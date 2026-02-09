ETV Bharat / health

क्या आप भी रात को गहरी नींद में जोर-जोर से लेते हैं खर्राटे? तो हो जाइए सावधान! कई स्वास्थ्य समस्यों का हो सकता है संकेत

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खर्राटे लेना कोई छोटी समस्या नहीं है, यह किसी गंभीर हेल्थ रिस्क का संकेत हो सकता है, जानिए कैसे और क्यों?

Snoring can lead to health problems; learn about its causes, treatments, and prevention methods.
क्या आप भी रात को गहरी नींद में जोर-जोर से लेते हैं खर्राटे? तो हो जाइए सावधान! कई स्वास्थ्य समस्यों का हो सकता है संकेत (CANVA AND GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 9, 2026 at 10:31 AM IST

खर्राटे को अक्सर गहरी नींद की निशानी माना जाता है. हालांकि यह सच है कि गहरी नींद के दौरान हल्के खर्राटे आ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी खर्राटे आरामदायक नींद की निशानी नहीं होते. तेज, लगातार खर्राटे और नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट या सांस रुकना गंभीर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) का संकेत हो सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांस बार-बार रुकती है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, दिल पर जोर पड़ सकता है, और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानें कि इससे और कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं...

सामान्य खर्राटे: इसका मतलब है हल्के खर्राटे जो नींद के दौरान ऊपरी सांस की नली (नाक से लेकर लेरिंक्स तक) में थोड़ी रुकावट होने पर आते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सांस अंदर लेने वाली हवा के तेज बहाव के कारण सॉफ्ट पैलेट और यूवुला में कंपन से होता है. वे कहते हैं कि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह खर्राटे लेने वाले के आस-पास के लोगों के लिए परेशानी भरा हो सकता है.

स्लीप एपनिया: यह कोई आम समस्या नहीं है. इसे एक गंभीर स्थिति माना जाता है. मेयो क्लिनिक की एक स्टडी के अनुसार, इसमें नींद के दौरान सांस लेने में बार-बार रुकावट आती है.

  • ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया: ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय ऊपरी एयरवे ब्लॉक हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति तब होती है जब गले की चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे एयरवे में रुकावट आती है. इससे सोते समय सांस लेने में अचानक रुकावट आती है, जिससे अचानक नींद खुल जाती है. नतीजतन, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है. चेतावनी दी जाती है कि यह कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. इस स्थिति से पीड़ित लोगों को आरामदायक नींद नहीं आती है.
  • हालांकि, हर खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) नहीं होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोग नाक बंद होने या दूसरे कारणों से खर्राटे लेते हैं. वे कहते हैं कि यह खतरनाक नहीं है. हालांकि, वे यह भी बताते हैं कि कभी-कभी तनाव और चिंता भी खर्राटों का कारण बन सकती है.
  • दिल पर असर: दिल की समस्याओं वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है कि खर्राटे दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकते हैं. नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी से पता चलता है कि, पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों की परवाह किए बिना, खर्राटे दिल की बीमारी के लिए एक जोखिम कारक हो सकते हैं.
  • कैंसर का खतरा बढ़ना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खर्राटों से सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस पूरी तरह से रुक भी सकती है, जिससे खून में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. इससे DNA को नुकसान होता है और DNA में हानिकारक बदलाव हो सकते हैं. नतीजतन, वे चेतावनी देते हैं कि कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. कुछ रिसर्च से पता चलता है कि खर्राटे अप्रत्यक्ष रूप से कैंसर और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा बढ़ाते हैं.
  • हड्डियों पर बुरा असर: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खर्राटों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई स्टडीज में यह सामने आया है कि जो महिलाएं सोते समय कुछ देर के लिए सांस लेना बंद कर देती हैं, उनमें हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा दोगुना हो जाता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के रिसर्चर्स का कहना है कि स्लीप एपनिया से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और सूजन आ जाती है. इससे हड्डियों के टूटने और ठीक होने की प्रक्रिया में रुकावट आती है. आखिरकार, इससे हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, और यहां तक ​​कि दांत भी ढीले हो सकते हैं. इसलिए, अगर आप खर्राटे लेते हैं, तो अपनी हड्डियों की सेहत के बारे में डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा.
  • ब्लड प्रेशर: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो शरीर स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इससे पहले से मौजूद हाइपरटेंशन और खराब हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर के नए मामले भी हो सकते हैं. स्लीप फाउंडेशन की एक स्टडी के अनुसार, स्लीप एपनिया से जुड़े खर्राटे दिन में ज्यादा नींद आने के साथ-साथ दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक और डिप्रेशन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं.
  • डायबिटीज: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद न आने और स्लीप एपनिया की वजह से निकलने वाले स्ट्रेस हॉर्मोन शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं. इसका मतलब है कि शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है या इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ सकता है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

