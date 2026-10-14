ETV Bharat / health

भारत में एयर पॉल्यूशन अब 'यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' का ले चुका है रूप, नए रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

भारत में एयर पॉल्यूशन अब 'यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' का ले चुका है रूप, नए रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: 9 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित 'Earth5R एनवायर्नमेंटल रिसर्च' रिपोर्ट में बताई गई एक स्वतंत्र रिसर्च के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण का संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. 2023 में वायु प्रदूषण के कारण 20 लाख से ज्यादा मौतें हुईं और औसत जीवन प्रत्याशा (life expectancy) 3.5 साल कम हो गई.

यह रिपोर्ट भारत में प्रदूषण की समस्या के बड़े पैमाने को उजागर करती है. 2025 में देश में औसत PM2.5 का स्तर 48.9 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (µg/m³) दर्ज किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 5 µg/m³ की वार्षिक गाइडलाइन से लगभग 10 गुना ज्यादा है।

'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025' रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत में हुई 20 लाख से ज़्यादा मौतों की वजह वायु प्रदूषण थी, जबकि 'लैंसेट काउंटडाउन' का अनुमान है कि 2022 में इंसानों की वजह से पैदा हुए PM2.5 से 17.2 लाख मौतें हुईं. रिपोर्ट में बच्चों पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि 2021 में पांच साल से कम उम्र के 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी.

दिल्ली के लोगों की औसत उम्र में 8.2 साल की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि बिहार के लिए यह अनुमान 5.6 साल, हरियाणा के लिए 5.3 साल और उत्तर प्रदेश के लिए 5 साल है.

प्रदूषण से औसत उम्र 3.5 साल कम हो जाती है प्रदूषण का सेहत पर असर सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही सीमित नहीं है. रिसर्च से पता चला है कि वायु प्रदूषण का संबंध दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारियों और दूसरी गैर-संक्रामक बीमारियों से भी है. 'एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स' का अनुमान है कि अगर PM2.5 का स्तर WHO की गाइडलाइन के मुताबिक हो, तो एक औसत भारतीय की उम्र 3.5 साल बढ़ सकती है. उत्तरी भारत में तो यह फायदा और भी ज्यादा हो सकता है.

पर्यावरण कार्यकर्ता और क्लीन-टेक उद्यमी जय धर गुप्ता ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए भारत को कम, मध्यम और लंबी अवधि के उपायों की जरूरत है. गुप्ता ने ETV भारत से कहा कि वायु प्रदूषण को 'जन-स्वास्थ्य आपातकाल' (Public Health Emergency) घोषित करना और पॉलिसी में बदलाव के जरिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना आज की जरूरत है.

कुमार ने कहा कि सर्दियों में 'इनवर्जन' (हवा की परतों में बदलाव) और हवा की धीमी गति प्रदूषकों को जमीन के पास रोककर रखती है, लेकिन वे इन्हें पैदा नहीं करती। उन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन), बायोमास जलाना, कचरा जलाना और धूल देश में प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (CREA) ने अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक के सरकारी मॉनिटरिंग रिकॉर्ड का विश्लेषण किया. इससे पता चला कि सर्दियों में गाजियाबाद में औसत PM2.5 का स्तर 172 µg/m³ था, इसके बाद नोएडा (166 µg/m³) और दिल्ली (163 µg/m³) का नंबर था. इसकी तुलना में, कोलकाता में 78 µg/m³, मुंबई में 48 µg/m³, चेन्नई में 44 µg/m³ और बेंगलुरु में 39 µg/m³ स्तर दर्ज किया गया.

कुल मिलाकर, दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 भारत में थे. नई दिल्ली लगातार आठवें साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही, जहां औसत PM2.5 का स्तर 82.2 µg/m³ था.

गाजियाबाद जिले का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां सालाना औसत PM2.5 का स्तर 112.5 µg/m³ दर्ज किया गया, जो WHO की गाइडलाइन से 22 गुना ज्यादा है. दिल्ली चौथे, गाजियाबाद सातवें और उला दसवें स्थान पर रहे, जबकि असम-मेघालय बॉर्डर पर स्थित ब्यर्नीहाट तीसरे स्थान पर रहा.

