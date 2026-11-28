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भारत में पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रमुख्य कारण है स्मोकिंग, जानिए इस खतरनाक बीमारी से बचाव के उपाय

भारत में पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रमुख्य कारण है स्मोकिंग ( GETTY IMAGES )

पैंक्रियाटिक कैंसर या अग्न्याशय का कैंसर का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीमारी का पता चलने में अक्सर काफी समय लग जाता है, और जब तक इसका निदान होता है, तब तक यह पूरे शरीर में फैल चुकी होती है, यही कारण है कि इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है. हर साल, लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं. हालांकि, जागरूकता की कमी और लक्षणों को नजरअंदाज करने की आदत के कारण अक्सर इलाज में देरी हो जाती है

पैंक्रियाटिक कैंसर का मुख्य कारण है स्मोकिंग

मध्य प्रदेश की भायली स्थित स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. मृगल दोषी का कहना है कि स्मोकिंग पैंक्रियाटिक कैंसर के सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर्स में से एक है. दुनिया भर में, पैंक्रियाटिक कैंसर के लगभग हर पांच मामलों में से एक का कारण धूम्रपान होता है. तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरकारी पदार्थ (कार्सिनोजेन्स) (जैसे कि नाइट्रोसामाइन और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन) रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं और सीधे पैंक्रियास की कोशिकाओं के भीतर मौजूद DNA को नुकसान पहुंचाते हैं. इस प्रक्रिया से शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) और कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि शुरू हो जाती है.