इस राज्या के किसानों की किडनी हो रही खराब, जानें क्यों बढ़ रहा क्रोनिक किडनी डिजीज प्रकोप

गर्मी और लंबे समय तक धूप में रहने से किसानों में किडनी की बीमारी हो रही है. इस चौंकाने वाले अध्ययन के बारे में जानें...

इस राज्या के किसानों की किडनी हो रही खराब, जानें क्यों बढ़ रहा क्रोनिक किडनी डिजीज प्रकोप (IANS)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 1, 2025 at 3:41 PM IST

5 Min Read
एक हालिया अध्ययन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जो किसान लंबे समय तक धूप में काम करते हैं, उनमें गर्मी और सीधी धूप के संपर्क में आने से क्रोनिक किडनी फेलियर का खतरा होता है. मद्रास मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग द्वारा किए गए तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट रीजनल हेल्थ - साउथईस्ट एशिया में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि तमिलनाडु में 5.13 प्रतिशत किसानों की किडनी फेलियर की समस्या है.

क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं किसान
तमिलनाडु के कई गांवों के किसाने में इस गंभीर समस्या को देखा गया है. इस बड़े, राज्यव्यापी अध्ययन से पता चला है कि 19 में से एक किसान क्रोनिक किडनी डिजीज (क्रोनिक किडनी डिजीज) से पीड़ित है. यानी आमतौर पर लोगों को अक्सर डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की बीमारी हो जाती है, लेकिन इन किसानों में ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी गई, जो चिंताजनक है. इस स्थिति को अज्ञात कारण से होने वाली क्रोनिक किडनी डिजीज (CKDu) कहा जाता है.

शोध में कैसे हुआ खुलासा, जानें
लोक स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा फंडेड इस अध्ययन ने तमिलनाडु को पांच हीट अफेक्टेड क्षेत्रों में विभाजित किया और 125 गांवों के 3,350 किसानों केकिडनी फंक्शन का सर्वेक्षण किया. इनमें से 17.3 फीसदी किसानों की किडनी डैमेज पाए गए. डॉ. गोपालकृष्णन ने कहा कि चूंकि इसकी तुरंत पुष्टि संभव नहीं थी, इसलिए हमने तीन महीने बाद दोबारा जांच की. उस समय तक यह संख्या घटकर 5.31 फीसदी रह गई थी. लेकिन यह आश्चर्यजनक था कि अध्ययन में शामिल 50 फीसदी लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या जेनेटिक डिजीज जैसी कोई बीमारी नहीं थी.

डॉ. गोपालकृष्णन ने आगे बताया कि इसलिए, हमने चेन्नई स्थित केंद्रीय परीक्षण केंद्र में किसानों से लिए गए सैंपल की खून और किडनी की जांच की. इसके आधार पर, हमने पुष्टि की कि उन्हें क्रोनिक किडनी फेल्योर था. परिणामों की तुलना मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त गर्मी के आंकड़ों से की गई. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पाया कि इन किसानों के किडनी सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण डैमेज हुए थे.

डॉ. गोपालकृष्णन (ETV Bharat)

लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के कारण डिहाइड्रेशन
डॉ. गोपालकृष्णन ने कहा कि किसान, कंसंट्रक्शन वर्कर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ईंट भट्टा वर्कर्स, कीटनाशक स्प्रेयर, आयरन वर्कशॉप वर्कर, और नमक पैन श्रमिक जो गर्मी में प्रतिदिन कई घंटों तक बाहर काम करते हैं, उनके शरीर से पानी जल्दी निकल जाता है, जिससे किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिससे वे काम करना बंद कर देते हैं. इस अध्ययन में साफ कहा गया है कि तमिलनाडु के किसानों में तेज गर्मी में ज्यादा देर रहने और डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी की बीमारी ( (CKDu) का खतरा बढ़ रहा है.

रोकथाम के उपाय
प्रभावित व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी के बावजूद मूत्र उत्पादन कम नहीं होता है. शुरुआती चरणों में, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. इसके अलावा, इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता भी कम है. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक और अन्य जो रोजाना धूप में लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करना चाहिए.

वह सलाह देते हैं कि जो लोग नियमित रूप से धूप में काम करते हैं, उन्हें यूरिया, क्रिएटिनिन, जीएफआर, और सामान्य रक्त कोशिका व मूत्र परीक्षण करवाना चाहिए, भले ही उन्हें मामूली असुविधा ही क्यों न हो. उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन तंबाकू चबाते हैं, उनकी किडनी भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. इसके साथ ही खुली हवा में खासकर उच्च प्रदूषण वाले स्थानों पर काम करने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं.

इस राज्या के किसानों की किडनी हो रही खराब, जानें क्यों बढ़ रहा क्रोनिक किडनी डिजीज प्रकोप (IANS)

अगर किसान और मजदूर लगातार दो घंटे तक धूप में काम करते हैं, तो उन्हें 20 मिनट तक छाया में आराम करना चाहिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए. हालांकि, शीतल पेय जैसे किसी भी बोतलबंद तरल पदार्थ से बचना चाहिए, और केवल ताजा पानी और छाछ का ही सेवन करना चाहिए.

शुरुआती फेज में रोकथाम
तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में किडनी की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है. 'पीपुल्स हेल्थ' कार्यक्रम के तहत घर पर भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है. डॉ. गोपालकृष्णन ने कहा कि जो लोग लंबे समय तक धूप में रहते हैं, चाहे वे खेत ही क्यों न हों, उन्हें साल में एक बार अपने किडनी की जांच करवानी चाहिए. ऐसा करने से, अगर किडनी की समस्याओं का शुरुआती फेज में पता चल जाए, तो नुकसान से बचा जा सकता हैं

TAMIL NADU FARMERS KIDNEY FAILURE
SUN EXPOSURE AND KIDNEY DISEASE
क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित किसान
CHRONIC KIDNEY DISEASE THE LANCET
SUN EXPOSURE AND KIDNEY DISEASE

