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खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज घोषित हुआ हंटावायरस, 42 दिन का सख्त क्वारंटाइन लागू करना जरूरी

थाईलैंड की नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज कमिटी ने हैन्टावायरस को खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज घोषित करने की मंजूरी दे दी. 12 घंटे के अंदर बीमारी का पता...

Thailand declares hantavirus a dangerous infectious disease, orders strict 42-day quarantine
खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज घोषित हुआ हंटावायरस, (AP)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 16, 2026 at 12:30 PM IST

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थाईलैंड की नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज कमेटी ने शुक्रवार को हंटावायरस को एक खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज घोषित करने की मंजूरी दे दी. थाईलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, नए ऑर्डर के तहत अधिकारियों को तीन घंटे के अंदर संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करनी होगी, 12 घंटे के अंदर बीमारी का पता लगाना होगा और ज्यादा रिस्क वाले कॉन्टैक्ट्स के लिए 42 दिन का सख्त क्वारंटाइन लागू करना होगा.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के द्वारा दि गई रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि हंटावायरस, जो सांस की बूंदों से फैल सकता है और जिसके कुछ स्ट्रेन इंसान से इंसान में फैल सकते हैं, एक बड़ी ग्लोबल चिंता और गंभीर खतरे के रूप में उभरा है, जिसके कारण इसे वायरस घोषित करना जरूरी हो गया है. एक तेज और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स पक्का करने के लिए, मिनिस्ट्री ने कहा कि वह सर्विलांस, लैब टेस्टिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट और लोकल इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करते हुए एक एडवांस्ड एक्शन प्लान लागू कर रहा है.

हेल्थ मिनिस्ट्री के परमानेंट सेक्रेटरी सोमरुएक चुंगसमन ने कहा कि हेल्थ अधिकारी इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट्स पर सर्विलांस बढ़ा रहे हैं, और डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट जांच के तहत मरीजों की परिभाषाओं और घरेलू मामलों के लिए रैपिड जांच प्रोटोकॉल को फाइनल कर रहा है, साथ ही क्वारंटाइन भी लागू कर रहा है. सोमरूक ने कहा कि देश भर के प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ ऑफिस और अस्पतालों को कड़ी निगरानी रखने का काम दिया गया है, यह पक्का करने के लिए कि सेंटर तीन घंटे के अंदर संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करें, इलाज के प्रोटोकॉल की समीक्षा करें और स्थानीय लोगों को खतरों के बारे में तुरंत बताएं.

उन्होंने उन सभी लोगों से कहा जिनका चूहों के संपर्क में आने का इतिहास रहा है या जो हाल ही में हाई-रिस्क एरिया से आए हैं और जिन्हें तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वे तुरंत मेडिकल मदद लें ताकि बीमारी का जल्दी पता चल सके और इसे फैलने से रोका जा सके.

हंटावायरस क्या है?
WHO के अनुसार, हंटावायरस जूनोटिक वायरस हैं जो कुदरती तौर पर चूहों को इन्फेक्ट करते हैं और कभी-कभी इंसानों में भी फैल जाते हैं. लोगों में इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी और अक्सर मौत हो सकती है, हालांकि ये बीमारियां वायरस के टाइप और जगह के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. अमेरिका में, इन्फेक्शन से हंटावायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम (HCPS) होता है, जो फेफड़ों और दिल पर असर डालने वाली एक तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, जबकि यूरोप और एशिया में हंटावायरस से रीनल सिंड्रोम के साथ हैमरेजिक फीवर (HFRS) होता है, जो मुख्य रूप से किडनी और खून की नसों पर असर डालता है.

हालांकि हंटावायरस बीमारियों का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन बचने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए शुरुआती सपोर्टिव मेडिकल केयर जरूरी है और इसमें सांस, दिल और किडनी की दिक्कतों की करीबी क्लिनिकल मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है. रोकथाम काफी हद तक लोगों और इन्फेक्टेड चूहों के बीच कॉन्टैक्ट कम करने पर निर्भर करती है.

एंटीवायरल पल्मोनरी सिंड्रोम (HCPS)
डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, HCPS एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो फेफड़ों पर असर डालती है. HCPS के लक्षण आमतौर पर इन्फेक्टेड चूहे के संपर्क में आने के 1 से 8 हफ्ते बाद दिखने लगते हैं

शुरुआती लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

  • थकान
  • बुखार
  • मांसपेशियों में दर्द, खासकर जांघों, कूल्हों, पीठ और कभी-कभी कंधों जैसे बड़े मसल ग्रुप में

HCPS के लगभग आधे मरीजों को ये भी होता है..

  • सिर दर्द
  • चक्कर आना
  • ठंड लगना
  • पेट की समस्याएं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट दर्द

बीमारी के शुरुआती दौर के चार से 10 दिन बाद, HCPS के आखिरी लक्षण दिखाई देते हैं. इन लक्षणों में खांसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं, मरीजों को सीने में जकड़न महसूस हो सकती है, क्योंकि फेफड़ों में पानी भर जाता है. HCPS जानलेवा हो सकता है. जिन लोगों में सांस से जुड़े लक्षण दिखते हैं, उनमें से 38 प्रतिशत लोगों की इस बीमारी से मौत हो सकती है.

रीनल सिंड्रोम के साथ हेमरेजिक फीवर (HFRS)
HFRS एक गंभीर और कभी-कभी जानलेवा बीमारी है जो किडनी पर असर डालती है. HFRS के लक्षण आमतौर पर इसके संपर्क में आने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर दिखने लगते हैं. कुछ मामलों में, इन्हें दिखने में 8 हफ्ते तक लग सकते हैं. शुरुआती लक्षण अचानक शुरू होते हैं और इनमें ये शामिल हैं..

  • तेज सिरदर्द
  • पीठ और पेट में दर्द
  • बुखार या ठंड लगना
  • मतली
  • धुंधला दिखना
  • लोगों के चेहरे पर लाली, आंखों में सूजन या लालिमा, या रैश हो सकते हैं.

बाद के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं..

  • लो ब्लड प्रेशर
  • ब्लड फ्लो में कमी (एक्यूट शॉक)
  • अंदरूनी ब्लीडिंग (वैस्कुलर लीकेज)
  • एक्यूट किडनी फेलियर, जिससे गंभीर फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है

बीमारी की गंभीरता इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस के आधार पर अलग-अलग होती है. पूरी तरह ठीक होने में कई हफ़्ते से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है.

(इनपुट:आईएएनएस)

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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