सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन: जानिए तीन हफ्ते तक बिना कुछ खाए-पिए रहने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?
लगभग 20 दिनों के उपवास के बाद, शरीर में जमा वसा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है. जब शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता...
Published : July 16, 2026 at 4:48 PM IST
रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम एक बार का खाना भी छोड़ दें, तो शरीर में थकान महसूस होती है. खाना न खाने पर थकान महसूस होना एक स्वाभाविक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि खाना ही शरीर के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है. जब आप भोजन छोड़ते हैं, तो ब्लड शुगर का लेवल गिरने लगता है जिससे एनर्जी की कमी और सुस्ती महसूस होती है. व्रत या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भी (जब अनाज नहीं खाया जाता) शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए फल, जूस या दूध जैसी चीजें ली जाती हैं. लेकिन, 59 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं.
सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. उनका यह आमरण अनशन NEET paper leak, UGC परीक्षाओं में गड़बड़ी और CBSE मूल्यांकन में खामियों जैसे मामलों को लेकर छात्रों के भविष्य के बचाव और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग के लिए है. CJP का यह प्रदर्शन जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा है. वांगचुक ने इस युवा-संचालित आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है. लंबे अनशन के कारण उनका वजन काफी घट गया है और उनका शुगर लेवल व ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है, जिसके कारण उन्हें लगातार डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है.
इस 19 दिन की भूख हड़ताल के दौरान उनका 9 kg वजन कम हो गया है. वे सिर्फ पानी और नमक पीकर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं. उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई है. इसमें कहा गया है कि अगर वे दो दिन से ज्यादा बिना खाने-पीने के रहे, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है. पिटीशन में कोर्ट से सरकार को उन्हें फीडिंग ट्यूब के जरिए जरूरी मेडिकल मदद देने का आदेश देने की मांग की गई है.
इस मामले में, यह समझना जरूरी है कि इतने लंबे समय तक खाना-पानी न मिलने पर शरीर में क्या फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं, और इससे जुड़े मेडिकल रिस्क भी क्या हैं...
तीन हफ्तों तक अगर कुछ न खाएं, तो शरीर के अंदर क्या होगा है?
हमारे रोज के खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को जरूरी ऊर्जा देते हैं, खास तौर पर, ये ग्लूकोज देते हैं, जो शरीर के कामों और शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा में बदल जाता है. सोनम वांगचुक, जो सिर्फ पानी और नमक लेकर भूख हड़ताल के जरिए अपना विरोध जारी रखे हुए हैं, वे बेशक कुछ हद तक शरीर में तरल पदार्थ और मिनरल की कमी पूरी कर रहे हैं. लेकिन, पानी और नमक से शरीर को जरूरी कैलोरी और ऊर्जा नहीं मिलती. जब शरीर को लंबे समय तक खाना नहीं मिलता, तब भी उसे जिंदा रहने के लिए कैलोरी और ऊर्जा की जरूरत होती है. हालांकि पानी और नमक (इलेक्ट्रोलाइट्स) कुछ हद तक डिहाइड्रेशन और मिनरल की कमी को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन इनसे ऊर्जा (कैलोरी) नहीं मिलती है.
- पहले सप्ताह: शरीर में जमा शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है.
- दूसरा हफ्ता: जब शरीर को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता, तो वह एनर्जी के लिए फैट को तोड़ना शुरू कर देता है. इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं.. यह प्रोसेस से तेजी से वजन कम होने लगता है.
- तीसरा हफ्ता: लगभग 20वें दिन तक, शरीर में जमा फैट पूरी तरह खत्म हो जाता है. जब शरीर को और एनर्जी की जरूरत होती है, तो वह मसल टिशू को तोड़कर उसे एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है. इससे न सिर्फ हाथ-पैरों की मसल्स कमजोर होती हैं, बल्कि दिल जैसे अंदरूनी अंगों की मसल्स भी कमजोर होने लगती है.
क्या यह अंगों के लिए खतरनाक है?
एनआईएच के एक अध्ययन में कहा गया है कि लंबे समय तक भोजन न करने से शरीर के सभी अंगों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है...
- किडनी को नुकसान: खाना न मिलने की वजह से लगातार फैट और मसल्स कम होने, ब्लड में फ्लूइड घटने और किडनी पर फिल्टर करने का बोझ बढ़ने से किडनी खराब होने लगती है.
- लो ब्लड प्रेशर: एनर्जी की कमी से दिल की ब्लड पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है. इससे मरीज बेहोश हो सकता है.
- मिनरल का असंतुलन: नमक लेने के बावजूद, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फ़ॉस्फेट जैसे ज़रूरी मिनरल का लेवल कम होने लगता है, ये मिनरल दिल की धड़कन को सही रखने और मसल्स के ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं. लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड में इन मिनरल का लेवल खतरनाक हद तक कम हो सकता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट (दिल का अचानक काम करना बंद कर देना) हो सकता है.
- कमजोर इम्यूनिटी: नई सेल्स बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी से इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर मामूली इन्फेक्शन से भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है.
क्या जबरदस्ती खाना खिलाना इसका समाधान है?
सोनम वांगचुक को फीडिंग ट्यूब के जरिए जबरदस्ती खाना खिलाने की मांगों के बावजूद, होश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को खाना लेने से इनकार करने का कानूनी अधिकार है. डॉक्टर तभी दखल दे सकते हैं जब वह व्यक्ति कोमा में चला जाए. इसके अलावा, नाक के जरिए ट्यूब से खाना खिलाते समय, अगर खाना गलती से गले के बजाय फेफड़ों में चला जाए (एस्पिरेशन), तो इससे गंभीर निमोनिया हो सकता है और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है. इस प्रक्रिया में ट्यूब डालने के दौरान अंदरूनी चोट और उल्टी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं.
खाना दोबारा शुरू करने पर 'रीफीडिंग सिंड्रोम' का खतरा
जो व्यक्ति कई दिनों से भूखा रहता है, उसे अचानक बहुत सारा खाना नहीं दिया जा सकता है. मेडिकल जगत में इस स्थिति को 'रीफीडिंग सिंड्रोम' कहा जाता है.
जब लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे शरीर में अचानक बड़ी मात्रा में खाना पहुंचता है, तो शरीर तेजी से इंसुलिन हार्मोन बनाता है. इस अचानक बदलाव के कारण, खून में मौजूद बचे हुए टॉक्सिन्स और पोटैशियम व फॉस्फेट जैसे मिनरल्स खून से निकलकर सेल्स में चले जाते हैं.
नतीजतन, खून में इन इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर तेजी से गिर जाता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर स्ट्रोक का खतरा हो सकता है. इसीलिए, व्रत तोड़ने पर डॉक्टर कुछ-कुछ समय के अंतराल पर आसानी से पचने वाले तरल पदार्थ (fluids) थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)