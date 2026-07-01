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रोजाना 15 मिनट से ज्यादा समय तक टॉयलेट में बैठने से हो सकती हैं कई गंभीर बीमारियां, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

रोजाना 15 मिनट से ज्यादा समय तक टॉयलेट में बैठने से हो सकती हैं कई गंभीर बीमारियां ( GETTY IMAGES )