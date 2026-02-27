ETV Bharat / health

तेलंगाना का यह अस्पताल जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों को देता है मुफ्त इलाज, इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 27, 2026 at 5:32 PM IST

बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी (CHD) में जन्म के समय दिल की बनावट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो लगभग 1 प्रतिशत बच्चों को प्रभावित करती हैं. इसके लक्षणों में नीली त्वचा (सायनोसिस), तेजी से सांस लेना, ठीक से खाना न खाना, खाना खाते समय पसीना आना और वजन कम बढ़ना शामिल हैं. हालांकि कुछ कमियां गंभीर होती हैं और तुरंत देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन कई का इलाज सर्जरी या मैनेजमेंट से किया जा सकता है.

श्री सत्य साईं संजीवनी सेंटर में होता है मुफ्त इलाज
इस समस्या को देखते हुए तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के कोंडापाका में श्री सत्य साईं संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च, जन्मजात दिल की बीमारियों के साथ पैदा हुए बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है, जिसमें ओपन-हार्ट सर्जरी और एडवांस्ड कार्डियक इंटरवेंशन शामिल हैं. संस्था के चेयरमैन, डॉ. सी. श्रीनिवास के अनुसार, यह अस्पताल जन्मजात दिल की बीमारियों के साथ पैदा हुए बच्चों के इलाज के लिए समर्पित है. डॉ. श्रीनिवास ने कहा कि अब तक भारत और 14 दूसरे देशों के 233 बच्चों की सफलतापूर्वक ओपन-हार्ट सर्जरी हो चुकी है, जबकि 103 बच्चों को एडवांस्ड कार्डियक इंटरवेंशन मिले हैं, जिससे कुल 336 लोगों की जान बच गई है.

सर्जरी बिना चीरा लगाए की जाती है
दरअसल, कोंडापाका में संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन 23 नवंबर, 2024 को हुआ था. इस 100 बेड वाले हॉस्पिटल में एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, अनुभवी डॉक्टर और पूरी तरह से डिजिटल लैब है. मेडिकल सर्विस 24 घंटे उपलब्ध हैं. हॉस्पिटल में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैथीटेराइजेशन लैब (कैथ लैब) भी है. आम सर्जरी के उलट, जिसमें बड़े चीरे लगाने पड़ते हैं, यह एडवांस्ड सुविधा कम से कम इनवेसिव प्रोसीजर करने की सुविधा देती है. एक पतली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, हाथ या पैर की ब्लड वेसल के जरिए दिल तक डाली जाती है, जिससे कम दर्द के साथ डायग्नोसिस और इलाज हो पाता है और रिकवरी भी जल्दी होती है.

100 तरह की दिल की बीमारियों के लिए सर्जरी की जाती है
भारत में हर साल लगभग 350,000 बच्चे दिल से जुड़ी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, और समय पर और सस्ता इलाज न मिलने की वजह से लगभग 100,000 बच्चों की मौत हो जाती है. संजीवनी सेंटर ऐसे परिवारों के लिए एक वरदान बनकर उभरा है. यह सेंटर सिर्फ जन्मजात दिल की बीमारियों का इलाज करता है, यानी गर्भ में होने वाली बीमारियों का, और दिल में छेद, वाल्व में खराबी और असामान्य ब्लड फ्लो जैसी लगभग 100 तरह की दिल की बीमारियों के लिए सर्जरी और इलाज करता है.

इस तरह आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं
संजीवनी सेंटर में डायग्नोसिस, सर्जरी, दवाएं, खाना और रहने की जगह जैसी सभी सर्विस फ्री में दी जाती हैं. इलाज के दौरान बच्चे और माता-पिता दोनों को खाना और रहने की जगह दी जाती है. यह हॉस्पिटल सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट चलाता है, जो नया रायपुर, पलवल और नवी मुंबई में भी ऐसी ही सुविधाएं चलाता है. वॉलंटियर दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में मेडिकल कैंप लगाते हैं ताकि दिल की गंभीर बीमारियों वाले बच्चों की पहचान की जा सके और उन्हें इलाज के लिए सेंटर लाया जा सके. माता-पिता हॉस्पिटल के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इलाज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. वे 80101 19000 पर कॉल करके या 70751 37733 पर WhatsApp मैसेज भेजकर भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