भारत में प्रदूषण की समस्या शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा है. 2025 में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से पांच भारत में ही थे.

कुमार ने 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025' रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें 2023 में भारत में हुई 20 लाख से ज्यादा मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया था. साथ ही, उन्होंने 'एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स' का भी जिक्र किया, जिसके अनुमान के अनुसार अगर PM2.5 का स्तर WHO की गाइडलाइन के मुताबिक हो, तो एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा में लगभग 3.5 साल की बढ़ोतरी हो सकती है.

दिल्ली में IGNOU के पर्यावरणविद् और एकेडमिक काउंसलर डॉ. शैलेंद्र कुमार ने ETV भारत को बताया कि वायु प्रदूषण एक संरचनात्मक (structural) और साल भर चलने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है. उन्होंने कहा कि भारत में वायु प्रदूषण एक संरचनात्मक और साल भर चलने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, और अलग-अलग डेटासेट से मिले सबूत भी इसी ओर इशारा करते हैं.

PM2.5 का मतलब है बारीक कण (fine particulate matter) जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

IQAir की 2025 की 'वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट' के अनुसार, प्रदूषण के स्तर के मामले में भारत 143 देशों में छठे स्थान पर रहा. हालांकि औसत PM2.5 का स्तर 2024 में 50.6 µg/m³ से घटकर 2025 में 48.9 µg/m³ हो गया, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कमी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी.

'द लैंसेट काउंटडाउन' के अनुमान के मुताबिक, 2022 में भारत में इंसानों की वजह से पैदा हुए PM2.5 से जुड़ी मौतों में 44 प्रतिशत मौतें जीवाश्म ईंधन के कारण हुईं. कोयले से चलने वाले पावर प्लांट 2,98,000 मौतों से जुड़े थे, जबकि सड़क परिवहन में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल से 2,69,000 मौतें हुईं. अन्य स्रोतों में घरों और खेतों में बायोमास जलाना, खुले में कचरा जलाना, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और धूल शामिल हैं.

पर्यावरण वैज्ञानिक और सस्टेनेबिलिटी व क्लाइमेट स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट डॉ. हिशमी जमील हुसैन ने कहा कि वायु प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और विकास की प्राथमिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए. हुसैन ने ETV भारत से कहा कि भारत को विज्ञान-आधारित और स्रोत-विशिष्ट दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें नियमों का सख्ती से पालन, स्वच्छ ऊर्जा और आवागमन, बेहतर कचरा प्रबंधन, पारदर्शी वायु-गुणवत्ता निगरानी और सार्वजनिक खर्च के लिए जवाबदेही तय करना शामिल हो.

उन्होंने कहा कि शहरों को सर्दियों के दौरान केवल आपातकालीन उपायों से आगे बढ़कर पूरे साल चलने वाले, एयरशेड-स्तर के एक्शन प्लान अपनाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि साफ हवा कोई विलासिता की चीज नहीं है. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता और पर्यावरणीय न्याय के लिए एक बुनियादी जरूरत है. रिपोर्ट में घरेलू ईंधन और कृषि अवशेष जलाने की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया. हालांकि 1990 और 2019 के बीच घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की दर में 64 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन घरों को ठोस ईंधन के इस्तेमाल पर वापस जाने से रोकने के लिए खाना पकाने वाली गैस (LPG) रिफिल की किफायती उपलब्धता महत्वपूर्ण बनी हुई है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'अच्छी' या 'संतोषजनक' वाले सिर्फ सात दिन रहे

1 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच दिल्ली में सर्दियों का प्रदूषण बहुत ज्यादा रहा. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के CREA के विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली में सर्दियों के दौरान PM2.5 का औसत स्तर 163 µg/m³ दर्ज किया गया. विश्लेषण किए गए 151 दिनों में से 105 दिन 'बहुत खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में थे, जबकि सिर्फ सात दिन 'अच्छे' या 'संतोषजनक' श्रेणी में थे.

पूरे भारत में, विश्लेषण किए गए 238 शहरों में से 204 शहरों में सर्दियों (2025-26) के दौरान PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानक से ज्यादा रहा, जबकि पिछली सर्दियों में ऐसे 173 शहर थे.

