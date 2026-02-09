ETV Bharat / health

क्या आप भी रात को गहरी नींद में जोर-जोर से लेते हैं खर्राटे? तो हो जाइए सावधान! कई स्वास्थ्य समस्यों का हो सकता है संकेत

खर्राटे को अक्सर गहरी नींद की निशानी माना जाता है. हालांकि यह सच है कि गहरी नींद के दौरान हल्के खर्राटे आ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी खर्राटे आरामदायक नींद की निशानी नहीं होते. तेज, लगातार खर्राटे और नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट या सांस रुकना गंभीर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) का संकेत हो सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांस बार-बार रुकती है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, दिल पर जोर पड़ सकता है, और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानें कि इससे और कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं...

सामान्य खर्राटे: इसका मतलब है हल्के खर्राटे जो नींद के दौरान ऊपरी सांस की नली (नाक से लेकर लेरिंक्स तक) में थोड़ी रुकावट होने पर आते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सांस अंदर लेने वाली हवा के तेज बहाव के कारण सॉफ्ट पैलेट और यूवुला में कंपन से होता है. वे कहते हैं कि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह खर्राटे लेने वाले के आस-पास के लोगों के लिए परेशानी भरा हो सकता है.