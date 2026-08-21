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श्रावथी और मेयो क्लिनिक AI की मदद से विकसित कर रहे हैं कैंसर की एक खास दवा

कैंसर अक्सर शरीर में धीरे-धीरे पनपता है और शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, जिससे इसका पता देर से चलता है. शुरुआती स्टेज में यह चुपचाप और बिना दर्द के बढ़ता है. लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ ट्यूमर बड़ा होता है, लक्षण दिखने लगते हैं, इसलिए, अपने शरीर में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें. कैंसर के इलाज में बीमारी का जल्दी पता चलना ही सबसे अहम बात साबित होती है.

कैंसर के इलाज के लिए मॉडर्न मेडिसिन में कई नई और एडवांस्ड दवाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें 'स्मार्ट' दवाएं भी शामिल हैं जो खास तौर पर कैंसर सेल्स और इम्यूनोथेरेपी को टारगेट करती हैं. लंबे समय से, 'अनड्रगेबल टारगेट' (ट्यूमर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार खास प्रोटीन, जिन पर पहले पारंपरिक दवाओं से हमला करना नामुमकिन माना जाता था) साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं. मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में हाल की तरक्की ने इस निराशा को उम्मीद में बदल दिया है. साइंटिस्ट अब अलग-अलग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन मुश्किल से पहुंचने वाले प्रोटीन्स को कामयाबी से टारगेट कर रहे हैं.

दरअसल, बेंगलुरु की AI-बेस्ड दवा खोजने वाली कंपनी 'Sravathi AI Technologies'और मेयो क्लिनिक ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल दवा विकसित की है. यह मॉलिक्यूलर इनहिबिटर GIPC1 प्रोटीन के PDZ डोमेन को टारगेट करती है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर सहित कई तरह के कैंसर में भूमिका निभाता है. लैबोरेटरी स्टडीज में, इस दवा ने ट्यूमर के बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया, जीवित रहने की दर में सुधार किया और कीमोथेरेपी की दवा जेमसीटाबिन के असर को बढ़ाया.

सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि AI कैसे टारगेट प्रोटीन के लिए स्मॉल-मॉलिक्यूल इनहिबिटर बनाने में मदद कर सकता है (जिससे शायद टॉक्सिसिटी कम हो) और कैंसर के नए इलाज खोजने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अक्सर इसका पता तब चलता है जब यह फैल चुका होता है और कई मौजूदा इलाज इस पर असर नहीं करते. भले ही मरीजों के बचने की दर कम है, लेकिन लगातार हो रही रिसर्च से ज्यादा असरदार इलाज विकसित करने के नए मौके बन रहे हैं. यह स्टडी ऐसी ही एक उम्मीद जगाने वाली तरक्की है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर को टारगेट करने के लिए एक नई संभावित रणनीति पेश करती है.