भारत में पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रमुख्य कारण है स्मोकिंग, जानिए इस खतरनाक बीमारी से बचाव के उपाय
पैंक्रियास इंसान के शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. इसके मुख्य कामों में जरूरी इंसुलिन बनाना और शरीर से नुकसानदायक चीजों को...
Published : November 28, 2026 at 12:44 PM IST
पैंक्रियाटिक कैंसर या अग्न्याशय का कैंसर का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीमारी का पता चलने में अक्सर काफी समय लग जाता है, और जब तक इसका निदान होता है, तब तक यह पूरे शरीर में फैल चुकी होती है, यही कारण है कि इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है. हर साल, लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं. हालांकि, जागरूकता की कमी और लक्षणों को नजरअंदाज करने की आदत के कारण अक्सर इलाज में देरी हो जाती है
पैंक्रियाटिक कैंसर का मुख्य कारण है स्मोकिंग
मध्य प्रदेश की भायली स्थित स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. मृगल दोषी का कहना है कि स्मोकिंग पैंक्रियाटिक कैंसर के सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर्स में से एक है. दुनिया भर में, पैंक्रियाटिक कैंसर के लगभग हर पांच मामलों में से एक का कारण धूम्रपान होता है. तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरकारी पदार्थ (कार्सिनोजेन्स) (जैसे कि नाइट्रोसामाइन और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन) रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं और सीधे पैंक्रियास की कोशिकाओं के भीतर मौजूद DNA को नुकसान पहुंचाते हैं. इस प्रक्रिया से शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) और कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि शुरू हो जाती है.
हालांकि, अच्छी बात यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ता है, शरीर इस नुकसान की मरम्मत करना शुरू कर देता है. स्मोकिंग छोड़ने के कुछ ही वर्षों के भीतर, पैनक्रियाटिक कैंसर होने का अतिरिक्त जोखिम लगातार कम होने लगता है, और पांच से दस वर्षों के बाद यह लगभग आधा रह जाता है. पंद्रह से बीस वर्षों की अवधि में, जो व्यक्ति पहले धूम्रपान करता था, उसका जोखिम उस व्यक्ति के बराबर हो जाता है जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया. इसलिए, पैनक्रियाटिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धूम्रपान छोड़ना सबसे प्रभावी कदम है.
स्मोकिंग छोड़ने से खतरा हो सकता है कम
स्मोकिंग छोड़ने से कैंसर के खतरे में सबसे बड़ी कमी आती है, लेकिन बचाव की एक व्यापक रणनीति में मेटाबॉलिक और आहार संबंधी कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए. शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में जमा अतिरिक्त वसा—खासकर विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस और लगातार रहने वाली हल्की सूजन को बढ़ावा देती है. ये सभी कारक मिलकर शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अग्न्याशय में ट्यूमर के पनपने में सहायक होता है.
स्वस्थ आदतों के जरिए बचाव के उपाय
- साबुत अनाज, क्रूसिफेरस सब्जियों (जैसे फूलगोभी, ब्रोकली आदि), फलों और लीन प्रोटीन से भरपूर, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार अपनाना बहुत फायदेमंद होता है. इसके अलावा, प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड शुगर और सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करने से ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद मिलती है और कोशिकाओं में होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है.
- नियमित शारीरिक गतिविधि स्वस्थ खान-पान के साथ मिलकर काम करती है. यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है और हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है. हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मध्यम स्तर की कसरत करना, कैंसर से बचाव में काफी मददगार हो सकता है.
- साथ ही, शराब का सेवन कम करना या पूरी तरह से छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पीना 'क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस' का मुख्य कारण है. यह एक लंबे समय तक चलने वाली सूजन की स्थिति है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर होने के खतरे को काफी बढ़ा देती है.
- अंत में, मेडिकल सलाह और एक अनुशासित जीवनशैली के ज़रिए टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और इंसुलिन का उच्च स्तर, पैंक्रियास के ऊतकों (tissues) पर लगातार दबाव डाल सकता है.
- स्मोकिंग छोड़कर, स्वस्थ वजन बनाए रखकर, सही आहार लेकर और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर, कोई भी व्यक्ति पैंक्रियाटिक कैंसर होने के अपने कुल खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है.
पैंक्रियास इंसान के शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. इसके मुख्य कामों में जरूरी इंसुलिन बनाना और शरीर से नुकसानदायक चीजों को निकालने में मदद करना शामिल है. हालांकि, कभी-कभी, पैंक्रियास के सेल्स बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)