पटना में दुर्लभ इंटरस्टीशियल एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का सफल ऑपरेशन, जानें यह क्या होता है?
Published : November 19, 2025 at 6:14 PM IST
पटना : पटना में डॉक्टरों ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल मेडिकल कंडीशन का सफलतापूर्वक समाधान किया है. लखीसराय जिले के सूरजकुंड की रहने वाली 37 वर्षीय मीनू कुमारी (परिवर्तित नाम) इंटरस्टीशियल एक्टोपिक गर्भावस्था से जूझ रही थीं. यह ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय के सामान्य हिस्से की जगह भ्रूण गर्भनली के उस हिस्से में विकसित होने लगता है जो गर्भाशय की दीवार में स्थित होता है. अचानक उनकी स्थिति गंभीर हो गई जब बच्चेदानी का एक हिस्सा फट गया और खून बहने लगा. परिवार उन्हें तत्काल फोर्ड हॉस्पिटल ले आया जहां चिकित्सकों ने तुरंत उपचार आरंभ किया.
डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने संभाला मोर्चा : फोर्ड हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की टीम ने बिना देर किए सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी. सर्जरी टीम में डॉ. जागृति, डॉ. अनीता सिंह और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. रवि शामिल थे. टीम ने अत्यंत सावधानी और विशेषज्ञता के साथ इंटरस्टीशियल एक्टोपिक गर्भाशय को बाहर निकाला.
इंटरस्टीशियल एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होती है ? : यह प्रक्रिया काफी जटिल और जोखिमभरा था, क्योंकि इस प्रकार की गर्भावस्था में भ्रूण गर्भाशय की दीवार के भीतर विकसित होता है जिससे रक्तस्राव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने न केवल गर्भाशय की क्षति को नियंत्रित किया बल्कि उसकी मरम्मत भी सफलतापूर्वक की.
ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह सुरक्षित : सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है. डॉक्टरों के अनुसार भविष्य में मरीज को सामान्य रूप से गर्भधारण करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. यह चिकित्सा टीम की कुशलता, समय पर लिए गए निर्णय और आधुनिक चिकित्सा तकनीक का परिणाम है कि इतनी गंभीर स्थिति से गुजरने के बावजूद मरीज सुरक्षित है. परिवार ने भी डॉक्टरों और हॉस्पिटल प्रशासन का आभार व्यक्त किया है.
''इंटरस्टीशियल एक्टोपिक गर्भावस्था स्त्री रोग की एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है. आमतौर पर भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है लेकिन इस स्थिति में वह फैलोपियन ट्यूब के उस हिस्से में विकसित होता है जो गर्भाशय की दीवार में स्थित होता है. इससे गर्भाशय की परत पतली होने लगती है और भ्रूण के बढ़ने पर दीवार फट सकती है जिससे जानलेवा रक्तस्राव हो सकता है. विश्व स्तर पर ऐसे मामलों की दर मात्र 0.006% मानी जाती है.''- डॉ. जागृति, सर्जरी टीम में शामिल चिकित्सक
अधिकांश मामलों में निकालनी पड़ती है बच्चेदानी : डॉ जागृति ने बताया कि चिकित्सा जगत में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार इंटरस्टीशियल एक्टोपिक गर्भावस्था अक्सर देर से पहचान में आती है क्योंकि शुरुआती लक्षण सामान्य गर्भावस्था जैसे होते हैं. कई मामलों में स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि डॉक्टरों को मरीज की जान बचाने के लिए बच्चेदानी निकालनी पड़ती है. लेकिन इस मरीज के मामले में उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग कर न केवल उसकी जान बचाई बल्कि बच्चेदानी को भी संरक्षित रखा गया. यह उपलब्धि महिला के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसके लिए भविष्य में सामान्य मातृत्व की संभावना बनी रहेगी.
समय पर पहचान और उपचार है सबसे जरूरी : डॉ. जागृति ने बताया कि इस तरह के दुर्लभ मामलों में समय पर जांच और सही चिकित्सकीय सलाह बेहद जरूरी होती है. यदि पेट में असामान्य दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, चक्कर या बेहोशी महसूस हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इंटरस्टीशियल एक्टोपिक गर्भावस्था की जल्दी पहचान से जोखिम कम हो जाता है और सफल इलाज की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
