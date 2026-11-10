स्मोकिंग करने वाले पुरुषों और महिलाओं में होती है बांझपन की समस्या, एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने दी चेतावनी
हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि इससे गर्भधारण करने की...
Published : November 10, 2026 at 4:30 PM IST
बच्चे पैदा करना कई जोड़ों का सपना होता है. आजकल, कई जोड़ों को गर्भधारण में देरी या बांझपन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में हर छह में से एक व्यक्ति बांझपन से जूझ रहा है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खान-पान की आदतें और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली इसके मुख्य कारण हैं.
इस संदर्भ में, नॉटिंघम और शेफील्ड विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें यह जांचा गया है कि धूम्रपान मानव प्रजनन स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित करता है. इस अध्ययन में विस्तार से बताया गया है कि सिगरेट का धुआं किस तरह आणविक स्तर पर पुरुषों के शुक्राणुओं और महिलाओं के अंडाशयों को नुकसान पहुंचाता है.
प्रजनन अंगों पर धूम्रपान के प्रभाव
ब्रिटेन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि सिगरेट का धुआं पुरुषों और महिलाओं, दोनों के प्रजनन अंगों (Reproductive Tissues) को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिसका प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जेनेटिक म्यूटेशन
इस स्टडी में फीमेल ओवरी पर स्मोकिंग के असर को एनालाइज किया गया, वो ऑर्गन जहां अंडे बनते हैं. सिगरेट के ज्यादा धुएं के संपर्क में आने पर भी, ओवरी की बनावट में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया.
हालांकि, गहराई से टेस्ट करने पर जीन एक्टिविटी में बड़े बदलाव दिखे. खास तौर पर, अंडे बनाने को रेगुलेट करने वाले कई जीन की एक्टिविटी में कमी आई, जिससे महिला की कंसीव करने की क्षमता में धीरे-धीरे कमी आने का खतरा पैदा होता है.
पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन से जुड़ी समस्या
पुरुषों पर किए गए टेस्ट के नतीजे बहुत चिंताजनक थे. सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने वाले पुरुषों में, स्पर्म सेल्स बनाने वाले टिशू की बनावट में बदलाव देखा गया.स्टडी में चेतावनी दी गई है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी जीन का काम बिगड़ जाता है, जिससे हेल्दी स्पर्म के डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है और स्पर्म काउंट कम हो सकता है.
हालांकि स्मोकिंग को आम तौर पर शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि यह कंसीव करने की क्षमता को भी कम कर सकता है. सिगरेट में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस शरीर की नसों और टिशू पर असर डालने के अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नींव को भी नुकसान पहुंचाते हैं.
फर्टिलिटी को कैसे बनाए बेहतर?
इनफर्टिलिटी का इलाज इसके असली कारण पर निर्भर करता है और इसमें लाइफस्टाइल में बदलाव, दवाएं या एडवांस्ड मेडिकल प्रोसीजर शामिल हो सकते हैं.लाइफस्टाइल में बदलाव करने से (जैसे स्मोकिंग छोड़ना, शराब कम पीना, हेल्दी वजन बनाए रखना और स्ट्रेस मैनेज करना) पुरुषों और महिलाओं दोनों में फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)