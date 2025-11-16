ETV Bharat / health

सबसे पहले पैरों में नजर आते हैं गंभीर बीमारियों और विटामिन्स की कमी के संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

अगर आपके पैरों में ये लक्षण दिखते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. क्योंकि ये छोटी-मोटी समस्याएं गंभीर खतरा बन सकती हैं. जानिए कैसे...

Signs of serious illness and vitamin deficiencies are first seen in the feet, do not ignore them.
Published : November 16, 2025 at 4:41 PM IST

हमारे पैर न केवल शारीरिक गतिशीलता प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर की कई स्थितियों का संकेत भी देते हैं. कभी-कभी, हमारे पैरों में होने वाले छोटे बदलाव भी बीमारी या विटामिन की कमी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. यहां सात ऐसे संकेत दिए गए हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन उन पर ध्यान देना जरूरी है...

झुनझुनी या सुन्नपन
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जब आपको पैरों में झुनझुनी या "सुइयों जैसी चुभन" महसूस होती है, तो यह सिर्फ थकान या जूतों के दबाव के कारण नहीं हो सकता. यह झुनझुनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का संकेत हो सकती है, जो अक्सर विटामिन बी12 की कमी से जुड़ी होती है. क्लिनिकल स्टडीज ने विटामिन बी12 के लो लेवल को तंत्रिका क्रिया में कमी से जोड़ा है. शुरुआती फेज में, ये संवेदनाएं आती-जाती रह सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए, तो इससे नर्व डैमेज हो सकता है. वहीं, तंत्रिका क्षति को नजरअंदाज करने से sensory organ प्रभावित हो सकते हैं, जिससे दर्द, कमजोरी और ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आ सकता है.

पैरों में जलन
पैरों में जलन या गर्मी महसूस होना भी एक गंभीर खतरे का संकेत हो सकता है. यह समस्या विटामिन बी12 और कभी-कभी विटामिन बी6 की कमी से होने वाली नर्व डैमेज का भी संकेत हो सकती है. डायबिटीज इसका सबसे आम कारण है. कैंसर, कीमोथेरेपी, किडनी फेलियर, रुमेटॉइड गठिया सहित, विषाक्त रसायन, संक्रमण और पोषण संबंधी समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं. समय के साथ, लगातार जलन नींद में खलल डाल सकती है और चलने में असुविधा पैदा कर सकती है. यदि इस प्रकार की समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श लें.

फटी, सूखी एड़िया
फटी एड़ियां और बेहद रूखी त्वचा सिर्फ खुरदुरे कॉलस का ही संकेत नहीं हो सकतीं. ये विटामिन E, नियासिन (B3) या विटामिन सी की कमी का भी संकेत हो सकती हैं. ये पोषक तत्व त्वचा की नमी और अखंडता बनाए रखने में मदद करते हैं. अगर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आपकी त्वचा रूखी या रूखी महसूस होती है, तो पोषण संबंधी जांच करवाना फायदेमंद हो सकता है.

(कॉर्न्स और कॉलस त्वचा की मोटी, सख्त परतें होती हैं जो तब बनती हैं जब त्वचा खुद को घर्षण या दबाव से बचाने की कोशिश करती है. ये अक्सर पैरों, पंजों या हाथों और उंगलियों पर बनती हैं.)

ठंडे या पीले पैर
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, पैरों का लगातार ठंडा या पीला रहना खराब ब्लड सर्कुलेशन या एनीमिया का संकेत हो सकता है, जो अक्सर आयरन या विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है. यदि आपको आसानी से ठंड लगती है या गर्म वातावरण में भी आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके खून में पर्याप्त ऑक्सीजन आपके हाथों और पैरों तक नहीं पहुंच रही हो, जो आयरन की कमी का परिणाम हो सकता है.

धीरे-धीरे ठीक होने वाले घाव या अल्सर
अगर आपके पैरों पर छोटे-छोटे घाव या छाले ठीक होने में असामान्य रूप से लंबा समय लेते हैं, तो यह विटामिन सी या जिंक की कमी से जुड़ा हो सकता है. वैज्ञानिक अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं. छोटे-छोटे घाव या छाले ठीक होने में लंबा समय लगना डायबिटीज के लक्षण भी हो सकते हैं

मकड़ी जैसी नसें या फ्रैगाइल सेल्स
टखनों या पैरों पर पतली, जाल जैसी नसें (मकड़ी की नसें) ये विटामिन सी (जो ब्लड वेसेल्स में कोलेजन का समर्थन करता है) की कमी के कारण कमजोर vascular walls का संकेत हो सकती हैं. विटामिन सी की कमी नसों की मजबूती और लचीलेपन को कम कर देती है, जिससे वे ज्यादा दिखाई देने लगती हैं.

भंगुर या रंगहीन पैर के नाखून
जो नाखून फट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, या जिन पर अजीब धारियां पड़ जाती हैं, अक्सर पोषण संबंधी कमियों को दर्शाते हैं, जिंक, बायोटिन या आयरन की कमी नाखूनों को पतला, मुलायम या भंगुर बना सकती है. त्वचाविज्ञान संबंधी शोध भी विटामिन ए, डी और बी-कॉम्प्लेक्स की कमी को नाखूनों की विभिन्न असामान्यताओं से जोड़ते हैं. चूंकि नाखून धीरे-धीरे बढ़ते हैं, इसलिए ये परिवर्तन अन्य स्पष्ट लक्षणों से पहले दिखाई दे सकते हैं.

ये संकेत क्यों जरूरी हैं

पैरों के ये लक्षण मामूली और दिखावटी नहीं हैं. बल्कि, आपके पैर किसी भी गंभीर समस्या या बीमारी के विकसित होने से पहले ही आपकी सेहत का खुलासा कर सकते हैं. इन संकेतों को जल्दी पहचानकर आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, आहार में बदलाव कर सकते हैं, या सप्लीमेंट ले सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गंभीर नुकसान से बच सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

  • एक सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक लगातार बने रहने वाले किसी भी लक्षण पर ध्यान दें.
  • अगर आपको इनमें से दो या ज्यादा लक्षण एक साथ दिखाई दें, तो किसी चिकित्सक या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें.
  • ब्लड टेस्ट करवाएं (विटामिन B12, आयरन, जिंक, विटामिन C, आदि).
  • अपने आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ (खट्टे फल, मेवे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज) शामिल करें.

(डिस्क्लेमर- यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है. यदि आप अपने पैरों में कोई असामान्य परिवर्तन देखते हैं, तो मूल्यांकन और संभावित रक्त परीक्षण के लिए योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें.)

