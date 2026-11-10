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स्मोकिंग करने वाले पुरुषों और महिलाओं में होती है बांझपन की समस्या, एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने दी चेतावनी

स्मोकिंग करने वाले पुरुषों और महिलाओं में होती है बांझपन की समस्या, एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने दी चेतावनी ( ETV Bharat )

बच्चे पैदा करना कई जोड़ों का सपना होता है. आजकल, कई जोड़ों को गर्भधारण में देरी या बांझपन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में हर छह में से एक व्यक्ति बांझपन से जूझ रहा है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खान-पान की आदतें और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली इसके मुख्य कारण हैं.

इस संदर्भ में, नॉटिंघम और शेफील्ड विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें यह जांचा गया है कि धूम्रपान मानव प्रजनन स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित करता है. इस अध्ययन में विस्तार से बताया गया है कि सिगरेट का धुआं किस तरह आणविक स्तर पर पुरुषों के शुक्राणुओं और महिलाओं के अंडाशयों को नुकसान पहुंचाता है.