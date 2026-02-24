ETV Bharat / health

भीगी हुई मेथी सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी है बहुत फायदेमंद, जानें कैसे?

दिखने में छोटे होने के बावजूद, मेथी के बीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. आयुर्वेद में पुराने समय से ही इनका इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता रहा है. मेथी के बीजों में विटामिन A, B, C और K के साथ-साथ फाइबर, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल भी भरपूर होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी के बीजों को भिगोकर खाना खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है. तो, आइए अपनी डाइट में मेथी के बीजों को शामिल करने के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में जानें...

शुगर कंट्रोल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है. इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो डाइजेशन को धीमा कर देता है. इसके अलावा, यह खाने से कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को तेजी से एब्जॉर्ब होने से रोकता है. मेथी में हाइड्रॉक्सील्यूसीन 4 नाम का एक एमिनो एल्केनोइक एसिड भी होता है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और सेल्स को इंसुलिन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, प्रीडायबिटीज वाले लोग जो रोजाना 10 ग्राम मेथी खाते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा कम होता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में भी मदद करता है.

पाचन की समस्याओं को कंट्रोल करें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी में मौजूद फाइबर फायदेमंद गट बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है. उनका कहना है कि इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम होती हैं. माना जाता है कि सुबह खाली पेट भीगी हुई मेथी खाने से पाचन बेहतर होता है.

वजन कंट्रोल करें: एक्सपर्ट्स वज़न घटाने के लिए अपनी डाइट में मेथी शामिल करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि मेथी में मौजूद फाइबर आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ज्यादा कैलोरी लेने से बचने में मदद मिलती है. इसलिए, अपनी डाइट में मेथी पाउडर शामिल करने से भूख कम करने और वजन कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.