भीगी हुई मेथी सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी है बहुत फायदेमंद, जानें कैसे?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी में मौजूद फाइबर फायदेमंद गट बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है. इसके साथ ही इसमें आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम...

Soaked fenugreek is very beneficial not only for diabetes but also for many serious diseases, know how?
भीगी हुई मेथी सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी है बहुत फायदेमंद, जानें कैसे? (GETTY IMAGES)
दिखने में छोटे होने के बावजूद, मेथी के बीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. आयुर्वेद में पुराने समय से ही इनका इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता रहा है. मेथी के बीजों में विटामिन A, B, C और K के साथ-साथ फाइबर, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल भी भरपूर होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी के बीजों को भिगोकर खाना खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है. तो, आइए अपनी डाइट में मेथी के बीजों को शामिल करने के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में जानें...

शुगर कंट्रोल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है. इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो डाइजेशन को धीमा कर देता है. इसके अलावा, यह खाने से कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को तेजी से एब्जॉर्ब होने से रोकता है. मेथी में हाइड्रॉक्सील्यूसीन 4 नाम का एक एमिनो एल्केनोइक एसिड भी होता है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और सेल्स को इंसुलिन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, प्रीडायबिटीज वाले लोग जो रोजाना 10 ग्राम मेथी खाते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा कम होता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में भी मदद करता है.

पाचन की समस्याओं को कंट्रोल करें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी में मौजूद फाइबर फायदेमंद गट बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है. उनका कहना है कि इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम होती हैं. माना जाता है कि सुबह खाली पेट भीगी हुई मेथी खाने से पाचन बेहतर होता है.

वजन कंट्रोल करें: एक्सपर्ट्स वज़न घटाने के लिए अपनी डाइट में मेथी शामिल करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि मेथी में मौजूद फाइबर आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ज्यादा कैलोरी लेने से बचने में मदद मिलती है. इसलिए, अपनी डाइट में मेथी पाउडर शामिल करने से भूख कम करने और वजन कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.

मांसपेशियों की मजबूती के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी में पाया जाने वाला प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम मांसपेशियों की मजबूती में बहुत योगदान देते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि मेथी व्यायाम के बाद थकी और घायल मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है और उन्हें चोटों से जल्दी उबरने में सहायता करती है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में बताया गया है कि मेथी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और दिल की बीमारी का खतरा कम करती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करते हैं.

ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मांओं के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मांओं के लिए मेथी बहुत फायदेमंद है. उनका कहना है कि मेथी की चाय पीने से बच्चों में दूध की सप्लाई बढ़ती है. इसके अलावा, कई स्टडीज से पता चला है कि मेथी बच्चों का वजन बढ़ाने और हेल्दी तरीके से बढ़ने में मदद करती है. हालांकि, एनआईएच के एक अध्ययन में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान बताई गई मात्रा से ज़्यादा मेथी खाना सेफ नहीं है. मेथी सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि डायबिटीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों या प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे सही मात्रा में खाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

