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क्या आप भी लेते हैं खर्राटे? तो सावधान! हार्ट अटैक और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का बन सकता है कारण

ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया: ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय सांस की ऊपरी नली (एयरवे) ब्लॉक हो जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति तब पैदा होती है जब गले की मांसपेशियां सांस की नली में रुकावट डालती हैं. इससे सोते समय सांस लेने में अचानक रुकावट आती है, जिससे नींद अचानक खुल जाती है. नतीजतन, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिर सकता है. चेतावनी दी जाती है कि यह स्थिति कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है और हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है.

स्लीप एपनिया: यह एक आम समस्या नहीं है. इसे एक गंभीर स्थिति माना जाता है. मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार, इसमें नींद के दौरान कई बार सांस रुक जाती है.

सामान्य खर्राटे: सोते समय ऊपरी श्वसन मार्ग (नाक से लेकर स्वर-यंत्र तक) में आंशिक रुकावट के कारण हल्के खर्राटे आते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा अंदर ली जाने वाली हवा के बहाव से नरम तालु (soft palate) और यूवुला (uvula) में कंपन होने के कारण होता है. उनका कहना है कि हालांकि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे आस-पास के लोगों को परेशानी हो सकती है.

जब नींद के दौरान गले और नाक की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, तो सांस की नली पतली हो जाती है. नतीजतन, जब हवा अंदर-बाहर होती है, तो आस-पास के टिशू वाइब्रेट करते हैं, जिससे खर्राटों की आवाज आती है. तेज और लगातार खर्राटे लेना कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर का स्पष्ट संकेत हो सकता है. जानिए कैसे?

बहुत से लोग मानते हैं कि खर्राटे गहरी नींद की निशानी हैं. हालांकि यह सच है कि गहरी नींद के दौरान हल्के खर्राटे आ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर तरह के खर्राटे अच्छी नींद की निशानी नहीं होते. यह एक आम गलतफहमी है कि खर्राटे का मतलब गहरी नींद है. मेडिकल साइंस के अनुसार, खर्राटे सांस की नली में रुकावट का संकेत है.

स्लीप एपनिया और दिल की बीमारी के बीच संबंध

जब स्लीप एपनिया की वजह से कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर उसकी हार्ट रेट अचानक गिर जाती है. दिमाग तुरंत ऑक्सीजन की इस कमी को भांप लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से शुरू करने के लिए व्यक्ति को झटके से जगा देता है. अचानक जागने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाते हैं. जब ऐसा बार-बार होता है, तो ब्लड प्रेशर में होने वाले उतार-चढ़ाव से दिल की बीमारियों, जैसे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है.

जब सांस की नली में रुकावट के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो शरीर एड्रेनालाईन नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है. सांस लेने में बीच-बीच में रुकावट आने से खून में एड्रेनालाईन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाते हैं. स्लीप फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार , स्लीप एपनिया से जुड़े खर्राटों का संबंध दिन में बहुत ज्यादा नींद आने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक और डिप्रेशन से है.

स्लीप एपनिया से जुड़े लंबे समय तक खर्राटे लेने से दिल की इलास्टिसिटी कम हो सकती है और दिल की दीवारें सख्त हो सकती हैं. इन बदलावों के कारण दिल के लिए ठीक से खून पंप करना मुश्किल हो जाता है और इससे 'एट्रियल फाइब्रिलेशन' नाम की दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारी हो सकती है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन अनियमित और तेज हो जाती है.

खर्राटों से होने वाले वाइब्रेशन के कारण गर्दन के दोनों तरफ मौजूद इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की दीवारें मोटी हो सकती हैं. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सिर की त्वचा, चेहरे और गर्दन तक खून पहुंचाती है, जबकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिमाग तक खून पहुंचाती है. इन कैरोटिड आर्टरीज के सख्त होने से दिमाग तक खून का बहाव प्रभावित होता है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

ध्यान देने वाली बात: दिल से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है कि खर्राटे लेने से हार्ट अटैक आ सकता है. नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी से पता चलता है कि सेहत की दूसरी स्थितियों के बावजूद, खर्राटे लेना दिल की बीमारी का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है.

कैंसर का खतरा: विशेषज्ञों का कहना है कि खर्राटे लेने से सांस लेने में कठिनाई या पूरी तरह से सांस रुक जाने के कारण खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है. इससे डीएनए को नुकसान पहुंचता है। उनका कहना है कि इससे डीएनए में हानिकारक बदलाव हो सकते हैं. परिणामस्वरूप, वे चेतावनी देते हैं कि कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. कुछ शोध बताते हैं कि खर्राटे अप्रत्यक्ष रूप से कैंसर और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के जोखिम को बढ़ाते हैं.

हड्डियों पर बुरा असर: विशेषज्ञों का कहना है कि खर्राटे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि जो महिलाएं सोते समय कुछ देर के लिए सांस रोक लेती हैं, उनमें हड्डियों के टूटने का खतरा दोगुना बढ़ जाता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के शोधकर्ताओं का कहना है कि स्लीप एपनिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और सूजन आ जाती है. इससे हड्डियों के टूटने और मरम्मत की प्रक्रिया में बाधा आती है.अंततः इससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है और यहां तक ​​कि दांत भी ढीले हो सकते हैं. इसलिए, अगर आप खर्राटे लेते हैं तो डॉक्टर से अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में सलाह लेना उचित है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव आपकी सामान्य जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)