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नीम के पत्ते ही नहीं, बल्कि इसके फल भी हैं औषधीय गुणों का खजाना, रोजाना कितनी निंबोली खानी चाहिए?

आजकल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब डाइट और बढ़ते स्ट्रेस जैसे कारणों से हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में, नीम एक नेचुरल दवा है. इसके एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालकर कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नीम में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी-अल्सर, एंटी-मलेरिया, एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल, एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-म्यूटाजेनिक, एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं. इसके साथ ही नीम में विटामिन A, C, कैरोटीनॉयड, ओलिक, लिनोलिक जैसे पावरफुल कंपाउंड भी होते हैं. जो स्किन टोन को बेहतर बनाने, दाग-धब्बे कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

साइंस डायरेक्ट के और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह नीम के पत्ते खाने से लिवर हेल्दी रहता है. नीम के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और लिवर को हेल्दी रखते हैं. इसके अलावा, नीम के पत्ते खून से गंदगी निकालकर खून को साफ करते हैं. नीम के पत्तों में मौजूद फाइबर पेट साफ करने में मदद करता है और पेट फूलने की समस्या से भी राहत दिलाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में चमत्कारी दवा की तरह काम करता है. 'फाइटोथेरेपी रिसर्च' जर्नल में छपी 2009 की एक स्टडी में पाया गया कि डायबिटीज वाले लोग जो 12 हफ्तों तक रोजाना 2 ग्राम नीम पाउडर लेते थे, उनके ब्लड शुगर (FBS), HbA1c लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल में काफी कमी आई. इस रिसर्च में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बैंगलोर में फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर सी.के. राज ने भाग ली थी.

सिर्फ पत्तियां ही नहीं, फल के भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं

भारत में नीम को पारंपरिक रूप से एक मेडिसिनल पेड़ माना जाता है. आयुर्वेद में, नीम के पेड़ के अलग-अलग हिस्सों, जैसे पत्तियां, छाल, फूल और बीज, का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि नीम के फल में भी जरूरी मेडिसिनल गुण होते हैं, आयुर्वेद एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीम की पत्तियों के साथ-साथ नीम के फल के भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं. नीम के फल को बोलचाल की भाषा में निंबोली ही कहा जाता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि निंबोली का सेवन शरीर के लिए अच्छा होता है. नीम के फल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं.

नीम के फल को सही मात्रा में खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं

नीम के फल का सेवन करने से शरीर में नुकसानदायक बैक्टीरिया और फंगस का असर कम हो सकता है. इसके फल का इस्तेमाल स्किन की समस्याओं और कुछ इन्फेक्शन के इलाज में भी किया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है.