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छाती, जबड़े और कंधों में अचानक दर्द होना सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं, बल्कि पेरिकार्डाइटिस का भी हो सकता है संकेत, जानिए क्या है यह स्थिति?

छाती, जबड़े और कंधों में अचानक दर्द होना सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं ( ETV Bharat )

बदलती जीवनशैली, तनाव, और खान-पान में गड़बड़ी के कारण दिल के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सीने में दर्द एक आम समस्या है, लेकिन इसे सिर्फ गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. जानकारों का कहना है कि सीने में दर्द का मतलब हमेशा हार्ट अटैक ही नहीं होता, सीने में तेज दर्द पेरिकार्डाइटिस की वजह से भी हो सकता है.इस खबर में विस्तार से जानें कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं...

पेरिकार्डाइटिस क्या है?

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, पेरिकार्डिटिस तब होता है जब पेरिकार्डियम (दिल को घेरने वाली सुरक्षा देने वाली झिल्ली) में सूजन आ जाती है. इस सूजन और जलन की वजह से पेरिकार्डियम की परतें एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे गंभीर लक्षण हो सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं. पेरिकार्डिटिस एक्यूट से लेकर क्रोनिक तक हो सकता है, और इसके लक्षण हर मरीज में अलग-अलग होते हैं.

बता दें, पेरिकार्डाइटिस कभी-कभी मायोकार्डाइटिस (दिल की मांसपेशियों में सूजन) के साथ भी हो सकता है और दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं. अगर आपको पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस दोनों हैं, तो इसे कभी-कभी मायोपेरिकार्डाइटिस कहा जाता है.

दिल के आस-पास की थैली (पेरीकार्डियम) में सूजन और जलन होती है. ज्यादातर मामलों में, यह स्थिति आमतौर पर हल्की होती है और दवा और आराम से ठीक हो सकती है. हालांकि, इसके लक्षण हार्ट अटैक जैसे हो सकते हैं, इसलिए सही जांच और इलाज बहुत जरूरी है.

पेरिकार्डाइटिस के लक्षण क्या हैं?

ब्रिटिश हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का एक आम लक्षण सीने में दर्द है. यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है. यह अक्सर सीने के बीच में या बाईं ओर महसूस होता है और एक या दोनों कंधों तक फैल सकता है. पीठ के बल लेटने पर यह दर्द आमतौर पर बढ़ जाता है और उठकर आगे की ओर झुकने पर अक्सर राहत मिलती है.

एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अन्य लक्षणों में शामिल हैं