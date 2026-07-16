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सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन: जानिए तीन हफ्ते तक बिना कुछ खाए-पिए रहने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम एक बार का खाना भी छोड़ दें, तो शरीर में थकान महसूस होती है. खाना न खाने पर थकान महसूस होना एक स्वाभाविक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि खाना ही शरीर के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है. जब आप भोजन छोड़ते हैं, तो ब्लड शुगर का लेवल गिरने लगता है जिससे एनर्जी की कमी और सुस्ती महसूस होती है. व्रत या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भी (जब अनाज नहीं खाया जाता) शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए फल, जूस या दूध जैसी चीजें ली जाती हैं. लेकिन, 59 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं.

सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. उनका यह आमरण अनशन NEET paper leak, UGC परीक्षाओं में गड़बड़ी और CBSE मूल्यांकन में खामियों जैसे मामलों को लेकर छात्रों के भविष्य के बचाव और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग के लिए है. CJP का यह प्रदर्शन जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा है. वांगचुक ने इस युवा-संचालित आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है. लंबे अनशन के कारण उनका वजन काफी घट गया है और उनका शुगर लेवल व ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है, जिसके कारण उन्हें लगातार डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है.

इस 19 दिन की भूख हड़ताल के दौरान उनका 9 kg वजन कम हो गया है. वे सिर्फ पानी और नमक पीकर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं. उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई है. इसमें कहा गया है कि अगर वे दो दिन से ज्यादा बिना खाने-पीने के रहे, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है. पिटीशन में कोर्ट से सरकार को उन्हें फीडिंग ट्यूब के जरिए जरूरी मेडिकल मदद देने का आदेश देने की मांग की गई है.

इस मामले में, यह समझना जरूरी है कि इतने लंबे समय तक खाना-पानी न मिलने पर शरीर में क्या फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं, और इससे जुड़े मेडिकल रिस्क भी क्या हैं...

तीन हफ्तों तक अगर कुछ न खाएं, तो शरीर के अंदर क्या होगा है?

हमारे रोज के खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को जरूरी ऊर्जा देते हैं, खास तौर पर, ये ग्लूकोज देते हैं, जो शरीर के कामों और शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा में बदल जाता है. सोनम वांगचुक, जो सिर्फ पानी और नमक लेकर भूख हड़ताल के जरिए अपना विरोध जारी रखे हुए हैं, वे बेशक कुछ हद तक शरीर में तरल पदार्थ और मिनरल की कमी पूरी कर रहे हैं. लेकिन, पानी और नमक से शरीर को जरूरी कैलोरी और ऊर्जा नहीं मिलती. जब शरीर को लंबे समय तक खाना नहीं मिलता, तब भी उसे जिंदा रहने के लिए कैलोरी और ऊर्जा की जरूरत होती है. हालांकि पानी और नमक (इलेक्ट्रोलाइट्स) कुछ हद तक डिहाइड्रेशन और मिनरल की कमी को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन इनसे ऊर्जा (कैलोरी) नहीं मिलती है.