श्रावथी और मेयो क्लिनिक AI की मदद से विकसित कर रहे हैं कैंसर की एक खास दवा
बेंगलुरु की AI-बेस्ड दवा खोजने वाली कंपनी 'Sravathi AI Technologies' ने अमेरिका के प्रसिद्ध 'मेयो क्लिनिक' के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक छोटे मॉलिक्यूलर इनहिबिटर...
Published : August 21, 2026 at 3:09 PM IST
कैंसर अक्सर शरीर में धीरे-धीरे पनपता है और शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, जिससे इसका पता देर से चलता है. शुरुआती स्टेज में यह चुपचाप और बिना दर्द के बढ़ता है. लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ ट्यूमर बड़ा होता है, लक्षण दिखने लगते हैं, इसलिए, अपने शरीर में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें. कैंसर के इलाज में बीमारी का जल्दी पता चलना ही सबसे अहम बात साबित होती है.
कैंसर के इलाज के लिए मॉडर्न मेडिसिन में कई नई और एडवांस्ड दवाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें 'स्मार्ट' दवाएं भी शामिल हैं जो खास तौर पर कैंसर सेल्स और इम्यूनोथेरेपी को टारगेट करती हैं. लंबे समय से, 'अनड्रगेबल टारगेट' (ट्यूमर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार खास प्रोटीन, जिन पर पहले पारंपरिक दवाओं से हमला करना नामुमकिन माना जाता था) साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं. मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में हाल की तरक्की ने इस निराशा को उम्मीद में बदल दिया है. साइंटिस्ट अब अलग-अलग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन मुश्किल से पहुंचने वाले प्रोटीन्स को कामयाबी से टारगेट कर रहे हैं.
दरअसल, बेंगलुरु की AI-बेस्ड दवा खोजने वाली कंपनी 'Sravathi AI Technologies'और मेयो क्लिनिक ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल दवा विकसित की है. यह मॉलिक्यूलर इनहिबिटर GIPC1 प्रोटीन के PDZ डोमेन को टारगेट करती है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर सहित कई तरह के कैंसर में भूमिका निभाता है. लैबोरेटरी स्टडीज में, इस दवा ने ट्यूमर के बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया, जीवित रहने की दर में सुधार किया और कीमोथेरेपी की दवा जेमसीटाबिन के असर को बढ़ाया.
सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि AI कैसे टारगेट प्रोटीन के लिए स्मॉल-मॉलिक्यूल इनहिबिटर बनाने में मदद कर सकता है (जिससे शायद टॉक्सिसिटी कम हो) और कैंसर के नए इलाज खोजने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.
पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अक्सर इसका पता तब चलता है जब यह फैल चुका होता है और कई मौजूदा इलाज इस पर असर नहीं करते. भले ही मरीजों के बचने की दर कम है, लेकिन लगातार हो रही रिसर्च से ज्यादा असरदार इलाज विकसित करने के नए मौके बन रहे हैं. यह स्टडी ऐसी ही एक उम्मीद जगाने वाली तरक्की है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर को टारगेट करने के लिए एक नई संभावित रणनीति पेश करती है.
शोध का क्या है कहना?
बेंगलुरु की 'श्रावती AI टेक्नोलॉजी' के साथ मिलकर AI का इस्तेमाल करते हुए मेयो क्लिनिक के रिसर्च टीम ने लगभग 40,000 संभावित कंपाउंड्स की जांच की और आखिरकार एक ऐसा कंपाउंड खोज निकाला जो GIPC1 को रोकता है. इस एक्सपेरिमेंटल दवा ने ट्यूमर के माइक्रो-एनवायरनमेंट को बदलने के शुरुआती संकेत भी दिखाए हैं, जिससे भविष्य में बेहतर कॉम्बिनेशन थेरेपी मिल सकती है. इंसानों पर इसका टेस्ट करने से पहले और स्टडीज की जरूरत है.
फ्लोरिडा के मेयो क्लिनिक में कैंसर शोधकर्ता और इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक , डॉ. देबब्रता (देव) मुखोपाध्याय कहते हैं कि अग्नाशय कैंसर का इलाज करना हमेशा से बेहद मुश्किल रहा है क्योंकि ट्यूमर तेजी से अनुकूलित हो जाते हैं और कई उपलब्ध उपचारों के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं. यह अध्ययन दर्शाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हमें उन लक्ष्यों के खिलाफ पूरी तरह से नए चिकित्सीय अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से असाध्य माना जाता रहा है. हालांकि ये निष्कर्ष प्रारंभिक चरण के हैं, लेकिन ये शोध के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.
उनका कहना है कि इलाज का यह तरीका अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है. इसकी सुरक्षा की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या इसे क्लिनिकल ट्रायल के अगले चरण में ले जाया जा सकता है, और स्टडीज की जरूरत है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव आपकी सामान्य जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)