गांजा पीने से तीन से पांच गुना बढ़ सकता है सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा
रिसर्च से पता चलता है कि लंबे समय तक गांजा इस्तेमाल करने से मुंह के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है, जानिए कैसे...
Published : July 17, 2026 at 5:37 PM IST
लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करने वाली एक नई स्टडी के अनुसार, कई सालों तक रोजाना कैनबिस (गांजा) का इस्तेमाल करने से सिर और गर्दन के कैंसर का कुल खतरा तीन से पांच गुना तक बढ़ सकता है. स्टडी के सीनियर लेखक डॉ. नील्स कोकोट ने बताया कि उनकी रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कैनबिस का इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में सिर और गर्दन का कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है.
प्रिवेंटिव मेडिसिन रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस नई स्टडी से पता चलता है कि जिन लोगों को कैनबिस यूज डिसऑर्डर (CUD) है, उनमें पांच साल के भीतर ओरल कैंसर (खासकर होंठ या जीभ का कैंसर) होने का खतरा तीन गुना से भी ज्यादा होता है. डॉ. कोकोट ने बताया कि हालांकि स्टडी में कैनबिस के इस्तेमाल के अलग-अलग तरीकों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया, लेकिन स्मोकिंग (धूम्रपान) सबसे आम तरीका है, इसलिए, देखा गया संबंध संभवतः स्मोक किए गए कैनबिस से जुड़ा था.
45,000 से ज्यादा मरीजों पर की गई एक बड़े पैमाने की स्टडी में पाया गया कि कैनबिस यूज डिसऑर्डर (CUD) वाले लोगों में ओरल कैंसर की दर 0.74 फीसदी थी, जबकि CUD के बिना मरीजों में यह दर सिर्फ 0.23 फीसदी थी. तंबाकू के इस्तेमाल और जीवनशैली से जुड़े अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद भी, जोखिम में यह लगभग 3.25 गुना बढ़ोतरी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बनी रही. रिसर्च से यह भी पता चला कि तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों में, CUD वाले लोगों को ओरल कैंसर होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 6.24 गुना ज्यादा थी जो कैनबिस का इस्तेमाल नहीं करते थे.
US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, कैनबिस यूज डिसऑर्डर की पहचान तब होती है जब किसी व्यक्ति में दो या उससे ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि तलब (cravings), इसके असर के प्रति टॉलरेंस (सहनशीलता), बहुत ज्यादा सेवन, जीवन की चुनौतियों के बावजूद लगातार इस्तेमाल, जोखिम भरी स्थितियों में इस्तेमाल, विड्रॉल (छोड़ने पर होने वाली तकलीफ) का अनुभव और इसे छोड़ने में असमर्थता.
कैंसर एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है. नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, मुंह या गले के कैंसर से पीड़ित पाए जाने वाले लगभग 69 प्रतिशत लोग निदान के बाद पांच साल या उससे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं. हालांकि, अगर कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है (मेटास्टेसिस), तो यह दर घटकर 14 प्रतिशत रह जाती है. इसी तरह, लैरिन्जियल (वॉयस बॉक्स) कैंसर वाले लगभग 61 प्रतिशत लोग पांच साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन अगर कैंसर फैल जाता है, तो यह दर घटकर 16 प्रतिशत रह जाती है.
सिर और गर्दन के कैंसर के लक्षण क्या हैं?
सिर और गर्दन के कैंसर के लक्षण अक्सर हल्के होते हैं. ये सर्दी या गले में खराश जैसी कम गंभीर बीमारियों जैसे हो सकते हैं. गले में खराश जो ठीक न हो, सिर और गर्दन के कैंसर का सबसे आम संकेत है. सिर और गर्दन के कैंसर के टाइप के आधार पर, आपको ये महसूस हो सकता है...
- लगातार गले में खराश
- लगातार कान में दर्द या कान के इन्फेक्शन के लक्षण (खासकर जब आपका कान आपके हेल्थकेयर प्रोवाइडर को नॉर्मल दिखे).
- बार-बार सिरदर्द
- आपके चेहरे या गर्दन में दर्द जो ठीक न हो
- आपके ऊपरी दांतों में दर्द
- जब आप चबाते या निगलते हैं तो दर्द
- गला बैठना या आवाज में बदलाव
- सांस लेने या बोलने में परेशानी
आपको ये महसूस हो सकता है:
- आपके गले, मुंह या गर्दन में गांठ
- मुंह या जीभ में घाव जो ठीक नहीं होता
- बार-बार नाक से खून आना, खून वाली लार या कफ
- आपके मसूड़ों, जीभ या मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बा
- आपके जबड़े, गर्दन या चेहरे के एक तरफ सूजन (जिससे आपके डेन्चर ठीक से फिट नहीं हो सकते हैं)
अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. ये किसी कम गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं, लेकिन पक्का करने के लिए आपको पूरी जांच करवानी होगी.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)