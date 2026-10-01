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गर्दन में छोटी, मुलायम या दर्द रहित गांठ को भी न करें नजरअंदाज, यह कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत

एक मरीज गर्दन में गांठ लेकर क्लिनिक आता है. वह डॉक्टर को बताता है कि यह गांठ कुछ हफ्तों से है और धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ कोई बुखार या दर्द नहीं है. अल्ट्रासाउंड में लिम्फ नोड का पता चलता है, लेकिन बाद में हुई बायोप्सी से कैंसर की पुष्टि होती है. इससे एक मुश्किल सवाल उठता है कि गांठ कहां से शुरू हुई, और क्या कैंसर शरीर के किसी और हिस्से में फैल गया है?

प्राइमरी ट्यूमर का पता लगाना- जब गर्दन के लिम्फ नोड में कैंसर का पता चलता है, लेकिन सामान्य जांच या देखकर उसका स्रोत नहीं मिल पाता, तो डॉक्टर इसे अननोन प्राइमरी का कैंसर (unknown primary cancer) कहते हैं. यह लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है. पहले मरीजों को मुंह और गले की बायोप्सी करवानी पड़ती थी. PET-CT ने इसे बदल दिया है, यह अक्सर पूरे शरीर में ज्यादा मेटाबोलिक एक्टिविटी वाले हिस्सों को हाईलाइट करके प्राइमरी ट्यूमर की पहचान करता है. इससे बायोप्सी वाली जगहों को सटीक रूप से टारगेट किया जा सकता है, जिससे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

कोई भी एक स्कैन अकेले पूरी जानकारी नहीं दे सकता है. CT स्कैन से गांठ का पता तो चल सकता है, लेकिन यह हमेशा यह तय नहीं कर पाता कि वह कैंसर वाली है या सिर्फ स्कार टिश्यू (चोट या घाव के निशान वाला ऊतक) है. PET स्कैन से गतिविधि का पता तो चलता है, लेकिन यह हमेशा उसकी सही जगह नहीं बता पाता है. जब PET-CT स्कैन एक साथ किया जाता है, तो यह इन दोनों खूबियों को मिला देता है, जिससे असामान्यता की जगह और उसके संभावित स्वरूप, दोनों का पता चल जाता है.

PET-CT स्कैन क्या है? PET-CT स्कैन असल में दो स्कैन का मिला-जुला रूप है जो एक साथ काम करते हैं. PET वाले हिस्से में सुरक्षित मात्रा में एक रेडियोएक्टिव पदार्थ (आमतौर पर FDG, जो एक तरह का ग्लूकोज है) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ब्लडस्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है. कैंसर सेल्स अक्सर सामान्य सेल्स की तुलना में तेजी से ग्लूकोज सोखती हैं, इसलिए वे इस पदार्थ की ज्यादा मात्रा लेती हैं. स्कैन में वे चमकदार धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं. साथ में किया जाने वाला CT स्कैन शरीर की डिटेल्ड इमेज देता है, जिससे इन चमकदार धब्बों की सही जगह का पता लगाया जा सकता है.

यहीं पर PET-CT स्कैन एक अहम भूमिका निभा सकता है. सिर्फ ट्यूमर के साइज या बनावट को देखने के बजाय, PET-CT स्कैन यह बताता है कि टिशू कैसे काम कर रहे हैं. इसमें ज्यादा मेटाबोलिक एक्टिविटी वाले हिस्से भी शामिल हैं जो कैंसर का संकेत हो सकते हैं. इसके अलावा, क्योंकि यह एक ही स्कैन में पूरे शरीर की जांच कर सकता है, इसलिए PET-CT स्कैन डॉक्टरों को उस जगह के अलावा दूसरी जगहों पर भी बीमारी का पता लगाने में मदद करता है जहां इसका शुरुआती पता चला था.

असल में, शुरुआती ट्यूमर अक्सर इतना छोटा होता है कि वह स्टैंडर्ड CT स्कैन या MRI में दिखाई नहीं देता. फिर भी, कुछ कैंसर सेल्स शुरुआती ट्यूमर से अलग होकर लिम्फ नोड्स या ब्लडस्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं. सिर और गर्दन के कैंसर (जैसे मुंह, गले या थायरॉइड का कैंसर) में गर्दन के लिम्फ नोड्स तक कैंसर का फैलना आम बात है.

कभी-कभी कैंसर ऐसे तरीकों से फैल सकता है जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. जो ट्यूमर छोटा और एक ही जगह पर सीमित दिखता है, हो सकता है कि वह पहले ही गर्दन के हिस्से में मौजूद लिम्फ नोड्स तक फैल चुका हो. कुछ मामलों में, मुख्य ट्यूमर का पता नहीं चल पाता और उसका पता तब चलता है जब शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कैंसर का पता चलता है.

