्थमा के रोगियों को सर्दियों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पर भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है.

चिकित्सा विशेषज्ञ सर्दियों के मौसम में निवारक उपायों की सलाह देते हैं, जैसे कि ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर बनाए रखना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना और निर्धारित दवाओं का पालन करना शामिल है. विशेषज्ञों का कहना है कि कम तापमान कई शारीरिक बदलावों का कारण बनता है जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने आगे कहा कि FAST (चेहरे का लटकना, हाथों में कमजोरी, बोलने में कठिनाई, मदद के लिए पुकारने का समय) जैसे लक्षणों की जल्द पहचान से जीवित रहने और ठीक होने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है.