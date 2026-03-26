ऑटिज्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर कानूनी रोक, केवल इन 32 बीमारियों में इस्तेमाल की अनुमति, NMC ने जारी किया आदेश
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट थेरेपी को एक क्लिनिकल सेवा के तौर पर उपलब्ध कराना अनैतिक
Published : March 26, 2026 at 7:55 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के लिए स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. 25 मार्च को जारी एक सलाह में, नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने सभी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 32 बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग को सीमित करने के लिए कहा है. यह एडवाइजरी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई है.
सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर ही सीमित रहेगा
इस कदम का उद्देश्य महानगरों और द्वितीय श्रेणी के शहरों में स्थित निजी क्लीनिकों द्वारा अपनाई जा रही 'अवैध प्रथाओं' पर अंकुश लगाना है, जो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करके ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी का इलाज करने का दावा करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनएमसी ने ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित कर दिया है क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. अब यह इलाज सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर ही सीमित रहेगा.
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के सचिव डॉ. राजीव बहल ने राष्ट्रीय नगर निगम (एनएमसी) से स्टेम सेल थेरेपी पर सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी, 2026 के फैसले का पालन करने के लिए कहा था, साथ ही उन 32 बीमारियों की सूची भी साझा की गई जिनमें स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा
यश चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स (डब्ल्यूपी(सी) नंबर 369 ऑफ 2022) के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 3 फरवरी, 2026 के फैसले संख्या 14452/2022/एसईसी-एक्स का हवाला देते हुए, जो एएसडी के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, डॉ. बहल ने कहा कि इस फैसले का भारत में स्टेम सेल थेरेपी के वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. डॉ. बहल ने आगे कहा कि नियमित अभ्यास में स्टेम सेल थेरेपी को केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संकेतों की सूची में निर्दिष्ट रोग स्थितियों के लिए मानक देखभाल के रूप में अनुमति दी जाएगी.
स्टेम सेल थेरेपी के लिए हेरफेर पड़ेगा भारी
डॉ. राजीव बहल ने एनएमसी के अध्यक्ष डॉ अभिजात चंद्रकांत शेठ को जारी एक पत्र में (जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत के पास है) कहा कि अनुमोदित संकेतों को छोड़कर, स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति केवल अनुसंधान के संदर्भ में है. यदि स्टेम कोशिकाओं को न्यूनतम से अधिक हेरफेर किया गया है, तो अनुसंधान को सीडीएससीओ (Central Drugs Standard Control Organization) द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. यदि स्टेम सेल्स को न्यूनतम से कम हेरफेर किया गया है, तो अनुसंधान को डीएचआर द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. इस मामले में, डीएचआर के साथ रजिस्टर इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी (आईईसी) की सिफारिशों के अलावा, परीक्षणों को राष्ट्रीय स्टेम सेल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. रिसर्च रेगुलेशन को समिति द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी. स्टेम सेल थेरेपी के लिए हेरफेर के लेवल को सीडीएससीओ द्वारा परिभाषित किया गया है.
एथिकल गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी
डॉ. राजीव बहल ने कहा कि स्टेम सेल अनुसंधान को केवल अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल के हिस्से के रूप में अनुमति दी जाएगी. इस शोध के लिए आईसीएमआर के सभी एथिकल गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक होगा, जिसमें लिखित सहमति, मरीज को कोई कीमत नहीं देना और चोट या मृत्यु के मामले में मुआवजे का प्रावधान शामिल है. बहल ने आगे कहा कि स्टेम सेल से संबंधित कोई भी उपचार जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट संकेतों की लिस्ट में शामिल नहीं है, या जो सीडीएससीओ या डीएचआर द्वारा अनुमोदित नहीं है, उसे अवैध माना जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यह दोहराया जाता है कि बायोमेडिकल अनुसंधान को केवल डीएचआर के साथ पंजीकृत आईईसी द्वारा अप्रूव्ड किया जा सकता है.
डीएचआर के अनुसार, वयस्कों और बच्चों में इन बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है...
वयस्कों में स्टेम सेल थेरेपी: स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वयस्कों में स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, डिफ्यूज लार्ज B-सेल लिम्फोमा, फॉलिक्युलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, पेरिफेरल T-सेल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, एक्वायर्ड सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया/पैरोक्सिस्मल हीमोग्लोबिनुरिया, जर्म सेल ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है.
बच्चों में स्टेम सेल थेरेपी
बच्चों में, इस थेरेपी का उपयोग एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम/जुवेनाइल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, हॉजकिन लिंफोमा, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग, म्यूकोपोलीसैकराइडोसिस, थैलेसीमिया/SCD, ऑस्टियोपेट्रोसिस, एक्वायर्ड सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, वंशानुगत बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, इविंग सारकोमा और न्यूरोब्लास्टोमा के इलाज के लिए किया जा सकता है.
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