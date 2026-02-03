ETV Bharat / health

इस राज्य की सरकार ने कैंसर कंट्रोल के लिए बनाया रोडमैप, लॉन्च किया Cancer Atlas, जानिए कैसे यह करता है काम

आंध्र प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय कैंसर रोकथाम रणनीतियां विकसित करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक "कैंसर एटलस" लॉन्च किया है.

The AP government has created a roadmap for cancer control and launched a Cancer Atlas.
इस राज्य की सरकार ने कैंसर कंट्रोल के लिए बनाया रोडमैप, लॉन्च किया Cancer Atlas, जानिए कैसे यह करता है काम (ETV Bharat)
ETV Bharat Health Team

Published : February 3, 2026

अमरावती: आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कैंसर को एक बीमारी के तौर पर नोटिफाई किया है और रोकथाम, शुरुआती पहचान और इलाज के मकसद से एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर एटलस तैयार किया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को अपने कैंप ऑफिस में जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट और राज्य सरकार के सलाहकार डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु के साथ इस एटलस को लॉन्च किया.

इस एटलस लॉन्च का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक किसी भी मरीज को एडवांस्ड कैंसर केयर के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कैंसर के बढ़ते मामलों से निपटने और इस बीमारी से प्रभावित लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं. यह एटलस मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की देखरेख में राज्य भर के गांवों में किए गए कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया है.

इस एटलस के जरिए 28 जिलों में अलग-अलग तरह के कैंसर के फैलाव का मैप बनाने के लिए 2.9 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया. यह एटलस उपलब्ध सर्जिकल, रेडिएशन और मेडिकल इलाज के बारे में डिटेल में जानकारी देता है, जिससे लोकल लेवल पर देखभाल और प्लानिंग करने में मदद मिलती है. चंद्रबाबू नायडू ने जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु को सरकारी सलाहकार भी नियुक्त किया है और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए हैं.

एटलस के साथ व्यापक कार्य योजना

  • कैंसर एटलस के आधार पर, सरकार ने मुख्य फोकस क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें शामिल हैं...
  • लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार करना.
  • कैंसर के बारे में डर को दूर करना और जागरूकता कार्यक्रम चलाना.
  • निवारक उपायों को लागू करना.
  • रिस्क फैक्टर वाले व्यक्तियों की पहचान करने और बीमारी का जल्दी पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट.
  • कम लागत वाला, आसानी से सुलभ चिकित्सा उपचार प्रदान करना.
  • मौजूदा मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय.
  • डॉ. नंदामुरी तारक रामाराव (NTR)वैद्य सेवा योजना के माध्यम से कैशलेस सेवाएं.

कैंसर एटलस में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित हैं.

  • सबसे अधिक मामले: काकीनाडा जिला (8,101)
  • सबसे कम मामले: अल्लूरी सीताराम राजू जिला (1,495)
  • सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग: 50 से 59 वर्ष
  • राज्यव्यापी कैंसर के आंकड़े
  • जनसंख्या: 5.24 करोड़
  • सालाना कैंसर के मामले: 35,658
  • अनुमानित बढ़ोतरी (2020-2030): 20 प्रतिशत (WHO और ICMR का अनुमान)
  • नए रिपोर्ट किए गए मामले: 1,59,963
  • प्रभावित: पुरुष 35.82 प्रतिशत, महिलाएं 64.19 प्रतिशत
  • दिए गए इलाज: 12,60,453
  • सेवाएं: मेडिकल 81.68 प्रतिशत, रेडिएशन 11.71 प्रतिशत, सर्जिकल 6.62 प्रतिशत
  • चिकित्सा खर्च: 3,061 करोड़ रुपये

जानिए एटलस कैसे करता है काम
कैंसर एटलस, जिसे मुख्य रूप से द कैंसर जीनोम एटलस (TCGA) के नाम से जाना जाता है, एक ऐतिहासिक, सहयोगी, पब्लिक-डोमेन, मल्टी-डाइमेंशनल प्रोग्राम है जिसे कैंसर के मॉलिक्यूलर आधार को मैप करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह 33 अलग-अलग तरह के कैंसर में 20,000 से ज्यादा प्राइमरी कैंसर और मैच किए गए नॉर्मल सैंपल का एनालिसिस करके काम करता है ताकि उन जेनेटिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक और प्रोटिओमिक बदलावों को समझा जा सके जो इस बीमारी का कारण बनते हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

