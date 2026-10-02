तंबाकू चबाने से दुनिया भर में 25 लाख लोगों की मौत, भारत सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में शामिल
भारत को चबाने वाले तंबाकू उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या वाला देश बताया गया है, जहां 10.5 करोड़ लोग ग्लोबल लेवल पर उपयोगकर्ताओं का दो-तिहाई...
Published : October 2, 2026 at 1:57 PM IST
'इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन' (IHME) की एक नई स्टडी के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में तंबाकू चबाने (चबाने वाले तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि) के कारण अनुमानित 251,000 मौतें हुईं. जो वैश्विक कुल का लगभग 84 फीसदी है. 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2023' (GBD 2023) का हिस्सा और द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस एनालिसिस से पता चला है कि इस आदत से जुड़े स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा 10 देशों में केंद्रित था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी.
विशेष रूप से भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होना यह दर्शाता है कि हमारे देश में इस आदत के कारण असमय होने वाली मौतों और बीमारियों का कितना बड़ा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है. चबाने वाला तंबाकू मुख्य रूप से मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, हृदय रोगों (हार्ट अटैक) और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है. रिसर्चर्स दावा है कि यह एनालिसिस, तंबाकू चबाने से हेल्थ पर पड़ने वाले असर का अब तक का सबसे विस्तृत आकलन है. इस स्टडी में 1990 से 2023 के दौरान 204 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया. तंबाकू पर रोक लगाने की दशकों की कोशिशों के बावजूद, study से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल में कोई खास या महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है.
कमी के बजाय, बढ़ोतरी देखी गई
साल 2023 में, दुनिया भर में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लगभग 241 मिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, जिससे दुनिया भर में तंबाकू का सेवन करने वालों की दर 3.9 फीसदी हो गई. study में पाया गया कि पुरुषों में इसके सेवन की दर महिलाओं की तुलना में दोगुनी अधिक थी. इसके अलावा,किसी भी देश में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं देखी गई, उलटा, 24 देशों में काफी बढ़ोतरी देखी गई.
दक्षिण एशिया में वैश्विक बोझ बहुत ज्यादा
साउथ एशिया में तंबाकू के इस्तेमाल का ग्लोबल बोझ बहुत ज्यादा है. यहां 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 14.6 फीसदी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. यह आंकड़ा ग्लोबल एवरेज (3.9 परसेंट) से लगभग चार गुना ज्यादा है. पुरुषों में इसका चलन काफी ज्यादा देखा गया है, जहां हर पांच में से एक (20 फीसदी) व्यक्ति तंबाकू का आदी है, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा हर दस में से एक (10 फीसदी) है. मतलब, हर 10 में से 1 महिला तंबाकू का सेवन करती है. दक्षिण एशिया (विशेषकर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि) में तंबाकू के इस ऊंचे स्तर के पीछे बिना धुएं वाले तंबाकू (जैसे गुटखा, खैनी और जर्दा) और बीड़ी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उनकी आसानी से व कम कीमत पर उपलब्धता मुख्य कारण हैं.
भारत में तंबाकू का सेवन सबसे अधिक
इस अध्ययन में भारत को चबाने वाले तंबाकू उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या वाला देश बताया गया है, जहां 10.5 करोड़ लोग ग्लोबल लेवल पर उपयोगकर्ताओं का दो-तिहाई हिस्सा हैं. देश में तंबाकू का इस्तेमाल 1980 के दशक में तेजी से बढ़ा, जब बनाने वाली कंपनियों ने इसे पाउडर के रूप में प्रोसेस करके गुटखा के पैकेट में बेचना शुरू किया. हालांकि, 2012 में गुटखा पर बैन लगा दिया गया था, फिर भी यह पूरे देश में आसानी से मिल जाता है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं.
ध्यान देने वाली बात
चबाने वाले तंबाकू से होने वाली मौतों और बीमारियों का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही देशों में केंद्रित है. पुरुषों में इससे होने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा हेल्थ डैमेज इन 10 देशों में हुए...
- भारत
- बांग्लादेश
- चीन
- पाकिस्तान
- म्यांमार
- यूनाइटेड स्टेट्स
- नेपाल
- श्रीलंका
- फिलीपींस
- मेडागास्कर
वहीं, महिलाओं में 90 फीसदी ज्यादा स्वास्थ्य नुकसान इन देशों में देखा गया...
- भारत
- बांग्लादेश
- पाकिस्तान
- इंडोनेशिया
- म्यांमार
- चीन
- थाईलैंड
- कंबोडिया
- वियतनाम
- नेपाल
बांग्लादेश में एक अलग पैटर्न देखा गया, जहां 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी ग्रुप में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके इस्तेमाल की दर अधिक थी. हालांकि, रिसर्चर्स ने साफ किया है कि मौतों की कुल संख्या और बीमारी का बोझ सिर्फ सेवन की दर पर निर्भर नहीं करता है. ज्यादा आबादी वाले देशों में टोटल संख्या ज्यादा हो सकती है, भले ही दूसरे देशों की तुलना में वहां सेवन की दर कम हो. दुनिया भर में, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में चबाने वाले तंबाकू का सेवन ज्यादा था, और उम्र के साथ इसके सेवन की दर भी बढ़ी है.
IHME में हेल्थ मेट्रिक्स साइंसेज डिपार्टमेंट की सीनियर लेखक और प्रोफेसर डॉ. इमैनुएला गाकिडोउ ने कहा कि ये नतीजे बताते हैं कि चबाने वाले तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका सब पर लागू करने वाला अप्रोच नहीं अपनाया जा सकता है. डॉ. गाकिडोउ ने आगे कहा कि रोकथाम और इसे छोड़ने की रणनीतियों में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि देश, उम्र और जेंडर के हिसाब से इस्तेमाल के पैटर्न कैसे अलग-अलग होते हैं, साथ ही उन सांस्कृतिक और सामाजिक वजहों का भी ध्यान रखना होगा जो हर जगह तंबाकू के इस्तेमाल को तय करती हैं.
तंबाकू चबाने से होने वाले नुकसान का आकलन
रिसर्च करने वालों ने तंबाकू चबाने से होने वाले नुकसान का आकलन इन छह नतीजों के आधार पर किया है...
- स्ट्रोक
- होंठ और मुंह के कैंसर
- खाने की नली (इसोफेगस) का कैंसर
- गले (फैरिंग्स) के अन्य कैंसर
- स्वरयंत्र (लैरिंक्स) का कैंसर
- नाक और गले (नेसोफैरिंग्स) का कैंसर
कुल हेल्थ बर्डन (स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ) में स्ट्रोक का हिस्सा सबसे ज्यादा था, जिसमें प्रति 1,00,000 लोगों पर 55.9 DALYs (विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष) दर्ज किए गए. इसके बाद होंठ और मुंह का कैंसर था, जिससे प्रति 1,00,000 लोगों पर 17.4 DALYs हुए. दुनिया भर में, होंठ और मुंह के कैंसर से होने वाले कुल DALYs में चबाने वाले तंबाकू का योगदान 17.3 फिसदी था. दक्षिण एशिया में यह आंकड़ा बढ़कर 30.5 फीसदी हो गया. 1990 और 2023 के बीच, चबाने वाले तंबाकू से जुड़े DALYs में 116 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह संख्या 6.48 मिलियन तक पहुंच गई.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)