सर्दियों में मुंह ढंककर सोना खतरनाक! जान भी जाने का रहता है खतरा, विशेषज्ञों से जानें कैसे?

चेहरे को कंबल से ढककर सोना खतरनाक क्यों है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कंबल से चेहरा ढकने से ताजी हवा अंदर नहीं जा पाती और आपको बार-बार कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा में सांस लेनी पड़ती है. इससे कंबल के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है. इससे घुटन महसूस हो सकती है, बार-बार नींद टूट सकती है, और जागने पर थकान या सिरदर्द हो सकता है.

यह आदत हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे में डाल सकती है. इस रिपोर्ट में, हम विस्तार से जानेंगे कि हमें सोते समय अपना चेहरा क्यों नहीं ढकना चाहिए और इसके संभावित साइड इफेक्ट्स क्या हैं...

अक्सर, सर्दियों के महीनों में, हम सोते समय अपना पूरा चेहरा कंबल से ढक लेते हैं क्योंकि इससे हमें आराम और गर्मी महसूस होती है. लेकिन, डॉक्टर इसे एक खतरनाक आदत मानते हैं. वे कहते हैं कि यह आपकी नींद की क्वालिटी और आपकी सेहत दोनों के लिए हानिकारक है. फेफड़ों के स्पेशलिस्ट डॉ. शिवराज पाटिल ने कहा कि चेहरा ढककर सोने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है. ऐसी स्थिति में, फेफड़ों को हवा पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

गहरी नींद के लिए थोड़ा ठंडा तापमान बेहतर होता है. चेहरा ढकने से कंबल के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, और ज्यादा गर्मी से पसीना आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, और बार-बार नींद खराब हो सकती है, जिससे आपकी नींद में खलल पड़ता है. ऑक्सीजन की कमी और ज्यादा गर्मी गहरी नींद में खलल डालती है. खराब नींद से दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है. बंद जगह में पसीना आने से रोमछिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे मुंहासे, चकत्ते या जलन जैसी त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं.

यह किसके लिए खतरनाक है?

डॉक्टरों का कहना है कि यह आदत कुछ लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है. उदाहरण के लिए, जिन लोगों को पहले से ही सांस लेने में दिक्कत या स्लीप एपनिया है, उनके लिए चेहरा ढककर सोना गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ. यह आदत शिशुओं के लिए जानलेवा हो सकती है और इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम (SIDS) के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है. इसलिए, बच्चों को कभी भी चेहरा ढककर सोने नहीं देना चाहिए.

चेहरा न ढककर सोने के फायदे

बिना चेहरा ढके सोने से आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं. इससे पसीना भी जमा नहीं होता, जिससे स्किन की समस्याएं कम होती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्म रहने के लिए चेहरा ढकना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है, जिससे दम घुटने, चक्कर आने और नींद खराब होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. सुरक्षित और गर्म रहने के लिए, कई लेयर वाले कपड़े पहनने, गर्म कपड़े , गर्म पानी की बोतल और अपने कमरे को ठीक से गर्म करने जैसे तरीके अपनाएं. इस तरह, आपको कंबल से चेहरा ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप ताजी हवा में सांस ले पाएंगे और आरामदायक और सुरक्षित रहेंगे. इसलिए, सुरक्षित और अच्छी नींद के लिए, आज रात से ही बिना चेहरा ढके सोने की आदत डालें.

