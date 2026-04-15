ETV Bharat / health

हर किसी पर शक करना, बातें भूल जाना किसी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हर किसी पर शक करना, बातें भूल जाना किसी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट ( GETTY IMAGES )

हर किसी पर शक करना, बातें भूल जाना किसी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट (IANS)

डिमेंशिया दिमाग की बीमारियों (सिंड्रोम) का एक ग्रुप है जो धीरे-धीरे याददाश्त, सोचने की शक्ति और रोजाना के कामों पर असर डालता है. यह धीरे-धीरे बढ़ता है और दिमाग के सेल्स को नुकसान होने की वजह से होता है, जिससे सोचने, याद रखने और रोजाना के काम करने की क्षमता कम हो जाती है. डिमेंशिया का सबसे आम कारण अल्जाइमर रोग है. डिमेंशिया (मनोभ्रंश) उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाला एक विकार है, जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक आम है. इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे व्यक्ति को समय पर मेडिकल सलाह और मदद मिल सकती है.

इन संकेतों को पहचानना शुरुआती डायग्नोसिस के लिए जरूरी है. डिमेंशिया के लक्षण कारण के आधार पर अलग-अलग होते हैं. आम लक्षणों में शामिल हैं...

कॉग्निटिव बदलाव

याददाश्त कम होना, जिसे आमतौर पर कोई और भी नोटिस करता है.

बातचीत करने या शब्द खोजने में दिक्कत.

देखने और जगह की क्षमता में दिक्कत, जैसे गाड़ी चलाते समय रास्ता भटक जाना.

सोचने या प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत.

मुश्किल काम करने में दिक्कत.

प्लानिंग और ऑर्गनाइज करने में दिक्कत.

हिलाने-डुलने में दिक्कत.

गाइडेड कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट पर कंट्रोल न होना.

कन्फ्यूजन और भटकाव.

साइकोलॉजिकल बदलाव

पर्सनैलिटी में बदलाव.

डिप्रेशन.

एंग्जायटी.

अशांति.

ऐसा व्यवहार जो सिचुएशन के हिसाब से न हो.

शक करना, जिसे पैरानोइया कहते हैं.

ऐसी चीजें देखना जो वहां नहीं हैं, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं.

WHO के अनुसार, डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं और ये दूसरी मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं. इसलिए, यह जरूरी है कि आप खुद से अपनी बीमारी का पता न लगाएं.

अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इनमें से कई लक्षण रेगुलर तौर पर महसूस हो रहे हैं, तो सही डायग्नोसिस और सलाह के लिए किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से संपर्क करना सबसे अच्छा है. बीमारी का समय पर पता चलने से बेहतर इलाज और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है.

डिमेंशिया होने का खतरा कैसे बढ़ता है

हर किसी पर शक करना, बातें भूल जाना किसी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट (IANS)

उम्र (65 या उससे ज्यादा उम्र वालों में ज्यादा आम)

हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन)

हाई ब्लड शुगर (डायबिटीज)

ज्यादा वजन या मोटापा

स्मोकिंग

बहुत ज्यादा शराब पीना

शारीरिक रूप से इनएक्टिव रहना

सामाजिक रूप से अलग-थलग रहना

डिप्रेशन.

डिमेंशिया लोगों को कई तरह से प्रभावित करता है

डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जो कई बीमारियों की वजह से हो सकता है, जो समय के साथ नर्व सेल्स को खत्म कर देती हैं और दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे आमतौर पर सोचने-समझने की क्षमता (यानी, सोचने की क्षमता) में बायोलॉजिकल उम्र बढ़ने के सामान्य नतीजों से कहीं ज्यादा गिरावट आती है. हालांकि, चेतना पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन सोचने-समझने की क्षमता में कमी के साथ आमतौर पर मूड, इमोशनल कंट्रोल, व्यवहार या मोटिवेशन में बदलाव होते हैं. डिमेंशिया का असर बहुत ज्यादा होता है, जो न सिर्फ प्रभावित व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार और देखभाल करने वालों को भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है.

ध्यान देने वाली बात

डिमेंशिया के बारे में जानकारी की कमी और गलतफहमी की वजह से, इसके लक्षणों को अक्सर उम्र बढ़ने या मानसिक बीमारी का नॉर्मल हिस्सा समझ लिया जाता है, जिससे लेवी बॉडी डिमेंशिया और दूसरे टाइप का गलत डायग्नोसिस हो जाता है. डिमेंशिया कोई आम बीमारी नहीं है, लेकिन इससे दिमाग के काम करने के तरीके में कमी आती है, जिसमें अल्जाइमर सबसे आम है. डॉक्टर से समय पर सलाह और सही जानकारी इसके मैनेजमेंट में मददगार होती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)