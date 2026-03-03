ETV Bharat / health

बेहद गंभीर बीमारी है स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया, बोलने से लेकर खड़े होने तक में होती है परेशानी, जानिए लक्षण और कारण

एटैक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे मूवमेंट में दिक्कत होती है, जिससे शरीर के लिए बैलेंस बनाए रखना, चलना और दौड़ना मुश्किल हो जाता है...

By ETV Bharat Health Team

Published : March 3, 2026 at 4:04 PM IST

इंसान का शरीर मसल्स से ढके एक स्केलेटन से बना होता है. यह सिस्टम शरीर को शेप, ताकत और सुरक्षा देता है. मसल्स टेंडन से हड्डियों से जुड़ी होती हैं और दिमाग से मिलने वाले सिग्नल से कंट्रोल होती हैं, जिससे चलना, दौड़ना और शरीर की दूसरी हरकतें मुमकिन होती हैं. लेकिन जब दिमाग की मसल्स को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है या फेल हो जाती है, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. इसे स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया (SCA) नाम का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे कंपकंपी, पैरालिसिस, मसल्स में अकड़न और बोलने में दिक्कत हो सकती है. इस खबर में न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता पांडे से स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के बारे में और जानें...

स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया क्या है?
न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता पांडे का कहना है कि एटैक्सिया जिसे हिन्दी में गतिभंग भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो सीधे सेरिबैलम (दिमाग का बैलेंस सेंटर) पर असर डालती है, जिससे मसल्स कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट में गंभीर दिक्कतें होती हैं. यह जेनेटिक्स, चोट, ट्यूमर या विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, जिससे लड़खड़ाना, ठीक से बोल न पाना और फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत जैसे लक्षण दिखते हैं. यह कंडीशन अक्सर सेरिबैलम में प्रॉब्लम की वजह से होती है, यह दिमाग का वह हिस्सा है जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने और पोस्चर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है.

स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया के लक्षण
एटैक्सिया में अक्सर चलने-फिरने और तालमेल में दिक्कत होती है, जिससे रोज के काम और मुश्किल हो जाते हैं. लोगों को लड़खड़ाती चाल, बार-बार लड़खड़ाना, या ऐसे काम करने में मुश्किल हो सकती है जिनमें हाथों को ठीक से हिलाना पड़ता है. बोलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, और निगलने में सामान्य से ज्यादा मुश्किल हो सकती है.

मांसपेशियों में कमजोरी और आंखों की असामान्य हरकतें भी आम हैं. कुछ लोगों को शरीर के पोस्चर में अचानक बदलाव या अपनी हरकतों की दिशा और दूरी को कंट्रोल करने में परेशानी होती है, इस कंडीशन को डिस्मेट्रिया कहते हैं.

स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के लक्षण काफी हद तक बीमारी की गंभीरता और स्टेज पर निर्भर करते हैं. एटैक्सिया के कुछ आम लक्षणों में शामिल हैं..

  • दिमाग और मांसपेशियों के तालमेल पर कमजोरी या कंट्रोल में कमी
  • बोलने में लड़खड़ाहट
  • रोजाना के छोटे-मोटे काम करने में मुश्किल
  • सिरदर्द
  • चक्कर आना
  • देखने में दिक्कत
  • बिना मर्जी के आंखों का तेजी से घूमना
  • चलने में अस्थिरता या मुश्किल
  • होश में न आना

कारण और रिस्क फैक्टर
न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता पांडे के मुताबिक, एटैक्सिया अक्सर सेरिबैलम में दिक्कतों की वजह से होता है, यह दिमाग का वह हिस्सा है जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है. कुछ तरह के एटैक्सिया जेनेटिक होते हैं, मतलब जीन में बदलाव की वजह से ये परिवारों में पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं. दूसरे तरह के एटैक्सिया जिंदगी में बाद में होते हैं, जैसे सिर में चोट लगने, विटामिन E की कमी, शराब का ज्यादा इस्तेमाल, या ब्रेन हेमरेज के बाद. कुछ मामलों में, इसका कारण पता नहीं होता और इसे इडियोपैथिक एटैक्सिया कहते हैं.

एटैक्सिया के टाइप

  • जेनेटिक: इसमें फ्रीडरिच एटैक्सिया और स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया शामिल हैं, जो खास जीन में बदलाव से जुड़े होते हैं। स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के लिए जेनेटिक टेस्टिंग इन टाइप की पहचान करने में मददगार हो सकती है.
  • एक्वायर्ड: यह विटामिन की कमी, खासकर विटामिन E की कमी, सिर में चोट लगने, शराब का ज्यादा इस्तेमाल, या कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है.
  • इडियोपैथिक: इसका कोई साफ कारण नहीं है, लेकिन लक्षण फिर भी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पर असर डालते हैं.

स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया का पता कैसे चलता है?

स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के पता लगाने में मुख्य रूप से दिमाग के प्रभावित याखराब हिस्सों की जांच करना और व्यक्ति में मौजूद जेनेटिक खराबी के प्रकार का एनालिसिस करना शामिल है. इस्तेमाल की जाने वाली कुछ स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक तकनीकों में ये शामिल हैं...

  • दिमाग का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैन
  • दिमाग में सिकुड़न का एनालिसिस करने के लिए नॉन-इनवेसिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी (CT) स्कैन
  • दूसरी संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट
  • वंशानुगत जीन की खराबी की पुष्टि के लिए मॉडर्न जेनेटिक टेस्टिंग
  • स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया के लिए DNA टेस्टिंग (SCA टेस्टिंग) एटैक्सिया के डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन में और मदद करती है.

किन वजहों से आपको स्पिनोसेरेबेलर एटैक्सिया का खतरा हो सकता है?

न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता पांडे का कहना है कि कई हेल्थ प्रॉब्लम और कंडीशन आपको एटैक्सिया होने के रिस्क में डाल सकती हैं. एटैक्सिया के कुछ संभावित रिस्क फैक्टर में ये शामिल हैं:...

  • कॉक्ससैकीवायरस, चिकन पॉक्स, एपस्टीन-बार वायरस, कोरोनावायरस, या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) जैसे वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आना.
  • लाइम डिजीज जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन.
  • विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी.
  • शराब की लत.
  • कुछ दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल.
  • ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग, या ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होना.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

