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किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ( GETTY IMAGES )

पेशाब करते समय हल्की जलन और बार-बार या तुरंत पेशाब करने की जरूरत महसूस होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) के लक्षण हो सकते हैं. जानकारों का कहना है कि अगर इन लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज न किया जाए, तो इन्फेक्शन किडनी तक फैल सकता है और उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. कई लोग इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, यह छोटी सी लगने वाली समस्या आगे चलकर किडनी की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि किडनी शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं. इनका मुख्य काम खून को साफ करना और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना है. ये शरीर के अंदर एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, और इनके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है.