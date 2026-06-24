छाती, जबड़े और कंधों में अचानक दर्द होना सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं, बल्कि पेरिकार्डाइटिस का भी हो सकता है संकेत, जानिए क्या है यह स्थिति?
एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का एक आम लक्षण सीने में दर्द है. यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है और अक्सर सीने के बीच में या बाईं...
Published : June 24, 2026 at 3:42 PM IST
बदलती जीवनशैली, तनाव, और खान-पान में गड़बड़ी के कारण दिल के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सीने में दर्द एक आम समस्या है, लेकिन इसे सिर्फ गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. जानकारों का कहना है कि सीने में दर्द का मतलब हमेशा हार्ट अटैक ही नहीं होता, सीने में तेज दर्द पेरिकार्डाइटिस की वजह से भी हो सकता है.इस खबर में विस्तार से जानें कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं...
पेरिकार्डाइटिस क्या है?
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, पेरिकार्डिटिस तब होता है जब पेरिकार्डियम (दिल को घेरने वाली सुरक्षा देने वाली झिल्ली) में सूजन आ जाती है. इस सूजन और जलन की वजह से पेरिकार्डियम की परतें एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे गंभीर लक्षण हो सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं. पेरिकार्डिटिस एक्यूट से लेकर क्रोनिक तक हो सकता है, और इसके लक्षण हर मरीज में अलग-अलग होते हैं.
बता दें, पेरिकार्डाइटिस कभी-कभी मायोकार्डाइटिस (दिल की मांसपेशियों में सूजन) के साथ भी हो सकता है और दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं. अगर आपको पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस दोनों हैं, तो इसे कभी-कभी मायोपेरिकार्डाइटिस कहा जाता है.
दिल के आस-पास की थैली (पेरीकार्डियम) में सूजन और जलन होती है. ज्यादातर मामलों में, यह स्थिति आमतौर पर हल्की होती है और दवा और आराम से ठीक हो सकती है. हालांकि, इसके लक्षण हार्ट अटैक जैसे हो सकते हैं, इसलिए सही जांच और इलाज बहुत जरूरी है.
पेरिकार्डाइटिस के लक्षण क्या हैं?
ब्रिटिश हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का एक आम लक्षण सीने में दर्द है. यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है. यह अक्सर सीने के बीच में या बाईं ओर महसूस होता है और एक या दोनों कंधों तक फैल सकता है. पीठ के बल लेटने पर यह दर्द आमतौर पर बढ़ जाता है और उठकर आगे की ओर झुकने पर अक्सर राहत मिलती है.
एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अन्य लक्षणों में शामिल हैं
- हल्का-फुल्का रुक-रुक कर आने वाला बुखार और कमजोरी
- सांस लेने में तकलीफ
- खांसी और कुछ निगलने में कठिनाई
- गर्मी और कंपकंपी महसूस होना
- जी मिचलाना
- सिर चकराना
आपको धड़कनें तेज महसूस होने (पल्पिटेशन) की समस्या भी हो सकती है. ऐसा लग सकता है कि दिल की धड़कन छूट रही है, फड़फड़ा रही है या बहुत जोर से या बहुत तेजी से धड़क रही है. धड़कनें तेज महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं और यह सिर्फ पेरिकार्डाइटिस तक ही सीमित नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको सीने में दर्द हो या धड़कनें तेज महसूस तो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें. किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें.
पेरिकार्डाइटिस किस वजह से होता है?
पेरिकार्डाइटिस आमतौर पर इन वजहों से होता है...
- कोई वायरस, जैसे फ्लू या कोविड-19, या कोई और इन्फेक्शन
- सूजन वाली बीमारियां, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस.
- बहुत कम मामलों में पेरिकार्डाइटिस इन वजहों से भी हो सकता है..
- छाती में चोट, जैसे कार एक्सीडेंट, हार्ट सर्जरी या हार्ट अटैक के बाद
- कोई और स्वास्थ्य समस्या, जैसे कैंसर, किडनी फेलियर या थायरॉइड का कम काम करना
- कुछ खास दवाएं या वैक्सीन
- कभी-कभी पेरिकार्डाइटिस का कारण पता नहीं चल पाता है. इसे इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है. यह स्थिति परेशान करने वाली और मुश्किल हो सकती है.
पेरिकार्डाइटिस की जांच कैसे की जाती है?
पेरिकार्डाइटिस का पता लगाना मुश्किल हो सकता है. आपके डॉक्टर आपकी छाती की आवाज सुनेंगे क्योंकि पेरिकार्डाइटिस से छाती की आवाज बदल सकती है.
आपकी ये जांचें भी हो सकती हैं
- इन्फेक्शन और सूजन का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट
- इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG)
- इकोकार्डियोग्राम (इको)
- चेस्ट X-रे
- आपका कार्डियक MRI या CT स्कैन भी हो सकता है
- ये जांचें बहुत आम हैं, इनमें ज्यादा समय नहीं लगता (कभी-कभी बस कुछ मिनट), और ज्यादातर लोगों को इन्हें करवाते समय कोई दर्द या परेशानी महसूस नहीं होती
पेरिकार्डाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है?
- पेरिकार्डाइटिस का इलाज इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका कारण क्या है. पेरिकार्डाइटिस के इलाज में ये शामिल हो सकते हैं...
- सूजन कम करने वाली दर्द-निवारक दवाएं (anti-inflammatory painkillers), जैसे आइबुप्रोफेन
- कोल्चिसीन (colchicine), सूजन और दर्द के इलाज के लिए एक दवा
- स्टेरॉयड, अगर कोल्चिसीन काम न करे
- एंटीबायोटिक्स, अगर पेरिकार्डाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो.
- बहुत कम मामलों में, अगर पेरिकार्डाइटिस के लक्षण बने रहते हैं और बिगड़ जाते हैं, तो 'पेरिकार्डियल विंडो' की सलाह दी जा सकती है. यह एक सर्जरी है जिसमें दिल के आस-पास की सूजन वाली परत से तरल पदार्थ निकाला जाता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)