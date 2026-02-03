ETV Bharat / health

इस राज्य की सरकार ने कैंसर कंट्रोल के लिए बनाया रोडमैप, लॉन्च किया Cancer Atlas, जानिए कैसे यह करता है काम

अमरावती: आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कैंसर को एक बीमारी के तौर पर नोटिफाई किया है और रोकथाम, शुरुआती पहचान और इलाज के मकसद से एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर एटलस तैयार किया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को अपने कैंप ऑफिस में जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट और राज्य सरकार के सलाहकार डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु के साथ इस एटलस को लॉन्च किया.

इस एटलस लॉन्च का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक किसी भी मरीज को एडवांस्ड कैंसर केयर के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कैंसर के बढ़ते मामलों से निपटने और इस बीमारी से प्रभावित लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं. यह एटलस मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की देखरेख में राज्य भर के गांवों में किए गए कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया है.

इस एटलस के जरिए 28 जिलों में अलग-अलग तरह के कैंसर के फैलाव का मैप बनाने के लिए 2.9 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया. यह एटलस उपलब्ध सर्जिकल, रेडिएशन और मेडिकल इलाज के बारे में डिटेल में जानकारी देता है, जिससे लोकल लेवल पर देखभाल और प्लानिंग करने में मदद मिलती है. चंद्रबाबू नायडू ने जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु को सरकारी सलाहकार भी नियुक्त किया है और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए हैं.

