किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
अगर UTI का सही इलाज न किया जाए, तो बैक्टीरिया के ब्लैडर से किडनी तक फैलने का खतरा रहता है. यह जानलेवा हो सकता है.
Published : October 9, 2026 at 12:43 PM IST
पेशाब करते समय हल्की जलन और बार-बार या तुरंत पेशाब करने की जरूरत महसूस होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) के लक्षण हो सकते हैं. जानकारों का कहना है कि अगर इन लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज न किया जाए, तो इन्फेक्शन किडनी तक फैल सकता है और उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. कई लोग इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, यह छोटी सी लगने वाली समस्या आगे चलकर किडनी की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि किडनी शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं. इनका मुख्य काम खून को साफ करना और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना है. ये शरीर के अंदर एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, और इनके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है.
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) क्या हैं?
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) सबसे आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से एक हैं. इनके लक्षणों में आमतौर पर पेशाब करने की तेज इच्छा, बार-बार पेशाब आना और पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होना शामिल है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली खतरा इनके बार-बार होने में नहीं, बल्कि इन्फेक्शन के शरीर के दूसरे हिस्सों, खासकर किडनी तक फैलने की संभावना में है.
अगर इन्फेक्शन का सही इलाज न किया जाए, तो बैक्टीरिया के ब्लैडर से किडनी तक फैलने का खतरा रहता है. इससे आसानी से ठीक होने वाला इन्फेक्शन 'पायलोनेफ्राइटिस'(pyelonephritis) जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे किडनी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है.
कब स्थिति खतरनाक हो जाती है
शुरुआती लक्षणों में पेशाब करते समय जलन, धुंधला पेशाब या पेट में हल्का दर्द आम है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, शरीर में दिखने वाले लक्षण और गंभीर हो जाते हैं. बुखार, कंपकंपी, पीठ दर्द और जी मिचलाना सिर्फ लक्षणों की गंभीरता के संकेत नहीं हैं. ये इस बात के साफ संकेत हैं कि किडनी में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है.
किडनी न सिर्फ शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालती हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं. वे शरीर में फ्यूइड का बैलेंस बनाए रखती हैं और जरूरी मिनरल्स को बचाकर रखती हैं. लेकिन, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) किडनी तक फैल जाता है, तो सूजन की वजह से ये काम ठीक से नहीं हो पाते. बार-बार होने वाले या गंभीर इन्फेक्शन से न सिर्फ किडनी पर हमेशा के लिए निशान पड़ सकते हैं, बल्कि क्रोनिक किडनी की बीमारी भी हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये परेशानियां अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती हैं और इनका पता देर से चलता है.
ऐसे लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
- पेशाब में शुरुआती बदलाव: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेशाब करते समय जलन होना, बार-बार पेशाब आने का तेज एहसास होना (भले ही बहुत कम पेशाब आए), या पेशाब का धुंधला और बदबूदार होना, आने वाले इन्फेक्शन के मुख्य संकेत हैं.
- लगातार बेचैनी: अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दबाव या पेल्विक एरिया (कमर के निचले हिस्से) में दर्द महसूस होता है और यह दो दिनों में ठीक नहीं होता है, तो एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इन्फेक्शन अपने आप ठीक नहीं होगा.
- पूरे शरीर पर असर डालने वाले लक्षण: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुखार, बहुत ज्यादा थकान या ठंड लगना जैसे लक्षण आम हैं. वे बताते हैं कि अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो इन्फेक्शन अब सिर्फ निचले यूरिनरी ट्रैक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊपर की ओर फैल रहा है.
- पीठ या पसलियों के नीचे दर्द: पीठ या बगल में दर्द होना बहुत चिंताजनक हो सकता है. यह बताता है कि समस्या सिर्फ ब्लैडर का मामूली इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि यह किडनी तक फैल गई है.
- जी मिचलाना और उल्टी होना: जी मिचलाने और उल्टी होने जैसे लक्षण बताते हैं कि शरीर किसी गंभीर इन्फेक्शन से लड़ रहा है. इसलिए, एक्सपर्ट्स तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह देते हैं.
- देर न करें: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का इलाज एंटीबायोटिक्स और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेकर आसानी से किया जा सकता है. लेकिन, इसमें देर न करें. शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से आसानी से रोकी जा सकने वाली यह समस्या गंभीर स्थिति में बदल सकती है या, बहुत ही दुर्लभ मामलों में, जानलेवा भी हो सकती है.
स्टडी सोर्स-
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470195/
- https://www.kidneyfund.org/all-about-kidneys/other-kidney-problems/kidney-infection
- https://www.kidney.org/kidney-topics/urinary-tract-infections
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)