खेतों में आग लगने की घटनाओं में कमी, लेकिन सवाल अभी भी हैं

पंजाब में 15 सितंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच खेतों में आग लगने की 5,114 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 के मुकाबले 53 प्रतिशत और 2021 के मुकाबले 93 प्रतिशत कम थीं. हरियाणा में इस मौसम के दौरान खेतों में आग लगने की 662 घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में पंजाब में 7.06 मिलियन टन धान के पराली का उत्पादक इस्तेमाल किया गया, जो 2024 में 5.96 मिलियन टन था.

हालांकि, रिपोर्ट में बताए गए सैटेलाइट विश्लेषण से पता चलता है कि फसल जलाने की कुछ गतिविधियां शायद बाद के समय में होने लगी हैं, जिससे आधिकारिक आंकड़ों पर असर पड़ सकता है. रिपोर्ट में कृषि अवशेषों के लिए बेहतर बाजार बनाने की बात कही गई है, जिसमें बायोमास बिजली उत्पादन, पैकेजिंग और ईंट भट्टों में इनका इस्तेमाल शामिल है.

वायु प्रदूषण से GDP का 9.5 फीसदी नुकसान

इसके आर्थिक नतीजे भी काफी गंभीर हैं. 'द लैंसेट काउंटडाउन' के अनुसार, 2022 में भारत में बाहरी वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले हुई मौतों की कीमत $339.4 बिलियन आंकी गई, जो देश की GDP का 9.5 फीसदी है. समय से पहले मौत और बीमारी के कारण उत्पादकता में कमी का एक अलग अनुमान 2019 में $36.8 बिलियन या GDP का 1.36 फीसदी आर्थिक नुकसान बताता है.

पर्यावरण कार्यकर्ता दीवान सिंह ने कहा कि उत्तरी मैदानी इलाकों में प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और शहरी नियोजन की चुनौतियों के कारण होता है. उन्होंने ETV भारत से कहा कि जब हम सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की बात करते हैं, तो असल में हम बाद वाली रणनीति पर काम कर रहे होते हैं. जबकि हमें पूरे साल वायु प्रदूषण को कम करने पर काम करना चाहिए था. उन्होंने प्रदूषण को स्रोत पर कम करने के बजाय उसे फैलाने पर जोर दिए जाने का जिक्र किया.

साफ हवा के लिए खर्च का ज्यादातर हिस्सा सड़क की धूल पर

रिपोर्ट में इस बात पर सवाल उठाए गए हैं कि सरकार साफ हवा के लिए फंड कैसे खर्च कर रही है. 2019 से, 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (NCAP) और 15वें वित्त आयोग के वायु-गुणवत्ता अनुदान के तहत 13,415 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 9,929 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

CREA के विश्लेषण के अनुसार, खर्च का लगभग 68 फीसदी हिस्सा सड़क की धूल पर खर्च हुआ, जबकि परिवहन पर 14 फीसदी और कचरा व बायोमास जलाने पर 12 फीसदी खर्च हुआ. निगरानी और क्षमता-निर्माण पर 3 फीसदी खर्च हुआ, और बाकी 3 फीसदी अन्य कामों के लिए आवंटित किया गया.

पर्यावरण कार्यकर्ता मनु सिंह ने कहा कि सिर्फ सड़क की धूल को नियंत्रित करने से भारत के प्रदूषण संकट का समाधान नहीं हो सकता है. उन्होंने ETV भारत से कहा कि वायु प्रदूषण का समाधान सिर्फ सर्दियों में आपातकालीन उपायों से नहीं हो सकता. इसके लिए पूरे साल लगातार कार्रवाई, सख्त नियम-पालन, वैज्ञानिक निगरानी और राज्यों व शहरी स्थानीय निकायों की ज्यादा जवाबदेही की जरूरत होती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की साफ हवा की रणनीति को पूरे साल प्रदूषण के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही सख्त नियम-पालन, पारदर्शी निगरानी और सार्वजनिक खर्च के लिए जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि चुनौती सफलता को केवल खर्च किए गए फंड या लगाई गई आपातकालीन पाबंदियों से नहीं, बल्कि प्रदूषण के संपर्क में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से भी मापने की है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)