स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी कम उम्र में लोगों को आ रहे हैं हार्ट अटैक, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
स्ट्रेस से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं. स्ट्रेस कम करने के तरीके जानने के लिए पढ़ें...
Published : December 6, 2025 at 4:52 PM IST
स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे दिल की समस्याओं सहित गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) की एक हालिया स्टडी में काम से जुड़े ज्यादा स्ट्रेस के दिल की सेहत पर खतरनाक असर को बताया गया है. स्टडी में पता चला कि गंभीर स्ट्रेस से दिल की धड़कन में अचानक बदलाव हो सकते हैं, जिससे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसी स्थितियां हो सकती हैं, ये दोनों ही दिल के निचले हिस्सों को प्रभावित करती हैं.
इस स्टडी में 18-60 साल की उम्र के 6,000 लोग शामिल थे, जिन्हें 18 साल तक फॉलो किया गया. रिसर्च में यह नतीजा निकला कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, उनमें एट्रियल फाइब्रिलेशन (AF) होने का खतरा 83 प्रतिशत ज्यादा होता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है. स्टार हॉस्पिटल्स के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रमेश गुडापति इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रेस की वजह से होने वाली कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को रोकने के लिए असरदार प्लानिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी हैं.
स्ट्रेस दिल पर कैसे असर डालता है?
एट्रियल फाइब्रिलेशन (AF) वाले लोगों में, दिल में खून के थक्के बन सकते हैं, जो दिमाग तक जाकर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं, या पैरों तक जाकर गैंग्रीन या यहां तक कि पैर काटने की नौबत भी ला सकते हैं. दूसरी ओर, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन से दिल की धड़कन 300 बीट्स प्रति मिनट से ज्यादा हो सकती है, जिससे कार्डियक अरेस्ट और मौत हो सकती है. एरिथमिया, या अनियमित दिल की धड़कन, उम्र के साथ ज्यादा आम हो जाती है, लेकिन स्ट्रेस इनके होने का एक बड़ा कारण है.
स्ट्रेस के कारण
स्ट्रेस कई वजहों से हो सकता है, जैसे करियर, परिवार, फाइनेंस, पढ़ाई और सोशल रिलेशनशिप. बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है, क्योंकि इससे उन उम्मीदों को पूरा करने का लगातार प्रेशर रहता है, जिससे फेलियर और निराशा महसूस होती है, जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालती है. समय के साथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से स्ट्रेस हॉर्मोन निकलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, थकान हो सकती है, और दिल की खून की नसों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है. डॉ. गुडापति बताते हैं कि अपनी सीमाओं को समझना और रियलिस्टिक उम्मीदें रखना स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है. अपने समय को अच्छे से मैनेज करना और एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी आराम देने वाली एक्टिविटीज में शामिल होना भी जरूरी है.
एरिथमिया और ज्यादा स्ट्रेस के लक्षण
- दिल का बहुत धीरे, बहुत तेज या अनियमित रूप से धड़कना
- आराम करते समय भी दिल की धड़कन तेज होना
- बहुत ज्यादा थकान
- चक्कर आना या बेहोश होना
- सामान्य कमजोरी
- ज्यादा स्ट्रेस
- नींद न आना
- मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द
- बहुत ज्यादा थकान
- भावनात्मक बदलाव जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन
- ज्यादा खाना या भूख न लगना
तनाव को कैसे मैनेज करें और कम करें
- टाइम मैनेजमेंट:- पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम ऑर्गनाइज करें. असरदार टाइम मैनेजमेंट और रियलिस्टिक गोल सेट करना बहुत जरूरी है.
- रियलिस्टिक उम्मीदें:- खुद पर ज्यादा बोझ डालने से बचने के लिए प्रोफेशनल गोल को अपनी असली काबिलियत के साथ मिलाएं.
- परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं:- सोशल सपोर्ट स्ट्रेस कम करता है. अपनों के साथ समय बिताना और अपनी परेशानियां शेयर करना बहुत फायदेमंद हो सकता है.
- एक्सरसाइज:- फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस कम करने का सबसे असरदार तरीका है. रेगुलर एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो अच्छा महसूस कराते हैं. योग और मेडिटेशन भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में मददगार हैं.
- नुकसानदायक आदतों से बचें:- स्ट्रेस से निपटने के लिए स्मोकिंग या शराब का इस्तेमाल करने से स्ट्रेस से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम और भी खराब हो सकती हैं.
- बैलेंस्ड डाइट:- स्ट्रेस से होने वाली ज्यादा खाने या भूख न लगने की प्रॉब्लम से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें.
- पूरी नींद:- ठीक से आराम और रिकवरी के लिए रोज 6-8 घंटे की नींद जरूर लें.
स्ट्रेस से होने वाली कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का इलाज
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)