लिम्फ नोड्स पर असर का पता लगाना- सिर और गर्दन का कैंसर अक्सर शुरुआती स्टेज में ही लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है. चुनौती यह है कि कैंसर उन लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है जो CT या MRI स्कैन में सामान्य दिखते हैं. PET-CT स्कैन कैंसर से जुड़ी बढ़ी हुई मेटाबोलिक एक्टिविटी का पता लगाकर ऐसे कुछ मामलों की पहचान कर सकते हैं, भले ही संरचनात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई न दें. यह जानकारी डॉक्टरों को सबसे सही इलाज का प्लान तय करने में मदद करती है, जिसमें गर्दन की सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है.

कैंसर के फैलाव का पता लगाना- PET-CT स्कैन से पूरे शरीर की जांच होती है, न कि सिर्फ गर्दन की. इससे फेफड़ों, लिवर या हड्डियों में कैंसर का पता लगाने में मदद मिलती है, जो इलाज का प्लान तय करने के लिए बहुत जरूरी है. सिर और गर्दन के कैंसर वाले मरीजों की सर्जरी या रेडिएशन हो सकती है, या कुछ मामलों में, ऐसे इलाज की जरूरत नहीं भी हो सकती है. इलाज शुरू करने से पहले यह जानकारी होने से गैर-जरूरी प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है और यह पक्का किया जा सकता है कि मरीज को सही देखभाल मिले.

दूसरे अलग कैंसर का पता लगाना- जो लोग तंबाकू या शराब का इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें सिर और गर्दन के कैंसर का ज्यादा खतरा होता है. उनमें दूसरा, अलग कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा होती है, जो अक्सर फेफड़ों या खाने की नली (इसोफेगस) में होता है. चूंकि PET-CT स्कैन पूरे शरीर की जांच करते हैं, इसलिए वे अक्सर इन दूसरे कैंसर का पता उस स्टेज पर लगा लेते हैं जब उनका इलाज करना सबसे आसान होता है.

रेडिएशन को सटीक बनाने में मदद- सिर और गर्दन के हिस्से में शरीर के जरूरी अंग होते हैं, जिनका ठीक से काम करते रहना मरीज के लिए जरूरी है, जैसे लार ग्रंथियां, रीढ़ की हड्डी और खाना निगलने में मदद करने वाली मांसपेशियां. रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ट्यूमर की सही सीमा का पता लगाने के लिए PET-CT स्कैन का इस्तेमाल करते हैं. इससे यह पक्का होता है कि कैंसर को कंट्रोल करने के लिए रेडिएशन की सही डोज दी जाए और साथ ही जरूरी अंगों को कोई नुकसान न पहुंचे.

स्कार टिश्यू और कैंसर के दोबारा होने के बीच फर्क करना- सर्जरी और रेडिएशन की वजह से गर्दन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे स्कारिंग (निशान) और टिश्यू का मोटा होना, जो CT या MRI स्कैन में दिखते हैं और कैंसर जैसे लग सकते हैं. PET-CT यह पता लगाने में मदद करता है कि वह हिस्सा मेटाबोलिक रूप से एक्टिव है या नहीं, जिससे असल में कैंसर के दोबारा होने और इलाज के बाद होने वाले असर के बीच फर्क किया जा सकता है.

स्कैन के दौरान क्या होता है?

PET-CT स्कैन की प्रक्रिया बहुत आसान है. डॉक्टर मरीजों को स्कैन से एक घंटे पहले कुछ भी न खाने की सलाह देते हैं. उन्हें स्कैन से एक दिन पहले एक्सरसाइज न करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसपेशियों की एक्टिविटी उस पदार्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डाल सकती है. FDG ट्रेसर का इंजेक्शन लगाने के बाद, उसे पूरे शरीर में फैलने देने के लिए लगभग 45 से 60 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है. स्कैन में आम तौर पर 20 से 30 मिनट लगते हैं. स्कैन के दौरान, मरीजों को बिना हिले-डुले और आराम से लेटे रहना होता है. ज्यादातर लोग स्कैन के तुरंत बाद अपने रोजमर्रा के काम फिर से शुरू कर देते हैं. यह पदार्थ 24 घंटे के अंदर शरीर से अपने-आप बाहर निकल जाता है.

सिर और गर्दन का कैंसर अक्सर शुरुआती स्टेज में पता नहीं चल पाता है. जो समस्या बाहर से मामूली लग सकती है, वह असल में किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकती है. रूटीन जांच में कैंसर का छिपा हुआ फैलाव, पता न चलने वाले प्राइमरी ट्यूमर या शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुके कैंसर का पता नहीं चल पाता है. लेकिन PET-CT स्कैन डॉक्टरों को इन छिपे हुए कैंसर का पता लगाने में मदद करते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)