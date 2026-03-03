ETV Bharat / health

बेहद गंभीर बीमारी है स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया, बोलने से लेकर खड़े होने तक में होती है परेशानी, जानिए लक्षण और कारण

बेहद गंभीर बीमारी है स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया, बोलने से लेकर खड़े होने तक में होती है परेशानी, जानिए लक्षण और कारण

इंसान का शरीर मसल्स से ढके एक स्केलेटन से बना होता है. यह सिस्टम शरीर को शेप, ताकत और सुरक्षा देता है. मसल्स टेंडन से हड्डियों से जुड़ी होती हैं और दिमाग से मिलने वाले सिग्नल से कंट्रोल होती हैं, जिससे चलना, दौड़ना और शरीर की दूसरी हरकतें मुमकिन होती हैं. लेकिन जब दिमाग की मसल्स को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है या फेल हो जाती है, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. इसे स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया (SCA) नाम का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे कंपकंपी, पैरालिसिस, मसल्स में अकड़न और बोलने में दिक्कत हो सकती है. इस खबर में न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता पांडे से स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के बारे में और जानें...

स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया क्या है?

न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता पांडे का कहना है कि एटैक्सिया जिसे हिन्दी में गतिभंग भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो सीधे सेरिबैलम (दिमाग का बैलेंस सेंटर) पर असर डालती है, जिससे मसल्स कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट में गंभीर दिक्कतें होती हैं. यह जेनेटिक्स, चोट, ट्यूमर या विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, जिससे लड़खड़ाना, ठीक से बोल न पाना और फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत जैसे लक्षण दिखते हैं. यह कंडीशन अक्सर सेरिबैलम में प्रॉब्लम की वजह से होती है, यह दिमाग का वह हिस्सा है जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने और पोस्चर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है.

स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया के लक्षण

एटैक्सिया में अक्सर चलने-फिरने और तालमेल में दिक्कत होती है, जिससे रोज के काम और मुश्किल हो जाते हैं. लोगों को लड़खड़ाती चाल, बार-बार लड़खड़ाना, या ऐसे काम करने में मुश्किल हो सकती है जिनमें हाथों को ठीक से हिलाना पड़ता है. बोलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, और निगलने में सामान्य से ज्यादा मुश्किल हो सकती है.

मांसपेशियों में कमजोरी और आंखों की असामान्य हरकतें भी आम हैं. कुछ लोगों को शरीर के पोस्चर में अचानक बदलाव या अपनी हरकतों की दिशा और दूरी को कंट्रोल करने में परेशानी होती है, इस कंडीशन को डिस्मेट्रिया कहते हैं.

स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के लक्षण काफी हद तक बीमारी की गंभीरता और स्टेज पर निर्भर करते हैं. एटैक्सिया के कुछ आम लक्षणों में शामिल हैं..