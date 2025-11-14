Bihar Election Results 2025

देर रात स्क्रीन पर समय बिताने और मोबाइल फोन स्क्रॉल करने से हो सकती है डायबिटीज, एक्सपर्ट से जानें कैसे?

जानें कि सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है. साथ ही नीली रोशनी की क्या भूमिका है?

Spending time on screen late at night and scrolling on mobile phone can cause diabetes
देर रात स्क्रीन पर समय बिताने और मोबाइल फोन स्क्रॉल करने से हो सकती है डायबिटीज, एक्सपर्ट से जानें कैसे? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 14, 2025 at 5:31 PM IST

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होता है. यह प्रॉब्लेम तब होती है जब शरीर उचित इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यह डायबिटीज की बीमारी हमारे खान-पान और जीवनशैली के कारण होता है. इसके साथ ही कई अध्ययनों और विशेषज्ञों का कहना है कि देर रात तक सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करने से हाई ब्लड शुगर की समस्या बढ़ सकती है. जानें कैसे...

देर रात तक स्क्रीन का इस्तेमाल से कैसे ब्लड शुगर बढ़ सकता है?
देर रात सोने से पहले स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी स्क्रीन का इस्तेमाल करने से हाई ब्लड शुगर का खतरा बढ़ सकता है. इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बाधित करती है, जिससे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज नियंत्रण बिगड़ जाता है. इससे इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है.

मेलाटोनिन क्या है?
मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में मदद करता है. जब आप सोने से पहले नीली रोशनी वाले डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके दिमाग को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि दिन का समय हो गया है और मेलाटोनिन के लेवल को बढ़ने से रोकता है. जब आपका शरीर पर्याप्त मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं करता, तो आपकी नींद की क्वालिटी कम हो जाती है. खराब नींद आपको थका हुआ महसूस कराती है और आपके शरीर के इंसुलिन उत्पादन को प्रभावित करती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि अपर्याप्त नींद ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है, जिससे शरीर के लिए ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है.

क्या कहता है अध्ययन?

द लैंसेट रीजनल हेल्थ - यूरोप में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, रात में रोशनी के संपर्क में आने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है, चाहे आप कितनी भी नींद लें. ऐसा इसलिए है क्योंकि रात में रोशनी हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को बाधित करती है, जिससे हम आराम की बजाय सतर्क अवस्था में रहते हैं. जब हमारा तंत्रिका तंत्र रात में अत्यधिक सक्रिय होता है, तो यह तनाव हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है.

रात में स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताने के कारण अक्सर नींद की लगातार कमी, समय के साथ इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी का कारण बन सकती है. डॉक्टर कहते हैं कि यह इंसुलिन प्रतिरोध मोटापा, डायबिटीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. महिलाओं में, इससे प्रजनन क्षमता और हार्मोन के स्तर में समस्याएं हो सकती हैं. पुरुषों को खराब नींद की आदतों के कारण टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

WORLD DIABETES DAY 2025
SCROLLING YOUR PHONE BEFORE SLEEP
EARLY WARNING SIGNS OF DIABETES
HIDDEN RISK FOR TYPE 2 DIABETES
WORLD DIABETES DAY 2025

