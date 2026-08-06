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8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम और वीकेंड में आराम करना बेहद खतरनाक, जानलेवा हो सकती है यह आदत जानिए कैसे?

8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम और वीकेंड में आराम करना बेहद खतरनाक ( GETTY IMAGES )