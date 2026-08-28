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जो लोग कभी स्मोकिंग नहीं करते, उन्हें फेफड़ों का कैंसर क्यों हो जाता है? डॉक्टर से जानिए जवाब

फेफड़ों का कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक ही सीमित नहीं है, जो लोग धूम्रपान नहीं करते (खासकर महिलाएं)वे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. यह आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही होता है. सीके बिड़ला हॉस्पिटल्स, जयपुर में पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के एडिशनल डायरेक्टर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. राकेश गोदारा कहना है कि हालांकि धूम्रपान इसका सबसे बड़ा और रोका जा सकने वाला कारण है, लेकिन धूम्रपान न करने का मतलब यह नहीं है कि इस बीमारी से बचाव की गारंटी है. इसके अन्य प्रमुख कारणों में रेडॉन गैस के संपर्क में आना, पैसिव स्मोकिंग, वायु प्रदूषण, एस्बेस्टस और जेनेटिक म्यूटेशन शामिल हैं.

इन कारणों से हो सकता है लंग कैंसर

भारत में, सेकंड-हैंड स्मोक (दूसरों के धुएं) के संपर्क में आने, ठीक से हवादार न होने वाली रसोई में बायोमास ईंधन के इस्तेमाल, बाहरी हवा के प्रदूषण, डीजल के धुएं, कीटनाशकों, कंस्ट्रक्शन की धूल, एस्बेस्टस और काम की जगह पर मौजूद कैंसर पैदा करने वाले अन्य पदार्थों से जोखिम बढ़ सकता है. परिवार का इतिहास और फेफड़ों की पुरानी बीमारियां (जैसे क्रोनिक पल्मोनरी टीबी या लंग फाइब्रोसिस) भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं.

लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डॉ. राकेश गोदारा कहते हैं कि भारत में फेफड़ों के कैंसर का बोझ बढ़ रहा है. GLOBOCAN का अनुमान है कि 2022 में देश में लगभग 81,700 नए मामले सामने आए और 75,000 मौतें हुईं. एडेनोकार्सिनोमा (Adenocarcinoma) सबसे आम प्रकार के रूप में उभरा है, खासकर उन लोगों में जो धूम्रपान नहीं करते और महिलाओं में. दुर्भाग्य से, कई मरीज बीमारी के एडवांस स्टेज (गंभीर अवस्था) में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं क्योंकि लगातार खांसी, सीने में बेचैनी या वजन कम होने जैसे लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या उन्हें बार-बार होने वाला संक्रमण या टीबी समझकर इलाज किया जाता है.

बीमारी का पता लगाना अब आसान

एक अच्छी बात यह है कि बीमारी का पता लगाना अब ज्यादा सटीक और कम तकलीफदेह हो गया है. एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड (EBUS) की मदद से, हम सांस की नलियों के जरिए छाती के अंदर मौजूद लिम्फ नोड्स का सैंपल ले सकते हैं. इससे अक्सर बिना ओपन सर्जरी के एक ही प्रक्रिया में बीमारी का पता लगाने और उसकी स्टेजिंग करने में मदद मिलती है. रेडियल EBUS और गाइडेड बायोप्सी जैसी एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपिक तकनीकों की वजह से अब हम फेफड़ों के उन छोटे बाहरी नोड्यूल्स तक भी पहुंच सकते हैं, जिन तक पहले आम ब्रोंकोस्कोपी से पहुंचना मुश्किल था.