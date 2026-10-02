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तंबाकू चबाने से दुनिया भर में 25 लाख लोगों की मौत, भारत सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में शामिल

तंबाकू चबाने से दुनिया भर में 25 लाख लोगों की मौत, भारत सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में शामिल ( IANS )

'इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन' (IHME) की एक नई स्टडी के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में तंबाकू चबाने (चबाने वाले तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि) के कारण अनुमानित 251,000 मौतें हुईं. जो वैश्विक कुल का लगभग 84 फीसदी है. 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2023' (GBD 2023) का हिस्सा और द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस एनालिसिस से पता चला है कि इस आदत से जुड़े स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा 10 देशों में केंद्रित था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी.