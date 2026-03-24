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सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हार्ट-किडनी और हड्डियों में भी हो सकता है टीबी डिजीज, इन लक्षणों की बिल्कुल ना करें अनदेखी

सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हार्ट-किडनी और हड्डियों में भी हो सकता है टीबी डिजीज, इन लक्षणों की बिल्कुल ना करें अनदेखी ( GETTY IMAGES )

TB इंफेक्शन के तीन मुख्य फेज इस प्रकार है... पहले चरण को 'प्राइमरी इन्फेक्शन' (प्राथमिक संक्रमण) कहा जाता है. इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं कीटाणुओं का पता लगाती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं. इम्यून सिस्टम इन कीटाणुओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, हालांकि, कुछ मामलों में, पकड़े गए कीटाणुओं में से कुछ बच सकते हैं और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं. ज्यादातर लोगों में प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. कुछ लोगों को फ्लू जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2023 में लगभग 10.6 मिलियन लोग TB से संक्रमित हुए, जिनमें से लगभग 15 से 20 प्रतिशत मामले एक्स्ट्रापल्मोनरी TB के थे. भारत जैसे देशों में, TB का बोझ और भी ज्यादा है, खासकर बच्चों, महिलाओं और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में. Mycobacterium tuberculosis नाम का एक बैक्टीरिया TB की बीमारी का कारण बनता है. जब TB के कीटाणु फेफड़ों में जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं, तो इसे TB इन्फेक्शन कहा जाता है. TB इन्फेक्शन तीन में से किसी भी स्टेज में हो सकता है. हर स्टेज में लक्षण अलग-अलग होते हैं

सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हार्ट-किडनी और हड्डियों में भी हो सकता है टीबी डिजीज, इन लक्षणों की बिल्कुल ना करें अनदेखी (GETTY IMAGES)

आज भी, ज्यादातर लोग TB को मुख्य रूप से फेफड़ों की बीमारी मानते हैं, एक ऐसी बीमारी जो अक्सर पुरानी खांसी और सांस फूलने से जुड़ी होती है. हालांकि, काफी संख्या में मरीजों में फेफड़ों से जुड़े कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते. इसके बजाय, इन्फेक्शन चुपचाप शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है. इस स्थिति को 'एक्स्ट्रापल्मोनरी TB' के नाम से जाना जाता है. TB के ये रूप, जो लिम्फ नोड्स, हड्डियों और यहां तक कि दिमाग को भी प्रभावित करते हैं. अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और इनका पता देर से चलता है, जिससे गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है.

TB एक गंभीर इंफेक्शियस डिजीज है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है. इस बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं. फिलहाल, TB एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है. हालांकि, सही मेडिकल इलाज से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह एक गंभीर खतरा बन सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए, TB के लक्षणों, कारणों, रोकथाम और इलाज के बारे में इस खबर में विस्तार से जानते हैं...

लैटेंट टीबी इन्फेक्शन

शुरुआती इन्फेक्शन के बाद, आमतौर पर एक ऐसा दौर आता है जिसे 'लेटेंट TB इन्फेक्शन' कहा जाता है. इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं फेफड़ों के टिशू के चारों ओर एक दीवार बना लेती हैं, और TB के कीटाणुओं को उसके अंदर घेर लेती हैं. अगर इम्यून सिस्टम इन कीटाणुओं को काबू में रखता है, तो ये कीटाणु आगे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते. हालांकि, ये कीटाणु जिंदा रहते हैं. लेटेंट TB इन्फेक्शन के दौरान, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते.

एक्टिव टीबी डिजीज

एक्टिव TB की बीमारी तब होती है, जब इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता. बैक्टीरिया फेफड़ों या शरीर के दूसरे हिस्सों में बीमारी पैदा करते हैं. एक्टिव TB की बीमारी प्राइमरी इन्फेक्शन के तुरंत बाद हो सकती है, हालांकि, यह आमतौर पर लेटेंट TB इन्फेक्शन के महीनों या सालों बाद सामने आती है. फेफड़ों में एक्टिव TB की बीमारी के लक्षण आमतौर पर धीरे-धीरे शुरू होते हैं और कुछ हफ्तों में बिगड़ते जाते हैं. इन लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

खांसी

खांसी के साथ खून या बलगम आना

सीने में दर्द

सांस लेने या खांसने पर दर्द होना

बुखार

ठंड लगना

रात में पसीना आना

वजन कम होना

भूख न लगना

थकान

आम तौर पर अस्वस्थ महसूस करना

फेफड़ों के बाहर एक्टिव टीबी डिजीज

TB का इन्फेक्शन फेफड़ों से शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है. इसे एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है. शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन हुआ है, इसके आधार पर लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. आम लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हार्ट-किडनी और हड्डियों में भी हो सकता है टीबी डिजीज, इन लक्षणों की बिल्कुल ना करें अनदेखी (GETTY IMAGES)

बुखार

ठंड लगना

रात में पसीना आना

वजन कम होना

भूख न लगना

थकान

आम तौर पर अनहेल्दी महसूस करना

इन्फेक्शन वाली जगह के पास दर्द होना

वॉइस बॉक्स (स्वर-यंत्र) में एक्टिव TB की बीमारी फेफड़ों के बाहर होती है, लेकिन इसके लक्षण फेफड़ों में होने वाली बीमारी जैसे ही होते हैं.

फेफड़ों के बाहर एक्टिव TB डिजीज के आम स्थान ये हैं...

सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हार्ट-किडनी और हड्डियों में भी हो सकता है टीबी डिजीज, इन लक्षणों की बिल्कुल ना करें अनदेखी (GETTY IMAGES)

लीवर

किडनी

मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर का द्रव

हृदय की मांसपेशी

जननांग (Genitals)

लिम्फ नोड्स- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, फेफड़ों के बाहर होने वाले (एक्स्ट्रापल्मोनरी) मामलों में, लिम्फ नोड टीबी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाने वाला प्रकार है. यह आमतौर पर गर्दन या शरीर के अन्य हिस्सों में बिना दर्द वाली सूजन के रूप में सामने आता है, जो कई महीनों तक बनी रह सकती है. कई मरीजों में, लिम्फ नोड टीबी चुपचाप बढ़ती रहती है. सूजन आमतौर पर बिना दर्द वाली होती है, और लोग इसे तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक यह साफ दिखाई न देने लगे, क्योंकि मरीज़ अक्सर खुद को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं, इसलिए वे अक्सर डॉक्टरी सलाह लेने में देरी करते हैं, भारत में, लिम्फ नोड टीबी सभी एक्स्ट्रापल्मोनरी मामलों में से लगभग एक-तिहाई होती है, इस प्रकार यह बीमारी के कुल बोझ में एक महत्वपूर्ण (फिर भी अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला) योगदान देती है.



फेफड़ों के बाहर होने वाले (एक्स्ट्रापल्मोनरी) मामलों में, लिम्फ नोड टीबी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाने वाला प्रकार है. यह आमतौर पर गर्दन या शरीर के अन्य हिस्सों में बिना दर्द वाली सूजन के रूप में सामने आता है, जो कई महीनों तक बनी रह सकती है. कई मरीजों में, लिम्फ नोड टीबी चुपचाप बढ़ती रहती है. सूजन आमतौर पर बिना दर्द वाली होती है, और लोग इसे तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक यह साफ दिखाई न देने लगे, क्योंकि मरीज़ अक्सर खुद को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं, इसलिए वे अक्सर डॉक्टरी सलाह लेने में देरी करते हैं, भारत में, लिम्फ नोड टीबी सभी एक्स्ट्रापल्मोनरी मामलों में से लगभग एक-तिहाई होती है, इस प्रकार यह बीमारी के कुल बोझ में एक महत्वपूर्ण (फिर भी अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला) योगदान देती है. हड्डियां और जोड़- हड्डी की टीबी (स्केलेटल टीबी), खासकर रीढ़ की हड्डी की टीबी, बीमारी का एक और गंभीर रूप है. मरीज आमतौर पर लगातार पीठ दर्द की शिकायत करते हैं, जिसे अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव या बढ़ती उम्र के कारण होने वाली कमज़ोरी समझ लिया जाता है.

त्वचा

ब्लड वेसेल्स की दीवारें

स्वरयंत्र (Larynx), जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है

डॉक्टर से कब मिलें

सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हार्ट-किडनी और हड्डियों में भी हो सकता है टीबी डिजीज, इन लक्षणों की बिल्कुल ना करें अनदेखी (GETTY IMAGES)

TB के लक्षण कई अलग-अलग बीमारियों के लक्षणों जैसे ही होते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हों जो कुछ दिनों के आराम के बाद भी ठीक न हों, तो अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लें। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो तुरंत इमरजेंसी केयर लें:

इलाज क्या है

अगर आपको लेटेंट TB इन्फेक्शन है, तो आपका हेल्थकेयर प्रोवाइडर दवाइयों से इलाज शुरू कर सकता है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिन्हें HIV/AIDS है या जिनमें ऐसे दूसरे कारण हैं जिनसे एक्टिव TB बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. ज्यादातर लेटेंट TB इन्फेक्शन का इलाज तीन से चार महीने तक चलता है. एक्टिव TB बीमारी का इलाज चार, छह या नौ महीने तक चल सकता है. TB के इलाज के स्पेशलिस्ट यह तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी दवाएं सबसे सही रहेंगी. आपको रेगुलर फॉलो-अप अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा ताकि यह देखा जा सके कि आपकी हालत में सुधार हो रहा है या नहीं.

दवाएं जरूर लें

हर डोज ठीक वैसे ही लेना जैसा बताया गया है और इलाज का पूरा कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है. यह आपके शरीर से बैक्टीरिया को खत्म करने और नए, दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की जा रही है. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा)