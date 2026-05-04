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दिल की बीमारी से पहले शरीर देता है ये सात चेतावनी संकेत, अनदेखा करने की भूल बन सकती है जानलेवा

दिल की बीमारी से पहले शरीर देता है ये सात चेतावनी संकेत, अनदेखा करने की भूल बन सकती है जानलेवा ( GETTY IMAGES )