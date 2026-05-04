ETV Bharat / health

दिल की बीमारी से पहले शरीर देता है ये सात चेतावनी संकेत, अनदेखा करने की भूल बन सकती है जानलेवा

दिल शरीर के लिए एनर्जी के सोर्स की तरह होता है, दिल की धड़कन रुकने से पहले शरीर में कई लक्षण दिखते हैं, इसे नजरअंदाज...

The body gives these warning signs before heart disease strikes; the mistake of ignoring them could prove fatal.
दिल की बीमारी से पहले शरीर देता है ये सात चेतावनी संकेत, अनदेखा करने की भूल बन सकती है जानलेवा (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 4, 2026 at 5:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून पहुंचाता है. हालांकि, जब किसी वजह से दिल फेल हो जाता है, तो शरीर कुछ सिग्नल भेजता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन संकेतों को शुरुआती स्टेज में पहचानने से हार्ट अटैक या कार्डियोमायोपैथी जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल की बीमारी हमेशा सीने में तेज दर्द के साथ ही सामने नहीं आती. अक्सर, इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें महज थकान या बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बचने के लिए, इन शुरुआती और कम-ज्ञात लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है. इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानकर, आप जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं और गंभीर समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं. यह खबर में ऐसे ही कई कम-ज्ञात लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिन्हें डॉक्टरों के अनुसार, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

दिल की बीमारी के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

  1. जबड़े, गर्दन या पीठ में बेचैनी- दिल से जुड़ी समस्याओं का दर्द हमेशा सीने में ही महसूस नहीं होता है. कुछ लोगों को जबड़े, गर्दन, कंधों या पीठ के ऊपरी हिस्से में बेचैनी या दर्द महसूस होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन हिस्सों की नसें दिल से जुड़ी होती हैं.
  2. असामान्य थकान- बिना किसी साफ वजह के बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना (खासकर हल्की-फुल्की कसरत के बाद) कभी-कभी एक शुरुआती चेतावनी का संकेत हो सकता है. यह लक्षण महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है और गंभीर लक्षण सामने आने से कुछ दिन या हफ्ते पहले ही दिखाई दे सकता है.
  3. ठंडा पसीना- अचानक से ठंडा पसीना आना (खासकर तब जब आप कोई कसरत न कर रहे हों या गर्मी में न हों) इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके दिल पर दबाव पड़ रहा है.
  4. पैरों और पंजों में सूजन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, तो टिशू में फ्लूइड जमा हो जाता है. जब दिल कमजोर होता है, तो खून ठीक से फ्लो नहीं हो पाता और पैरों के निचले हिस्से, खासकर टखनों में सूजन आ जाती है. इस कंडीशन को पेरिफेरल एडिमा कहते हैं.
  5. सांस लेने में कठिनाई:एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटते समय सांस फूलना या सोते समय अचानक सांस लेने में दिक्कत होना कार्डियक अरेस्ट का कारण हो सकता है. इसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। यह फेफड़ों में बढ़े हुए प्रेशर की वजह से होता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक स्टडीज से पता चला है कि फेफड़ों में फ्लूइड जमा होने से खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत होती है. अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना सही है.
  6. मेडिकल हेल्प कब लें- ये लक्षण सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कई अलग-अलग बीमारियों की वजह से हो सकते हैं. लेकिन, अगर ये लक्षण अचानक दिखते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, या एक साथ होते हैं, तो तुरंत मेडिकल सलाह लेना जरूरी है.
  7. अनियमित हृदय गति: विशेषज्ञों का कहना है कि तेज या अनियमित हृदय गति इस बात का संकेत है कि हृदय को रक्त पंप करने में परेशानी हो रही है। ये अतालता जैसी गंभीर हृदय समस्याओं के लक्षण हो सकते हैं. मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार , तेज या अनियमित हृदय गति हृदय विफलता का कारण बन सकती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और मेयो क्लिनिक जैसे हेल्थ ऑर्गनाइजेशन इस बात पर जोर देते हैं कि दिल से जुड़ी बीमारियों के सही और असरदार इलाज में जल्दी पता चलना बहुत जरूरी है. वे यह भी बताते हैं कि हर इंसान में लक्षण काफी अलग हो सकते हैं.

दिल की समस्याएं हमेशा साफ लक्षणों से नहीं दिखतीं. अपने शरीर में होने वाले अजीब बदलावों पर ध्यान देना (चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें) काफी फर्क ला सकता है. जब भी शक हो, तो किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेना हमेशा ज्यादा सुरक्षित होता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WARNING SIGNS BEFORE HEART DISEASE
WARNING SIGNS OF HEART FAILURE
CONGESTIVE HEART FAILURE
दिल की बीमारी से पहले का संकेत
WARNING SIGNS BEFORE HEART DISEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.