देर रात स्क्रीन पर समय बिताने और मोबाइल फोन स्क्रॉल करने से हो सकती है डायबिटीज, एक्सपर्ट से जानें कैसे?

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होता है. यह प्रॉब्लेम तब होती है जब शरीर उचित इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यह डायबिटीज की बीमारी हमारे खान-पान और जीवनशैली के कारण होता है. इसके साथ ही कई अध्ययनों और विशेषज्ञों का कहना है कि देर रात तक सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करने से हाई ब्लड शुगर की समस्या बढ़ सकती है. जानें कैसे...

देर रात तक स्क्रीन का इस्तेमाल से कैसे ब्लड शुगर बढ़ सकता है?

देर रात सोने से पहले स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी स्क्रीन का इस्तेमाल करने से हाई ब्लड शुगर का खतरा बढ़ सकता है. इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बाधित करती है, जिससे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज नियंत्रण बिगड़ जाता है. इससे इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है.

मेलाटोनिन क्या है?

मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में मदद करता है. जब आप सोने से पहले नीली रोशनी वाले डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके दिमाग को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि दिन का समय हो गया है और मेलाटोनिन के लेवल को बढ़ने से रोकता है. जब आपका शरीर पर्याप्त मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं करता, तो आपकी नींद की क्वालिटी कम हो जाती है. खराब नींद आपको थका हुआ महसूस कराती है और आपके शरीर के इंसुलिन उत्पादन को प्रभावित करती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि अपर्याप्त नींद ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है, जिससे शरीर के लिए ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है.

क्या कहता है अध्ययन?